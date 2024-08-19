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В знаменитом замке Нойшванштайн вновь зазвучит музыка

Марина Борисова
19 августа 2024 г.

Почти полвека в замке Нойшванштайн ежегодно проходили концерты. Реставрационные работы прервали эту многолетнюю традицию. 21 августа музыка снова зазвучит на фоне сказочных кулис баварской достопримечательности.

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Баварский замок Нойшванштайн
За более чем 130 лет в баварском замке Нойшванштайн побывало около 70 миллионов посетителейФото: Markus Mainka/Zoonar/picture alliance

Замок Нойшванштайн - одна из самых известных достопримечательностей Германии. Теперь в нем снова зазвучит музыка.

Музыкальные вечера под открытым небом в замке Нойшванштайн

С 21 по 25 августа концертное общество "Нойшванштайн", которое на протяжении нескольких десятилетий отвечало за музыкальную программу, представит широкой публике свою новую концепцию. Впервые вечерние представления состоятся под открытым небом на фоне сказочных кулис этой баварской достопримечательности, об этом сообщили в Баварском управлении государственных дворцов, парков и озер, которое отвечает за содержание замка Нойшванштайн, а также дворца Линдерхоф, Вюрцбургской резиденции и еще более полусотни достопримечательностей Баварии.

В концертной программе - отрывок из оперы Вагнера 

Концертное общество "Нойшванштайн" было создано в 1970 году и ежегодно проводило музыкальные концерты в замке Нойшванштайн, которые стали одним из главных событий в культурном календаре региона. По долголетней традиции музыкальные вечера устраивались в знаменитом Зале певцов (Sängersaal), который баварский король Людвиг II (1845-1886) создал для своего любимого композитора Рихарда Вагнера (Richard Wagner). Именно поэтому основную роль в оформлении зала играют сцены и герои из вагнеровской оперы "Тангейзер", посвященной состязаниям певцов в Вартбурге. В 2015 году это роскошное помещение в знаменитом баварском замке Нойшванштайн было закрыто в связи с реставрационными работами.

Билеты (на момент публикации этой новости) имелись в наличии еще на все представления. Их стоимость - от 125 до 145 евро. В программе концертного общества "Нойшванштайн" - произведения эпохи позднего романтизма. Организаторы концерта обещают зрителям такое изложение музыкальных произведений, которое они еще не слышали. Катарсис зрители должны испытать, когда будет исполнен отрывок из вагнеровской оперы "Тристан и Изольда".

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