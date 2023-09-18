Названы самые красивые архитектурные памятники Германии

Сразу пять немецких достопримечательностей попали в список 50-ти самых красивых в мире знаменитых сооружений, составленный на основе правила золотого сечения.

Правило золотого сечения, которое было известно еще в древние и античные времена, широко применяется в архитектуре, изобразительном искусстве, дизайне и фотографии. Само это название появилось в эпоху Ренессанса - в частности, в трактате начала XVI века под названием "Божественная пропорция", который написал итальянский математик - монах Лука Пачоли.

Согласно определению, золотым сечением или пропорцией является отношение частей и целого, при котором отношения частей между собой и наибольшей части к целому равны. В округленном процентном значении это означает деление величины в отношении 62% и 38%.

Одним из самых известных примеров демонстрации золотого сечения в искусстве является "Витрувианский человек" Леонардо да Винчи. В архитектуре соответствующие соотношения были обнаружены, например, при замерах углов и других параметров пирамиды Хеопса.

Секретный код природы

Гармонические пропорции также встречаются в природе - прослеживаются в спиральном расположении листьев на некоторых растениях, строении раковин улиток, расположении семян подсолнечника, в сосновых шишках и так далее и так далее.

Последовательность чисел средневекового математика Леонардо Пизанского, более известного как Фибоначчи, в которой первые два числа равны 0 и 1 и каждое следующее является суммой двух предшествующих чисел, даже называют "секретным кодом природы" (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...).

"Витрувианский человек" Леонардо да Винчи Фото: Bildagentur-online/picture alliance

Топ-50

В сентябре 2023 года немецкое издание журнала National Geographic сообщило о результатах исследования , проведенного специалистами британской компании по торговле строительными материалами Roofing Megastore.

На первом этапе авторы исследования составили список из 100 самых известных мировых достопримечательностей, считающихся особенно красивыми памятниками архитектуры.

Затем на основе правила золотого сечения были произведены математические расчеты, для которых были использованы разные параметры фасадов или сторон здания. После чего для каждого сооружения был определен индекс соответствия пропорций правилу золотого сечения и на основе этих цифр составлен рейтинг пятидесяти самых красивых или гармоничных знаменитых зданий в мире.

Как гласит крылатое выражение, красота в глазах смотрящего, поэтому результаты исследования следует рассматривать в качестве повода, чтобы взглянуть на эти архитектурные памятники по-новому.

В результате на первом месте оказался Собор Святого Павла в центре Лондона. Коэффициент соответствия правилу золотого сечения составил 72%. Далее следует сингапурский отель Marina Bay Sands Hotel (70,9%). На третьем месте - Вестминстерское аббатство в Лондоне (70,5%). На четвертом - самурайский Замок в Осаке (70,38%). На пятом - Собор Василия Блаженного в Москве (69,1%).

Самые красивые архитектурные памятники Германии

В финальный список попали пять немецких достопримечательностей: замок Нойшванштайн (10 место - 63%), Кельнский собор (11 место - 61,7%), Бранденбургские ворота (18 место - 52,6%), Берлинский собор (24 место - 48,7%) и Фрауэнкирхе в Дрездене (36 место - 40,7%).

Каждому из этих архитектурных памятников в Германии мы посвятили по отдельной фотогалерее ниже.

1. Нойшванштайн

2. Кельнский собор

3. Бранденбургские ворота

4. Берлинский собор

5. Фрауэнкирхе в Дрездене