В Германии спорят о будущем финансовой помощи палестинцам

Деньгами из ФРГ "не должен финансироваться терроризм", говорят немецкие политики. Одни из них требуют прекратить финансовую помощь палестинцам, другие - ужесточить условия предоставления и контроля за ней.

В Германии развернулись дебаты о немецком финансировании Палестинских территорий в связи с нападением радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль. Многомиллионное финансирование палестинцев "должно быть немедленно прекращено", заявил эксперт по внешней политике фракции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге, полковник бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). В этой связи Кизеветтер сообщил о 340 миллионах евро. По словам депутата, глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас встал на сторону ХАМАС, поэтому помощь должна быть остановлена.

По данным федерального министерства экономического развития, Германия является одним из крупнейших в мире доноров Палестинских территорий. Только прямая помощь составляет 50 миллионов евро в год. Кроме этого, ФРГ финансирует на этих территориях различные проекты ООН и неправительственных организаций. "Прямое финансирование администрации Палестинской национальной автономии (во главе с Махмудом Аббасом. - Ред.) не осуществляется", - утверждают в министерстве.

Деньгами из ФРГ "не должен финансироваться терроризм и антисемитизм"

"Террор ошеломляет. На него мы должны реагировать не только словами", - заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) газете Bild am Sonntag. По его словам, МИД должен подготовить рекомендацию, как поступить с финансовой помощью палестинцам в свете нынешних событий, которая будет "незамедлительно" выполнена.

"Деньгами немецких налогоплательщиков не должен финансироваться терроризм и антисемитизм", - заявил в свою очередь президент Немецко-израильского общества (DIG) Фолькер Бек (Volker Beck). Однако Бек высказался не за прекращение помощи, а за ужесточение условий ее предоставления и контроля за ее расходованием.

В то же время политик Левой партии Грегор Гизи (Gregor Gysi) высказался против прекращения финансовой помощи палестинцам. По его словам, "палестинским организациям нужно помогать, а ХАМАС - нет", "нападение (на Израиль. - Ред.) совершил только ХАМАС". Это нападение ХАМАС "должно быть решительно осуждено; c множеством погибших и раненых невозможно смириться, как и с захватом заложников", сказал он.

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