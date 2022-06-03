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Замок Эльц (Burg Eltz)
Фото: akg-images/picture alliance

Немецкие замки

Публикации по теме

Достопримечательности Германии - немецкие замки. Статьи и репортажи DW.

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Контекст

Замок Райнфельс

Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне

Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне

Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей. | 12 фотографий
Туризм5 февраля 2023 г.
Марбург на гравюре около 1690 года

Марбургский замок - памятник средневековой архитектуры

Марбургский замок - памятник средневековой архитектуры

Ландграфский замок был заложен в XI столетии и является главной достопримечательностью Марбурга. | 14 фотографий
Туризм22 января 2023 г.
Вид на замок Мильденштайн с берега реки Мульде

Замок Мильденштайн - детский сад для принцев и принцесс

Замок Мильденштайн - детский сад для принцев и принцесс

Бург Мильденштайн, зложенный в 922 году, является одним из старейших замков Саксонии. | 10 фотографий
Туризм15 января 2023 г.
Deutschland | Schloss Colditz in Sachsen

Академия дерзких побегов - замок Колдиц в Саксонии

Академия дерзких побегов - замок Колдиц в Саксонии

Резиденция королей, приют для бедных, лагерь для военнопленных... У этого замка - богатая история. | 9 фотографий
Туризм3 января 2023 г.
Нюрнберг

От Эльца до Вартбурга - средневековые замки в Германии

От Эльца до Вартбурга - средневековые замки в Германии

Золотая двадцатка немецких средневековых достопримечательностей - живописные замки, крепости, руины. | 21 фотография
Туризм14 сентября 2022 г.
Замок Морицбург во время заката

Самые красивые замки на воде в Германии

Самые красивые замки на воде в Германии

В Германии насчитывается более 250 водных замков и дворцов разных эпох и стилей. | 21 фотография
Туризм5 сентября 2022 г.
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Кромлау

Необычные достопримечательности немецких парков

В Германии в парках прошлых веков можно найти много интересного и неожиданного. | 27 фотографий
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Reichsabtei Salem

Залемское аббатство на Боденском озере

В бывшем Залемском аббатстве работает интернат, в котором учился принц Филипп. | 18 фотографий
Туризм5 июля 2022 г.
Крепость Пфальцграфенштайн на Среднем Рейне

Пфальцграфенштайн - таможенная крепость на Рейне

Таможенная крепость Пфальцграфенштайн - один из самых живописных замков Германии. | 13 фотографий
Туризм17 июня 2022 г.
Павлиний остров, 1910 год

Павлиний остров - райское место под Берлином

Павлиний остров - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. | 21 фотография
Туризм16 июня 2022 г.
Замок Вайльбург

Вайльбургский замок - резиденция эпохи барокко в Гессене

Замок в Вайльбурге - прекрасно сохранившаяся небольшая резиденция времен абсолютизма. | 19 фотографий
Туризм9 июня 2022 г.
Замок Эльц

Эльц - самый аутентичный средневековый замок Германии

Изображение замка Эльц в Айфеле украшало 500-марочные купюры Бундесбанка. | 11 фотографий
Туризм3 июня 2022 г.