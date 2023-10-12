Откроет ли "Хезболлах" второй фронт против Израиля?

По мнению экспертов, ни "Хезболлах", ни Израиль не хотят эскалации конфликта, несмотря на спорадические боевые действия на ливано-израильской границе. Однако наземная операция Израиля в Газе может изменить ситуацию.

Еще до того, как в среду, 10 октября, в районе ливано-израильской границы вспыхнули бои между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и боевиками военного крыла поддерживаемого Ираном ливанского исламистского движения "Хезболлах", тысячи людей устремились с юга Ливана в столицу Бейрут.

Что известно о движении "Хезболлах"?

Движение "Хезболлах", что переводится как "Партия Аллаха", было создано более 40 лет назад в Южном Ливане при содействии иранского "Корпуса стражей исламской революции". Оно выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

Военное крыло "Хезболлах" признано террористической организацией в Австралии, Великобритании, Германии, Египте, Израиле, Канаде, Нидерландах, США и ряде других стран. Россия не считает "Хезболлах" террористической организацией, несмотря на то, что в 1985 году боевики похитили в Бейруте четырех сотрудников советского посольства, одного из которых - дипломата Аркадия Каткова - террористы впоследствии застрелили. Мотивируя отказ признать "Хезболлах" террористической организацией, замглавы МИД РФ и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов заявил в 2015 году, что шиитские боевики не совершали терактов на территории РФ, а само движение является легитимной общественно-политической силой, имеющей представительство в парламенте Ливана.

Портреты лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы можно увидеть в Ливане повсеместно Фото: MOHAMED AZAKIR/REUTERS

Действительно, политическое крыло "Хезболлах" не отнесено большинством европейских стран к террористическим организациям. По итогам последних парламентских выборов, состоявшихся в этой ближневосточной стране в 2018 году, "Хезболлах" удалось получить 12 из 128 депутатских мандатов. Организация играет важную роль в ливанской политике и общественной жизни, пользуется поддержкой других ливанских партий, имеет собственные банки, занимается благотворительностью.

Учитывая политическую и военную значимость этой группировки в Ливане, можно с уверенностью сказать, что руководство "Хезболлах" внимательно следит за развитием событий в Израиле и Газе после того, как ХАМАС - также поддерживаемая Ираном террористическая организация - совершила крупномасштабное нападение на еврейское государство, переросшее в полномасштабную войну с большим количеством человеческих жертв с обеих сторон.

Может ли "Хезболлах" вступить в войну на стороне ХАМАС?

Утром 8 октября, на следующий день после начала атаки ХАМАС на Израиль, "Хезболлах" обстреляла израильские позиции в спорном районе ферм Шебаа на Голанских высотах. Этот небольшой клочок земли достался Израилю в результате Шестидневной войны 1967 года, Ливан считает его своей территорией, оккупированной Израилем.

Израиль ответил на обстрелы со стороны Ливана Фото: AMMAR AWAD/REUTERS

"Это был их способ дать понять, что они присутствуют, не вызывая немедленных ответных действий со стороны Израиля, - сказал DW Хайко Виммен (Heiko Wimmen), руководитель проекта по Ливану в неправительственной организации по предотвращению конфликтов International Crisis Group. - Они ясно показывают, что способны нанести удар, если захотят".

В свою очередь, по его мнению, "позиция "Хезболлах" на данный момент ясна: они не заинтересованы в прямом участии в этом конфликте, пока с израильской стороны нет нападения или того, что может быть воспринято как пересечение "красной черты". Виммен полагает, что такой "красной чертой" может стать принуждение большого числа жителей сектора Газа к переселению в Египет или полное уничтожение ХАМАС.

С точки зрения Келли Петилло, исследовательницы Ливана из Европейского совета по международным отношениям, "красной чертой" для "Хезболлах" может стать "слишком интенсивный уровень [израильского] насилия в Газе, каким бы ни было их определение интенсивности". Однако пока что, оценивая в беседе с DW пуск ракет "Хезболлах" по Израилю 8 октября, ответный артиллерийский огонь ЦАХАЛ и рост напряженности на израильско-сирийской границе, Петилло считает, что "Хезболлах" действует сдержанно, не усматривая нарушения "красных линий".

"Обе стороны отвечают пропорционально атаке другой стороны, так что, похоже, обе стороны продолжают избегать эскалации", - говорит DW Виммен.

9 октября министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб в интервью саудовской газете "Шарк-уль-Эвсат" заявил, что ливанское правительство получило от "Хезболлах" заверения в том, что это движение не будет вмешиваться в конфликт в Израиле, если ЦАХАЛ не будет атаковать Ливан.

Эскалация в регионе не исключена

"Если "младший брат" - ХАМАС - способен совершить такую атаку, то израильтянам, возможно, придется задуматься о том, на что способен старший брат, "Хезболлах", - говорит Хайко Виммен. Ведь если ХАМАС в первые же пару дни войны выпустил по Израилю до 5 тысяч ракет, то "Хезболлах" еще пять лет назад "уже имела арсенал по меньшей мере в 150 тысяч ракет": "Так что кто знает, сколько их у нее сейчас?"

В частности, неизвестно количество высокоточных ракет (PrSM) в арсенале ливанских боевиков. Эти ракеты способны менять траекторию незадолго до удара по цели. "Ни система обороны, ни кто-либо другой не может определить, какие ракеты, выпущенные в одном залпе, являются высокоточными, а какие - обычными", - указывает Виммен.

Натан Браун, профессор политологии и международных отношений Университета Джорджа Вашингтона (США) и действующий научный сотрудник Гамбургского института перспективных исследований полагает, что Израиль первым не станет начинать боевые действия на северном направлении. "Но если "Хезболлах" начнет, Израиль может ответить очень решительно, считая это необходимым в целях сдерживания, поэтому существует вероятность эскалации", - поделился он своим мнением с DW.

Доктрина объединенных фронтов

"Перспектива эскалации возрастет, если Израиль начнет рассматривать "Хезболлах", ХАМАС и Иран как единую стратегическую угрозу", - считает Браун. При этом, похоже, что поддерживаемые Ираном группировки и военизированные формирования подготовились именно к такому сценарию.

Американская ударная группа во главе с авианосцем Gerald R. Ford направлена в поддержку Израиля Фото: Ridge Leoni/U.S. Navy/Getty Images

При поддержке Ирана "Хезболлах", ХАМАС, "Палестинский исламский джихад" и другие группировки несколько лет назад создали "Доктрину объединенных фронтов", рассказал DW Моханад Хаге Али, старший научный сотрудник базирующегося в Бейруте исследовательского института The Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center. По его словам, целью было создание доктрины сдерживания Израиля. Она предполагает, что когда один из участников подвергается экзистенциальной угрозе, другие выступают в его поддержку.

Вовлечение в конфликт "Хезболлах" станет также сигналом для ее союзников - Ирана, России и Сирии, что может привести к полномасштабной войне во всем регионе. США уже предупредили третьи силы от вмешательства в палестино-израильский конфликт и в знак поддержки Израиля направили в регион ударную группу военных кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, а также второй авианосец Dwight Eisenhower.

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