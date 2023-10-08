В ФРГ над бундестагом и ведомством канцлера - флаги Израиля

Израильский флаг в знак солидарности со страной, подвергшейся нападению ХАМАС, будет поднят в Германии также над дворцом Бельвю, указали в пресс-службе бундестага.

В знак солидарности с Израилем, подвергшимся 7 октября масштабному нападению боевиков радикального исламистского движения ХАМАС со стороны сектора Газа, над зданием бундестага, а также ведомством федерального канцлера в Берлине в воскресенье, 8 октября, был поднят израильский флаг.

Как сообщил официальный представитель бундестага, позже в тот же день израильский флаг будет поднят и над официальной резиденцией президента Германии - дворцом Бельвю.

Между тем председательница Европарламента Роберта Метсола выложила в соцсеть X фото, изображающее флаг Израиля, развевающийся между двумя флагами Европейского Союза на балконе одного из зданий Европарламента в Брюсселе.

Как сообщает корреспондент DW, израильский флаг 8 октября развевался также у здания земельного парламента (ландтага) федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия в Дюссельдорфе. Там прошла акция солидарности с Израилем с участием обербургомистра города. Аналогичная демонстрация состоялась также в центре Берлина.

Накануне вечером, 7 октября, подсветкой в виде израильского флага была освещена главная достопримечательность германскй столицы - Бранденбургские ворота.

Обе стороны говорят о сотнях погибших после атаки ХАМАС на Израиль

Боевики движения ХАМАС, которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, нанесли серию ракетных ударов по израильской территории утром 7 октября, после чего участников группировки проникли в израильские населенные пункты, где завязались бои. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию, а премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к согражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

С осуждением атак ХАМАС выступили среди прочих лидеры многих стран Европы, США, Япония, а также НАТО и генеральный секретарь ООН.

На момент публикации из израильских СМИ было известно о как минимум 600 погибших со стороны Израиля. По данным Минздрава, 2048 израильтян к тому моменту были ранены. ХАМАС утверждает, что около 35 человек захвачены в заложники. В свою очередь палестинская сторона заявила о 313 погибших и 1990 раненых при израильских авиаударах.

Смотрите также: