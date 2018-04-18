Бранденбургские ворота

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Контекст

Кельнский собор

Самые посещаемые памятники Германии

Самые посещаемые памятники Германии

В списке - Кельнский собор, замко Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
Туризм18 апреля 2018 г.