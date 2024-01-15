Для обеспечения порядка во время проведения акции были задействованы более 1300 сотрудников полиции. Ближе к концу митинга некоторые участники попытались использовать пиротехнику. По информации полиции, против этих людей были применены меры по "ограничению свободы". Это означает, что они были либо взяты под стражу, либо им было запрещено находиться в районе проведения акции.