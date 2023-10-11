"ЦАХАЛ скоро войдет в Газу". Эксперт об ответе Израиля ХАМАС

Начнет ли Израиль наземную операцию в секторе Газа и есть ли риск, что конфликт в регионе выйдет из-под контроля? Об этом DW поговорила с немецким военным аналитиком Карло Масалой.

Что будет происходить в секторе Газа, если Израиль введет туда войска, и можно ли сократить потери среди гражданского населения в случае наземной операции ЦАХАЛ на этой густонаселенной территории? На эти и другие вопросы DW ответил эксперт по международной политике, профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала (Carlo Masala).

DW: Насколько вероятно, что ответ Израиля на атаки движения ХАМАС, признанного террористическим в большинстве западных стран, ограничится авиаударами по сектору Газа? Или за ними последует наземная операция ЦАХАЛ?

Карло Масала: Я ожидаю, что наземная операция начнется в ближайшие часы или дни, поскольку объявленная (властями Израиля. - Ред.) политическая цель - это уничтожение военного крыла и политической партии ХАМАС. А этого, конечно, можно достичь только с помощью сухопутных войск. Так что в ближайшие дни мы увидим масштабный ввод войск (Израиля. - Ред.) на территорию сектора Газа.

- Боевые действия, ведущиеся на очень маленькой площади, на густонаселенной территории, не будут представлять собой традиционную войну, не так ли? Это станет боями в условиях города…

Карло Масала Фото: DW

- Именно так. Это будет война в городе, ведущаяся в трех изменениях, когда нужно ожидать атаки врага сверху, снизу, спереди и сзади. Зайти в город на механизированных транспортных средствах нельзя. Придется заходить с пехотой и вести уличные бои, воевать, по сути, за каждый дом. Это будет долгая война. И она будет очень кровавой и беспорядочной.

"Все мирные жители не успеют покинуть Газу"

- Израиль объявил, что не будет атаковать мирных жителей. Однако, учитывая плотность населения в Газе, трудно представить, что гражданские лица не пострадают. Такая подготовка к наземной операции - когда ровняют с землей многоэтажные дома, чтобы не дать врагу спрятаться, когда в город отправляют не танки, а пехоту, - облегчает работу по защите гражданских лиц?

- Нет, эту работу это облегчает не сильно.

Авианалеты - это подготовка к наземной операции. Израиль призвал всех мирных жителей покинуть сектор Газа, но, насколько я знаю, Египет будет принимать лишь по 2000 человек в день. А в Газе живут 2,2 млн человек. Так что все мирные жители покинуть сектор Газа до начала наземной военной операции не смогут. Кроме того, как мы знаем по опыту предыдущих военных кампаний, ХАМАС использует гражданское население как живой щит. Именно поэтому наземная операция является альтернативой ударам по Газе с воздуха, которые превратили бы город в руины. При наземной операции шансы мирного населения выжить гораздо выше, чем если бы Израиль стал действовать только нанося удары с воздуха. Однако совершенно очевидно, что нам стоит ожидать гражданских потерь и при наземной операции.

Эксперты полагают, что жертв среди гражданского населения в Газе в ходе пртивостояния Израиля с ХАМАС избежать не удастся Фото: Said Khatib/AFP/Getty Images

- Может ли Израиль сделать что-то еще для защиты гражданского населения, пока операция на земле не началась?

- По сути, Израиль сделал все, что мог, чтобы избежать большого числа гражданских жертв. Я имею в виду обращенный к мирному населению призыв покинуть сектор Газа и тактику "стука по крышам" в ходе авианалетов, когда на крыши небоскребов и других домов сбрасывают маленькие бомбы, не причиняющие большого ущерба, в качестве предупреждения, что спустя четверть часа на это здание будет сброшена настоящая бомба. Также мирным жителям направляют сообщения с информацией о том, где они могут укрыться, чтобы выжить, то есть адресами мест, которые не будут атакованы ВС Израиля. Сделать больше, чтобы предотвратить гибель мирных жителей после начала наземной операции, сложно. При этом стоит учитывать, что ХАМАС будет препятствовать тому, чтобы гражданские лица покинули Газу, ведь боевики прикрываются ими.

"Это огромный провал израильских спецслужб"

- Многие задаются вопросом, как ХАМАС удалось совершить столь масштабное нападение на Израиль без ведома американских и израильских спецслужб.

- Не думаю, что израильская разведка не видела, что что-то происходит.

Но я полагаю, что они сделали неправильные выводы, или, что еще хуже, они проинформировали израильских политиков, а те так или иначе проигнорировали их рекомендации. Это огромный политический провал и огромный провал израильских спецслужб.

- Вызывает вопросы и то, каким образом ХАМАС смог собрать ресурсы для столь масштабной атаки. Как им удалось получить столько вооружений?

- Судя по кадрам с места событий, мы не наблюдаем в руках ХАМАС никаких видов вооружений, о которых мы не знали бы ранее. Как правило, они получают оружие контрабандой через туннели, обычно от Ирана через Египет. Но этот процесс идет уже несколько десятков лет. Удивление же вызывает координирование этих атак, ведь они велись с земли, с воздуха и с моря. Слаженное координирование военных действий в этих трех измерениях - то, чего мы раньше у ХАМАС не наблюдали.

- Есть ли риск, что масштаб ответа Израиля на нападение ХАМАС приведет к более крупному конфликту в регионе?

- Не думаю, что это будет зависеть от масштаба ответа Израиля на атаки. Вероятно, что ради спасения ХАМАС организация "Хезболлах" откроет второй фронт на севере. Тогда Израилю придется вести войну на два фронта, что станет для него огромным вызовом. Далее, представьте себе, что Израилю удастся разгромить ХАМАС и победить "Хезболлах". В таком случае может последовать реакция Ирана, и тогда ситуация окажется неконтролируемой для всего региона. Так что у этого конфликта на самом деле естьпотенциал, чтобы разрастись, втянуть больше игроков в регионе и выйти из-под контроля.

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