Самые посещаемые дворцы и замки Германии. Рейтинг популярности
Первую десятку возглавили Гейдельбергский замок, Нойшванштайн и дворец в Шветцингене. Каждый второй находится… в Баварии!
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