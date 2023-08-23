"Сотка" - самый интересный маршрут Берлина

Этот маршрут проходит по центру немецкой столицы - от Зоологического сада до Александерплац, мимо главных достопримечательностей столицы.

Buslinie 100 - самая известная автобусная линия немецкой столицы. Она была первым маршрутом, связавшим восточную и западную части города после падения Берлинской стены. "Сотка" проходит мимо главных достопримечательностей города, поэтому уже вскоре после своего запуска стала набирать популярность среди туристов.

Сейчас многие гости Берлина пользуются автобусами этого маршрута в качестве своего рода альтернативы коммерческим турам. Вся поездка между отправной и конечной остановками - вокзалом "Зоологический сад" (Bahnhof ZOO) и площадью Александерплац (Alexanderplatz) - занимает полчаса. Недостатка в пассажирах эта линия не испытывает.

Автобусы новой модели для маршрута во время презентации в 2020 году Фото: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

Согласно информации транспортного предприятия BVG, ежедневно маршрутом пользуются в среднем 15 тысяч человек. Автобусы ходят каждые 10 минут. Особой популярностью пользуются места на втором этаже, если повезет - в первом ряду перед панорамным стеклом.

Достопримечательности Buslinie 100

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма Фото: Colourbox/V. Voennyy

Автобусы маршрута номер 100 отправляются от вокзала Bahnhof ZOO. И буквально за углом ждет первая достопримечательность - мемориальная церковь кайзера Вильгельма (Gedächtniskirche). Этот протестантский храм был возведен в 1891-1895 годах в честь первого императора Германской империи. Он сильно пострадал во время Второй мировой войны. Уцелевшая часть стала мемориалом разрушения и созидания.

Знаменитый зоопарк

Зоологический сад Фото: Imago/Schöning

В этой же части города находится берлинский Зоологический сад - старейший в Германии, открытый в 1844 году. Один из самых больших немецких зоопарков занимает первое место в мире по количеству представленных видов животных. С архитектурной точки зрения особого внимания здесь заслуживают Слоновьи ворота (Elefantentor) - копия первоначальных ворот 1899 года, разрушенных во время войны.

Легендарный универмаг

KaDeWe в 1931 году Фото: AP/KaDeWe Berlin

Берлинский KaDeWe (Торговый дом Запада) - крупнейший универмаг Европы. Особой славой пользуется его гастрономический отдел, в котором продаются 34 тысячи видов продуктов. Этот многоэтажный магазин появился на бульваре Курфюрстендамм в 1907 году. Сейчас каждый день в нем бывает более 50 тысяч покупателей.

"Золотая Эльза"

Колонна Победы Фото: picture-alliance/dpa/P. Zinken

Далее маршрут автобуса пролегает по парку Большой Тиргартен, в центре которого на месте пересечения нескольких автомобильных дорог находится площадь Большая Звезда, заложенная в конце XVII века. В центре площади в 1873 году в память о прусских военных успехах установили колонну Победы (Siegessaule). Скульптуру богини Виктории жители немецкой столицы прозвали "Золотой Эльзой" (Goldelse).

Дворец президента

Дворец Бельвю Фото: picture-alliance/dpa/L. Schulze

В северной части парка Тиргартен находится дворец Бельвю (Schloss Bellevue) - официальная резиденция федерального президента Германии. Этот дворец в стиле раннего классицизма был построен на берегу реки Шпрее в 1786 году для одного из прусских принцев. Сильно пострадал от пожара во время Второй мировой войны, но был восстановлен в 1959 году и служил резиденцией президентов ФРГ в Западном Берлине.

"Беременная устрица"

Дом культур мира Фото: draghicich - Fotolia.com

Острые на язык жители немецкой столицы прозвали это здание в берлинском районе Тиргартен "беременной устрицей" ("Schwangere Auster"). Конгресс-центр, в котором сейчас работает Дом культур мира (Haus der Kulturen der Welt), был возведен в 1957-1958 годах в традициях стиля новой вещественности в рамках международной строительной выставки Interbau.

Парламент

Рейхстаг Фото: Fotolia/Stefan Delle

Здание Рейхстага (Reichstag) было возведено в 1884-1894 годах. Сегодня оно является местом заседаний немецкого парламента. Новый купол Рейхстага, созданный во время реконструкции здания после воссоединения Германии по проекту британского архитектора Нормана Фостера, ежедневно посещает до 8 тысяч человек.

Архитектурный символ

Бранденбургские ворота Фото: picture-alliance/dpa/L. Schulze

От Рейхстага рукой подать до Бранденбургских ворот (Brandenburger Tor), украшенных Квадригой - колесницей богини Победы. Ворота возвели в 1789-1791 годах в стиле классицизма. Завоевав Берлин, Наполеон приказал перевезти Квадригу в Париж, однако после победы над французами ее вернули на место.

Под липами

Парижская площадь Фото: Gerald Matzka/picture alliance/dpa

На бульвар Унтер-ден-Линден автобусы 100-й линии попадают, сделав небольшой крюк, объезжая Парижскую площадь (Pariser Platz). На этой площади находятся отель Адлон, посольства Франции и США. Название бульвару дали липы. Первые деревья посадили здесь еще в середине XVII века по приказу курфюрста Фридриха Вильгельма I. Протяженность улицы до Дворцового моста не превышает полутора километров.

Прусский король

Монумент Фридриха Великого Фото: picture alliance/chromorange/U. Gnoth

Бульвар Унтер-ден-Линден (Unter den Linden), долгое время являвшийся своего рода визитной карточной прусской столицы, богат достопримечательностями этого периода. Среди них - монумент Фридриха Великого. Он относится к числу самых известных конных памятников XIX века и считается важнейшим произведением выдающегося немецкого скульптора эпохи классицизма Христиана Даниэля Рауха.

Столичный университет

Памятник Александру фон Гумбольдту перед университетом Фото: Wolfram Steinberg/dpa/picture alliance

От великого короля - к выдающимся ученым. На Унтер-ден-Линден находится главное здание берлинского университета, основанного по инициативе Вильгельма фон Гумбольдта. Позже университет был назван в часть знаменитых братьев Гумбольдтов - Александра и Вильгельма (Humboldt-Universität). Здание было возведено в 1748-1766 годах для принца Генриха Прусского. Университету дворец подарили в 1810 году. Среди его выпускников - почти тридцать нобелевских лауреатов.

Мемориал

Бебельплац Фото: Susanne Spröer/DW

Напротив университета расположена площадь Бебельплац (Bebelplatz), получившая имя Августа Бебеля после войны. В 1933 году она стала местом сожжения 20 тысяч книг, устроенного национал-социалистами. В центре, вернее - под землей, находится мемориал, напоминающий об этой варварской акции. В пространстве под стеклянной плитой установлены пустые белые стеллажи - подземная библиотека сожженных книг.

Католический сбор

Собор Святой Ядвиги Фото: picture-alliance/Arco Images/Schoening

На площадь Бебеля выходит собор Святой Ядвиги (Sankt-Hedwigs-Kathedrale), построенный в 1747-1773 годах по образу римского Пантеона. Он был первым католическим храмом, возведенным в протестантской Пруссии после Реформации. Церковь посвятили католической монахине - покровительнице Силезии и Бранденбурга. Является главным храмом Берлинского архиепископства.

Новая гауптвахта

"Нойе-Вахе" Фото: picture-alliance/dpa

В этой же части Унтер-ден-Линден в бывшей королевской гауптвахте "Нойе-Вахе" (Neue Wache) расположен главный немецкий мемориал, посвященный жертвам войн и тирании. Здание построили в начале XVIII века в качестве караульного помещения для охраны дворца. В День народной скорби, отмечаемый в ноябре, первые лица государства возлагают венки к скульптуре Кете Кольвиц "Мать с погибшим сыном".

Военная кладовая

Цейхгауз Фото: Fotolia/elxeneize

Цейхгауз (Zeughaus) - старейшее здание на бульваре Унтер-ден-Линден и одно из самых красивых. Было заложено в качестве арсенала в 1695 году. Возведено в эпоху барокко. Дважды разрушалось и восстанавливалось: после оккупации Берлина войсками Наполеона и после Второй мировой войны. Сейчас в здании находится Немецкий исторический музей.

Поздний классицизм

Дворец кронпринцев и Старая комендатура Фото: picture alliance/ZB/P. Grimm

Покидаем Унтер-ден-Линден. Автобус едет мимо Дворца кронпринцев (Kronprinzenpalais) и Старой комендатуры (Alte Kommandantur). Дворец в стиле позднего классицизма сейчас используется для проведения выставок. Здание комендатуры было почти полностью разрушено во время Второй мировой войны и позже снесено. Восстановление было закончено в 2003 году.

По проекту Шинкеля

Дворцовый мост Фото: picture-alliance/Arco Images/P. Schickert

Далее на своем маршруте 100-й берлинский автобус проезжает через каменный Дворцовый мост (Schloßbrücke), построенный через реку Шпрее в 1821-1824 годах по проекту выдающегося немецкого архитектора Карла Фридриха Шинкеля. Монументальные скульптуры, задуманные зодчим для украшения моста, были установлены на нем уже после его смерти. Они изображают античных богов и героев.

Музейный остров

Старый музей Фото: picture-alliance/robertharding/E. Scriven

В этом месте многие пассажиры автобуса делают остановку. Если нет, то сюда обязательно нужно вернуться позже. С левой стороны сразу за мостом находится Музейный остров. На парк Люстгартен выходит фасад Старого музея (Altes Museum). Здание было построено в 1825-1830 годах по проекту Шинкеля в стиле неоклассицизма. Сейчас в нем располагается собрание античных произведений искусства.

Протестантский собор

Около Берлинского собора Фото: picture-alliance/dpa/P.Zinken

Справа от Старого музея находится Берлинский кафедральный собор (Berliner Dom). Был построен на Музейном острове в 1894-1905 годах. Является самым большим и важнейшим евангелическим храмом Германии. Его создатели использовали в своем проекте архитектурные элементы итальянского Ренессанса и эпохи барокко. Ежегодно собор посещают около 700 тысяч туристов.

Городской дворец

"Форум Гумбольдтов" Фото: elxeneize/Zoonar/picture alliance

В 2022 году в Берлине завершили строительство и обустройство этой новой достопримечательности. "Форум Гумбольдтов" расположен на месте бывшей резиденции прусских монархов - Берлинского городского дворца. Во времена ГДР здесь стоял Дворец Республики. Новый культурно-выставочный центр должен стать местом диалога между странами и народами, местом обсуждения глобальных тем - от миграции до изменения земного климата. На крыше находится смотровая площадка.

Со времен ГДР

Памятник Марксу и Энгельсу Фото: picture-alliance/dpa

Форум Маркса и Энгельса (Marx-Engels-Forum). Этот памятник в восточной части города напоминает о социалистическом прошлом. Скульптурный ансамбль был создан в 1980-е годы. После воссоединения Германии его предлагали убрать, но все же оставили, немного передвинув из-за строительства метро.

Красивый фонтан

Фонтан "Нептуна" Фото: picture-alliance/dpa/R. Bertuch

Если по поводу каменных Маркса и Энгельса можно спорить, то относительно фонтана Нептуна (Neptunbrunnen) споров не возникает. Он считается одним из самых красивых в городе. Своим появлением перед Красной ратушей обязан Карлу Фридриху Шинкелю. Реализовал его идею скульптор Рейнгольд Бегас - представитель берлинского направления необарокко. Фонтан торжественно открыли в 1891 году.

Старейший храм

Церковь Святой Марии Фото: Alex Anton/Zoonar/picture alliance

Недалеко от Красной ратуши на улице Карла Либкнехта находится самый старый действующий храм Берлина - средневековая церковь Святой Марии (St. Marienkirche). Первое письменное упоминание этого памятника архитектуры, возведенного в стиле кирпичной готики, относится к концу XIII века. В результате разрушений и реконструкций позже во внешнем виде церкви появились также элементы барокко и неоготики.

Башня на Александерплац

Берлинская телебашня Фото: picture-alliance/dpa/S. Stache

Церковь Святой Марии находится рядом с Берлинской телебашней на Александерплац (Berliner Fernsehturm) - самым высоким сооружением Германии и четвертым по высоте в Европе (368 метров). Была введена в эксплуатацию в 1969 году. Характерный силуэт вышки давно стал одним из архитектурных символов Берлина. Число посетителей превышает миллион человек ежегодно. Подъем на высоту 210 метров занимает всего 40 секунд.

Конец маршрута

"Часы мирового времени" Фото: picture-alliance/E. Contini

Александерплац - конечная остановка. Широкой известностью здесь пользуются "Часы мирового времени" (Weltzeituhr), около которых любят встречаться жители и гости Берлина. Часы установили здесь во времена ГДР в ходе генеральной реконструкции площади в 1969 году. В обратный путь, если есть необходимость вернуться на Bahnhof ZOO, знатоки рекомендуют поехать на 200-м маршруте.

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Информация о маршруте 100 на туристическом сайте Берлина на немецком языке

Информация о маршруте 100 на туристическом сайте Берлина на английском языке