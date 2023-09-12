Немецкий эксперт: следующее наступление ВСУ будет весной

О перспективах контрнаступления ВСУ, возможных гарантиях безопасности для Украины после войны и о том, устала ли Европа от Украины, DW пообщалась с немецким военным аналитиком Карло Масалой.

На фоне сдержанных сообщений министерства обороны Украины о продвижении ВСУ на таврическом направлении и освобождении территорий под Бахмутом западные эксперты начинают задумываться о дальнейшем ходе украинского контрнаступления. Например, аналитики американского Института изучения войны (ISW) дают украинским военным в этом году еще 30-45 дней благоприятной погоды, после чего темпы продвижения ВСУ могут замедлиться из-за "дождей и холода". О том, чего сможет добиться украинская армия до конца 2023 года, о поддержке со стороны Запада и о возможных гарантиях безопасности Украины после войны DW поговорила с немецким военным аналитиком, профессором международной политики в Университете бундесвера в Мюнхене Карло Масалой (Carlo Masala).

DW: Как вы оцениваете прогресс ВСУ в контрнаступлении? Что будет, если поставленных целей не удастся достичь в этом году?

Карло Масала: Контрнаступление столкнулось с проблемой, которая не стала неожиданностью для всех, кто анализирует эту войну. У России было достаточно времени построить мощные линии обороны, поэтому и с самого начала было ясно, что быстрого успеха ВСУ не будет, наступление будет медленным, болезненным и кровавым. Учитывая этот факт, украинские военные добились неплохих успехов.

Согласно данным, которым пока нет официального подтверждения, ВСУ прорвали вторую линию обороны и расширяют поле наступательных операций. Вокруг Токмака построена третья линия российской обороны, мощные фортификации, но за Токмаком такого уже нет. Существует возможность успеха этого наступления в ближайшие недели или месяцы. Это не должно восприниматься как данность, но такая возможность есть.

Карло Масала Фото: DW

Безусловно, я считаю, что ВСУ не смогут достичь побережья Азовского моря в этом году. Очевидно, что война будет продолжаться. Следующее украинское наступление, скорее всего, будет весной следующего года, когда у Украины уже будут истребители F-16, что будет большим преимуществом, ведь сейчас одним из самых слабых мест Украины является отсутствие преимущества в воздухе и любой защиты с воздуха для механизированных бригад, находящихся на фронте. Так что в следующем году война будет продолжаться, и мы увидим еще одно наступление ВСУ.

- Вы общаетесь с теми, кто влияет на настроения в Европе, с экспертами, аналитиками. Есть ли на континенте усталость от войны в Украине? Если война продолжится и в следующем году, будет ли эта усталость расти?

- Что-то вроде "усталости от Украины" существует. На мой взгляд, ее порождают два фактора. Во-первых, (западное. - Ред.) общество больше интересовалось войной в Украине, когда Киев был в осаде. Потому что, если бы россияне захватили столицу Украины, они могли бы дойти до границ НАТО, и кто знает, что бы они делали дальше. Сейчас для многих людей это война далеко на востоке, ведь риск того, что российские войска пересекут границы с государствами Балтии или Польши в ближайшее время, ничтожно мал.

Во-вторых, Западная Европа не знала больших войн на протяжении последних 70 лет и ожидала быстрых успехов. Это то, что демократические общества могут поддерживать. Если политики говорят, что победа будет скорой, демократическое общество будет поддерживать значительную помощь Украине. Сейчас, когда быстрого успеха не будет и война будет идти дальше, люди начинают задумываться, следует ли ее продолжать.

К тому же правительства на Западе не смогли связать происходящее в Украине с более широким контекстом. Сейчас обсуждение сводится к тому, как ВСУ отвоевали километр территории в определенном селе, какие системы вооружений применяются и насколько они эффективны в наступлении. Однако не хватает глобальной политической цели: почему с политической точки зрения Европа заинтересована в поддержке Украины ради ее победы в войне? Ситуация с безопасностью в Европе ухудшится на десятилетия, если Россия добьется успеха в Украине - вот то, что будет понятно людям. Большинство политиков в западноевропейских государствах не связывают ежедневные дискуссии о поддержке Украины со столь широкой картиной. Я бы сказал, что нельзя обвинять общественность в том, что она устала от войны, если ей не объяснили, почему политически все еще важно продолжать значительную поддержку Украины.

- Война все-таки идет в Европе, российский дрон недавно упал на территории Румынии. Как долго НАТО будет мириться с такими инцидентами?

- НАТО будет мириться с ними до тех пор, пока не будет признаков, что такие атаки спланированы и являются чем-то большим, чем один случайный удар. У НАТО нет никакого желания вступать в эту войну, и Североатлантический альянс не вступит в нее. Упавший в Румынии беспилотник, очевидно, залетел слишком далеко. Одного дрона недостаточно для применения Статьи 5 (Североатлантического договора, закрепляющего принцип коллективной обороны. - Ред.). Она применяется при систематических атаках на территорию НАТО. Пока очевидно, что постоянных атак со стороны России на территорию НАТО нет, и Североатлантический союз не будет вмешиваться в конфликт. Та же ситуация возникала в Польше несколько месяцев назад. НАТО будет приуменьшать значимость любых дронов или ракет, которые "заблудились" и приземлились на территории альянса.

- Многие западные эксперты говорят о том, что членство Украины в НАТО будет единственной гарантией ее безопасности в будущем. Разделяете ли вы эту точку зрения? И примут ли Украину в НАТО?

- Я полностью согласен с этим утверждением. Я много работал над вопросом гарантий безопасности для Украины, которые не включали бы в себя вступление в НАТО. Ни я, ни мои коллеги не смогли придумать другого решения, которое могло бы быть приемлемым для украинцев и достаточно сдерживало бы Россию. Членство в НАТО является единственным способом предоставить Украине гарантии безопасности, которые бы с доверием восприняли украинский народ и власть и которые имели бы достаточный эффект сдерживания Москвы. Я полностью согласен с тем, что Украина должна быть в НАТО.

Когда Украина станет членом НАТО - не могу сказать. Если вы посмотрите на последний саммит в Литве, его выводы заключаются в том, что Украина должна отвечать всем критериям, определенным при изучении возможностей расширения альянса в 1997 году. Я считаю такое решение ошибкой, поскольку это откладывает вступление Украины в НАТО на, как минимум, 5-7 лет. На мой взгляд, главное - когда эта война закончится, каким бы образом это ни произошло, и огонь между сторонами прекратится, Украина должна стать членом НАТО.

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