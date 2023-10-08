Канцлер Шольц: ФРГ непоколебимо стоит на стороне Израиля

На фоне нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль Германия "прочно и непоколебимо" занимает сторону Израиля. Такое заявление сделал в воскресенье, 8 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает пресс-служба главы германского правительства.

При этом Шольц назвал атаки ХАМАС на Израиль "варварскими" и "возмутительными". "Безопасность Израиля составляет государственные интересы Германии. Это остается в силе и в тяжелые времена, как сейчас. И мы будем действовать соответствующим образом", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Осуждение акций в поддержку атак на Израиль

Шольц резко осудил отдельные выступления в поддержку палестинской стороны, прошедшие в Германии после начала военной операции ХАМАС против Израиля. "Мы не потерпим, чтобы здесь, на наших улицах прославляли отвратительные атаки против Израиля", - предупредил глава правительства ФРГ.

Накануне некоторые жители Берлина вышли на улицы района Нойкёльн и начали раздавать сладости прохожим. Как сообщила полиция столицы ФРГ в соцсети X, она прекратила это мероприятие в связи с "повторяющимися антиизраильскими выкриками и выкриками, прославляющими насилие". Между тем в ряде городов Германии, в том числе Берлине, Дюссельдорфе, Гамбурге и Лейпциге 7 и 8 октября прошли гораздо более многочисленные акции в поддержку Израиля.

Председатели Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии (СвДП) и партии "Союз-90"/"зеленые", а также находящихся сейчас в оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) 8 октября выступили с совместным заявлением в поддержку Израиля. "Безопасность Государства Израиль - это наше обязательство и государственные интересы Германии", - говорится в документе.

"Мы, находящиеся в демократической конкуренции друг с другом, сегодня едины в нашей солидарности с народом Израиля и Государством Израиль", - подчеркивают авторы.

Проверка финансовой помощи палестинцам

Ранее министерство ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития объявило, что кардинально пересмотрит работу по оказанию помощи Палестинским территориям. Ранее к такому шагу призвали в партиях ХДС/ХСС и СвДП.

"И раньше много внимания уделялось тому, чтобы эта поддержка шла на пользу людям на палестинских территориях и делу мира, а не террористам. Но эти нападения на Израиль знаменуют ужасный переложный момент", - констатировала в этой связи глава министерства Свенья Шульце (Svenja Schulze).

По ее данным, обязательства Германии в области развития по отношению к палестинцам в настоящее время составляют в общей сложности 250 млн евро. При этом прямого финансирования властей Палестинской национальной автономии не ведется. Эту информацию подтвердили и в МИД ФРГ.

Как сообщил ранее в интервью журналу Der Spiegel эксперт партии ХДС в сфере безопасности Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), в следующем году финансовая помощь палестинцам должна была составить около 350 млн евро. Он призвал правительство ФРГ заморозить эти выплаты и провести проверку, чтобы не оказывать косвенную поддержку террору, ведущемуся против Израиля.

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