Протесты фермеров в Германии
Немецкие фермеры провели в центре Берлина заключительную акцию недели протестов, во время которой они выступали против мер экономии правительства в сельскохозяйственном секторе. Как это было - в фотогалерее DW.
Возмущенные фермеры в центре Берлина
Главным событием недели протестов, проходивших по всей Германии и направленных против мер экономии правительства ФРГ в сельском хозяйстве, стала масштабная акция фермеров у Бранденбургских ворот. С раннего утра многочисленные трактора направились в центр Берлина. К проведению акции призвали Немецкий крестьянский союз (Deutscher Bauernverband, DBV) и ассоциация грузоперевозок (BGL).
Более 10 тысяч участников
По оценкам полиции, в акции протеста у Бранденбургских ворот в Берлине 15 января приняли участие более 10 тысяч человек - примерно в три раза больше, чем ожидали сотрудники правоохранительных органов. В центр города въехали не менее 5 000 тракторов и других сельскохозяйственных машин. В целом, обошлось без происшествий.
Полиции пришлось вмешаться
Для обеспечения порядка во время проведения акции были задействованы более 1300 сотрудников полиции. Ближе к концу митинга некоторые участники попытались использовать пиротехнику. По информации полиции, против этих людей были применены меры по "ограничению свободы". Это означает, что они были либо взяты под стражу, либо им было запрещено находиться в районе проведения акции.
Пропустили, но без навоза
Не обошлось и без происшествий. Как сообщила полиция, на востоке Берлина были остановлены несколько тракторов, которые везли фекалии. Этот транспорт пропустили, но только без навоза.
Против чего протестуют фермеры?
Протест фермеров вызван решением правительства отменить дотации на дизельное топливо, которые действуют уже более 70 лет, и положить конец освобождению от транспортного налога на технику, используемую в сельском и лесном хозяйстве. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета 480 млн евро ежегодно.
Фермеры против власти?
По словам главы организовавшего акцию Немецкого крестьянского союза DBV Йоахима Руквида (Joachim Rukwied), правительство ФРГ намерено переложить на плечи фермеров дополнительную нагрузку в размере более чем 1 млрд евро в год. "Это объявление войны, и мы принимаем этот вызов", - заявил он.
Государство субсидирует фермерские хозяйства
Фермеры в Германии получают различные субсидии и льготы для поддержки своей деятельности. К примеру, в 2021-22 финансовом году только прямые выплаты в среднем составили почти 48 тыс. евро на фермерское хозяйство. Кроме того, министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ покрывает часть расходов на страхование от несчастных случаев, здоровья и старости для работников сельского хозяйства.
Ультраправые пытаются использовать протесты фермеров
К протестам фермеров, вопреки их желанию, активно пытались присоединиться праворадикальные силы ФРГ. Рядом с экономическими требованиями все чаще появлялись и политические лозунги (как на этом фото: "Наша страна прежде всего"). При этом как руководители Немецкого крестьянского союза, так и многие фермеры старались дистанцироваться от них
Правительство готово идти на уступки. Но не во всем
После акции у Бранденбургских ворот руководители фермерских организаций встретились в бундестаге с лидерами парламентских фракций правительственной коалиции. Но министр финансов Кристиан Линднер заранее охладил возможные ожидания фермеров от этой встречи. Выступая на митинге, политик заявил, что все общество без исключения должно внести свой вклад в экономию бюджетных средств.
Фермеры заблокировали вице-канцлера на пароме
В рамках протестной недели в самом ее начале фермеры заблокировали на пароме вице-канцлера из партии "зеленых" Роберта Хабека, возвращавшегося из отпуска. Узнав, что на причале его ждут протестующие, политик предложил провести беседу с их представителями, но фермеры отклонили это предложение. Чтобы разблокировать паром, полиции пришлось применить слезоточивый газ.
Автобаны в блокаде
В течение недели протестующие фермеры неоднократно блокировали съезды с автобанов в различных федеральных землях Германии. Кроме Берлина, подобные акции проходили в Мекленбурге - Передней Померании, Северном Рейне - Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Бранденбурге и других. Эти акции были согласованы с полицией, хотя и существенно ограничивали движение.