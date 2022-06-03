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Фото: akg-images/picture alliance
Немецкие замки
Публикации по теме
Достопримечательности Германии - немецкие замки. Статьи и репортажи DW.
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Контекст
Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне
Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне
Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей. | 12 фотографий
Туризм
05.02.2023
5 февраля 2023 г.
Марбургский замок - памятник средневековой архитектуры
Марбургский замок - памятник средневековой архитектуры
Ландграфский замок был заложен в XI столетии и является главной достопримечательностью Марбурга. | 14 фотографий
Туризм
22.01.2023
22 января 2023 г.
Замок Мильденштайн - детский сад для принцев и принцесс
Замок Мильденштайн - детский сад для принцев и принцесс
Бург Мильденштайн, зложенный в 922 году, является одним из старейших замков Саксонии. | 10 фотографий
Туризм
15.01.2023
15 января 2023 г.
Академия дерзких побегов - замок Колдиц в Саксонии
Академия дерзких побегов - замок Колдиц в Саксонии
Резиденция королей, приют для бедных, лагерь для военнопленных... У этого замка - богатая история. | 9 фотографий
Туризм
03.01.2023
3 января 2023 г.
От Эльца до Вартбурга - средневековые замки в Германии
От Эльца до Вартбурга - средневековые замки в Германии
Золотая двадцатка немецких средневековых достопримечательностей - живописные замки, крепости, руины. | 21 фотография
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14 сентября 2022 г.
Самые красивые замки на воде в Германии
Самые красивые замки на воде в Германии
В Германии насчитывается более 250 водных замков и дворцов разных эпох и стилей. | 21 фотография
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