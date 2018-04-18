Бранденбургские ворота

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Контекст
Самые посещаемые памятники Германии
Самые посещаемые памятники Германии
В списке - Кельнский собор, замко Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
Туризм
18.04.2018
18 апреля 2018 г.
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