Атаки ХАМАС на Израиль. Есть ли риск войны с участием Ирана?

Какова роль Тегерана в нападении ХАМАС на Израиль и насколько велика опасность того, что противостояние израильтян и палестинских боевиков перерастет в масштабную войну на Ближнем Востоке с участием Ирана?

Перерастание конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, признанным в большинстве стран Запада террористической организацией, в "более крупную военную конфронтацию" в регионе исключать нельзя, считает Михаэль Вольффсон (Michael Wolffsohn) - рожденный в Тель-Авиве историк и эксперт по Ближнему Востоку.

"Ведь американский авианосец направляется сейчас в сторону восточного района Средиземного моря, в сопровождении других кораблей, а на борту авианосца, как известно, находится много боевых самолетов. Это значит, что готовится что-то более масштабное", - аргументирует он в интервью общественно-правовой медиакомпании SWR1 .

Историк Михаэль Вольффсон Фото: picture-alliance/dpa/K. Schindler

"Произойдет ли это (масштабная война на Ближнем Востоке. - Ред.) - вопрос открытый. Однако "что-то более масштабное" означает, совершенно ясно, военную конфронтацию с Ираном", - уточняет эксперт, преподававший до 2012 года новейшую историю в Университете бундесвера в Мюнхене. Для Вольффсона очевидно, что именно Иран "тянул за ниточки" и "был режиссером" при нападении ХАМАС на Израиль.

Причастен ли Иран к атаке ХАМАС на Израиль?

8 октября о возможной причастности Тегерана к планированию нападения палестинского радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль рассказали журналисты американского издания The Wall Street Journal (WSJ). По их данным, атаки планировались давно на встречах палестинских боевиков с иранским руководством, в том числе министром иностранных дел Исламской республики Хосейном Амиром Абдоллахияном, а "зеленый свет" для начала операции ХАМАС дали представители "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) на встрече 2 октября в Бейруте.

Между тем в Израиле не спешат выдвигать официальные обвинения против Тегерана. "Иран является крупным игроком, но пока мы не можем сказать, участвовал ли он в планировании или подготовке (атаки ХАМАС на Израиль. - Ред.)", - заявил 9 октября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Утверждения газеты WSJ в Израиле опровергли.

Почему Израиль осторожен с обвинениями Ирана

Как пишет газета Süddeutsche Zeitung , вероятно, это было сделано потому, что "Израилю не хочется оказаться в ситуации цугцванга": "Как должно будет реагировать правительство Нетаньяху, если расследование газеты окажется правдой?"

Война на Ближнем Востоке с участием Израиля и Ирана "имела бы огромные масштабы", поскольку противоборствующими сторонами оказались бы две крупнейшие военные державы в регионе, констатируют журналисты. При этом положение Израиля оказалось бы чрезвычайно сложным, поскольку он был бы вынужден вести войну на двух фронтах. "Помимо неизбежных боевых действий в секторе Газа, израильской армии пришлось бы воевать и на севере, на границе с Ливаном - против союзной Ирану организации "Хезболлах", а возможно, и против самих иранских подразделений", - указывает SZ.

"Абсолютно никому, особенно Израилю, не нужна сейчас конфронтация на два фронта, - заявил 10 октября в эфире телеканала ZDF эскперт берлинского Института глобальной общественной политики (GPPI) Тобиас Шнайдер (Tobias Schneider).

Между тем, как говорит военный историк Михаэль Вольффсон, израильские ВС сейчас находятся не в лучшей форме. "Чтобы привлечь Тегеран к ответственности за атаки, израильтянам потребуется военная помощь, которая может прийти только со стороны США", - уверен эксперт.

Возможная роль США в случае войны на Ближнем Востоке

В том, что в случае масштабной войны США помогут Израилю, не сомневается и эксперт по политике безопасности из Университета Бонна Ульрих Шли (Ulrich Schlie). "На фоне предстоящих выборов президент США Джо Байден не может себе позволить проявить медлительность в вопросе безопасности Израиля", - отметил он в интервью газете Frankfurter Rundschau .

Конкретной помощи Израилю эксперт ожидает и со стороны Германии. "После нападения ХАМАС на Израиль руководители правящих партий, а также блока ХДС/ХСС подтвердили то, о чем тогдашняя канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в Кнессете в 2008 году, а именно: что Германия несет историческую ответственность за безопасность Израиля и что это - часть ее государственных интересов. Учитывая данное заявление, в войне с участием Израиля Германия должна сделать так, чтобы за словами последовали дела", - указывает Шли.

Выгодна ли Ирану война с Израилем?

"Давно опасность крупномасштабной войны на Ближнем Востоке не была столь велика, как сегодня", - выражает общее мнение экспертов газета Süddeutsche Zeitung. Между тем ее авторы сомневаются, что подобная конфронтация отвечает интересам Ирана.

Эксперт в сфере безопасности Ульрих Шли Фото: Pawel Supernak/dpa/picture-alliance

"Еще недавно муллы были на пути к выходу из изоляции. Они праздновали обмен пленными с США как свой успех, и всеобъемлющая сделка с администрацией Байдена казалась, по крайней мере, мыслимой, - рассуждают журналисты. - Конечно, режим в Тегеране хочет избежать сближения арабских стран, прежде всего Саудовской Аравии, с Израилем. Но одно дело - война чужими руками против Израиля при помощи ХАМАС, и совсем другое - прямая конфронтация".

Эксперт по политике безопасности Ульрих Шли также считает, что "на данный момент ни Иран, ни "Хезболлах" не заинтересованы в большой войне". Но даже в таких условиях он видит реальную опасность эскалации.

Тем временем иранский МИД решительно отверг обвинения в причастности к атакам ХАМАС на Израиль, заявив, что Исламская республика "не вмешивается в процессы принятия решений других стран".

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