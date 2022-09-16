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"Форум Гумбольдта" в Берлине
Экспонаты из коллекции Бенинской бронзы в "Форуме Гумбольдта"Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance/dpa
КультураГермания

"Форум Гумбольдтов" - новая достопримечательность Берлина

Аннабель Штеффес-Хальмер | Максим Нелюбин
7 мин. назад

"Форум Гумбольдтов" возведен в Берлине на месте Дворца Республики. На проект было потрачено 680 миллионов евро.

https://www.dw.com/ru/forum-gumboldtov-novaa-dostoprimecatelnost-berlina/a-63149707

В пятницу, 16 сентября, в Берлине торжественно открывается последняя часть нового музейного и научно-культурного комплекса - восточное крыло "Форума Гумбольдтов" (Humboldt Forum), названного в честь выдающихся немецких ученых - братьев Александра и Вильгельма фон Гумбольдтов.

Форум расположен на месте бывшей резиденции прусских монархов - Берлинского городского дворца. Эта резиденция, заложенная в середине XV века, была перестроена в эпоху барокко в начале XVIII века, пострадала во время Второй мировой войны, затем была частично восстановлена и некоторое время использовалась для проведения выставок. Однако в начале 1950-х годов "символ прусского милитаризма и дворянства" был взорван по решению властей ГДР - несмотря на международные протесты, чтобы создать в Восточном Берлине пространство для массовых мероприятий и возведения Дворца Республики.

"Форум Гумбольдта" на берегу реки Шпрее Фото: Daniel Kalker/picture alliance

После воссоединения Германии и длительных дискуссий о судьбе сооружения из стекла, стали, бетона и опасного для здоровья асбеста, в котором проходили заседания Народной палаты ГДР и разные культурно-концертные мероприятия, поддержку получила идея восстановить исторический облик этого места в центре немецкой столицы, то есть возвести новый современный комплекс с фасадами Берлинского королевского дворца для размещения разных музейных коллекций и проведения научных, культурных и прочих мероприятий. Из-за пандемии открытие комплекса затянулось и было разбито на несколько этапов.

Часть резной дверной рамы из Камеруна - экспонат выставки, отрытой в "Форуме Гумбольдтов" в сентябре 2021 годаФото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

В целом восстановление Берлинского городского дворца и создание форума стало самым дорогостоящим современным проектом в области культуры в Германии. Решение о государственном финансировании проекта с привлечением частных инвесторов было принято федеральным парламентом - бундестагом в 2007 году. Строительные работы начались летом 2013 года. В целом на возведение этого комплекса было потрачено около 680 миллионов евро.

Что можно увидеть в новом музейном комплексе?

Согласно концепции создателей "Форума Гумбольдтов", новый культурно-выставочный центр немецкой столицы должен стать местом диалога между странами и народами, местом обсуждения глобальных тем - от миграции до изменения земного климата.

Изображение бога Шивы из Южной Индии Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Общая площадь комплекса составляет 40 тысяч квадратных метров, выставочная площадь - 16 тысяч квадратных метров. Всего здесь насчитывается около 20 тысяч экспонатов. Основу выставок в разных частях форума составляют произведения искусства из стран Африки, Азии, Океании, Америки - из бывших колоний, попавшие в Европу во времена колониализма. 

Как они оказались в этнологических собраниях в Берлине, за которые отвечает государственный Фонд прусского культурного наследия, созданный после Второй мировой войны? Эти вопросы сейчас находятся в центре внимания общественности и экспертов. 

Бенинская бронза

Наиболее остро в последние годы и месяцы обсуждалась и решалась судьба так называемой Бенинской бронзы - произведений искусства, захваченных британскими войсками во время бенинской карательной экспедиции 1897 года на территории нынешней Нигерии. Они были вывезены в Великобританию, затем часть предметов из этой коллекции через аукционы попала в Германскую империю.

Всего во владении Фонда прусского культурного наследия до последнего времени находилось в целом 512 таких предметов - артефактов из бронзы, латуни и слоновой кости. За несколько месяцев до открытия экспозиции в новом "Форуме Гумбольдтов" правительство Германии удовлетворило требование нигерийских властей возвратить этому государству права на владение данными историческими ценностями национального значения, похищенными и незаконно вывезенными из страны.

Зал Бенинской бронзы в "Форуме Гумбольдтов"Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance/dpa

Первоначально планировалось, что 220 экспонатов из берлинской коллекции Бенинской бронзы будут выставлены в "Форуме Гумбольдтов" в качестве временно предоставленных экспонатов, однако позже число сократилось до четырех десятков. Нигерия пока согласилась на демонстрацию этих предметов в течение десяти лет. Затем сторонам нужно будет заново провести переговоры и обсудить условия.

В работе над новой экспозицией в Берлине принимали участие представители Нигерии, всего - трое экспертов. Совместно с немецкими коллегами они разработали и реализовали выставочную концепцию, чтобы наглядно и всесторонне продемонстрировать посетителям историю и значение этих уникальных произведений искусства.

Экспонаты в интернете

Отметим также, что на сайте форума по адресу sammlungenonline.humboldtforum.org можно познакомиться с многочисленными экспонатами из разных коллекций - в частности, увидеть почти 150 объектов, рассказывающих историю самого Берлинского городского дворца. В целом онлайн-каталог "Форума Гумбольдтов" уже содержит изображения и информацию о почти 6500 экспонатах. Описания доступны на немецком и английском языках.

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