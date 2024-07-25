Рихард Вагнер: что за человек стоит за мифом

В Германии стартует знаменитый Байройтский фестиваль. А музей в Байройте раскрывает подробности жизни Рихарда Вагнера. За фасадом культа, созданию которого способствовал он сам, скрывается очень противоречивая личность.

Комплексные произведения искусства из симбиоза музыки, текста, драматического театра, декораций и архитектуры, воплощающие в себе идею гезамткунсверка, прославили Рихарда Вагнера (Richard Wagner) и его оперы на весь мир. Ежегодно фестиваль в Байройте, где композитор в 1876 году открыл театр для собственных музыкальных сочинений, собирает порядка 60 тысяч поклонников этого немецкого композитора.

С самого начала было ясно: Рихард Вагнер любил все держать в своих руках. До сих пор на Байройтском фестивале исполняют лишь указанные им оперы, а предложение расширить список произведений и композиторов воспринимается как покушение на святое. Неоспоримо и то, что при жизни Вагнер стремился создать вокруг себя культ, был, так сказать, инфлюенсером, занимался саморекламой. Он охотно представлял себя человеком эпохи Возрождения в одеяниях из атласа и парчи, в головном уборе и с бородкой Альбрехта Дюрера. "Этот образ сигнализировал о роли мастера, каковым Вагнер хотел, чтобы его воспринимали, и это ему удавалось", - отмечает в интервью DW Свен Фридрих (Sven Friedrich), директор Музея Рихарда Вагнера в Байройте . Выставка "Вагнер как человек" ("Mensch Wagner"), организованная здесь, демонстрирует изнанку личности композитора Вагнера - за фасадом культа вокруг него.

Рихард Вагнер и его имидж сверхчеловека

Рихард Вагнер был не только дирижером и композитором, но еще и поэтом, драматургом, музыкальным писателем, философом искусства и режиссером. Его потомки способствовали его имиджу сверхчеловека. Этот миф жив до сих пор. Главная роль в нем отводится музыке Вагнера, особенно его операм. Повторяющиеся в них лейтмотивы были для того времени новшеством и глубоко тронули публику. Как и при жизни Вагнера, и сегодня многие пары заключают брак под "Свадебный хор" из его оперы "Лоэнгрин", несмотря на ее трагическую развязку.

Фестивальный дом в Байройте построен с участием Рихарда Вагнера для его собственных сочинений Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Рихард Вагнер - человек, полный противоречий. В молодости он участвовал в Мартовской революции 1848-1849 годов в Германии - восстании за свободу, демократию и против буржуазии. Это не помешало ему позже жить и работать на средства состоятельных людей, которые он одалживал и почти никогда не возвращал. Его самым большим покровителем был король Баварии Людвиг II (Ludwig II von Bayern), без финансовой поддержки которого, в числе прочего, не было бы Фестивального дома, построенного в Байройте.

Неприятные черты личности Рихарда Вагнера

Также известно, что Рихард Вагнер был убежденным антисемитом. В 1850 году, когда в Европе наблюдался рост антисемитских настроений, он издал под псевдонимом памфлет "Еврейство в музыке", в котором отрицал способность евреев к художественному самовыражению. Такая позиция сыграла на руку национал-социалистам в начале 20-го века. Гитлер был одним из преданнейших поклонников опер Вагнера 1930-х годов.

Вагнер жил не по средствам и использовал людей в своих целях. Он постоянно испытывал финансовую нужду и не раз вынужден был бежать от своих кредиторов за границу, охотно прибегая в таких ситуациях к помощи знакомых евреев. Джакомо Мейербер (Giacomo Meyerbeer), немецкий композитор еврейского происхождения, суперзвезда французской оперы, помог ему деньгами и контактами в Париже. Позже Вагнер отверг бывшего соратника.

В целом Вагнер не был легким и приятным человеком. Немецкая пианистка и композитор Клара Шуман (Clara Schumann) не любила его высокомерие и слезливый смех. "Вагнер был человеком небольшого телосложения, хитрым и эгоистичным", - отмечает директор музея в Байройте Свен Фридрих. Томас Манн (Thomas Mann) называл его "сопящим гномом из Саксонии" с "потрясающим талантом и подлым характером".

Вагнер - дитя своего времени

О личности композитора на выставке в Байройте можно узнать из его личных свидетельств, а также из воспоминаний его родственников и современников. Вторая жена Вагнера Козима (Cosima Wagner) описывала в своих дневниках их совместную жизнь, предпочтения и страхи супруга, которые проявлялись в его сновидениях. Ему часто снилось, как он публично извиняется перед ставшим ему ненавистным Джакомо Мейербером, а публика при этом аплодирует. В экспозиции впервые представлены финансовые документы Вагнера, выписки из счетов, книги с медицинскими и кулинарными рецептами. Композитора всю жизнь мучил опоясывающий лишай, свои проблемы с пищеварением он лечил диетой и специальными ваннами.

Портмоне и записная книжка Рихарда Вагнера Фото: Richard-Wagner-Museum

Организаторы выставки, которая продлится до 6 октября, стремились представить Вагнера не как творческого провидца, а как дитя своего времени и жизненных обстоятельств. Поэтому здесь так много предметов его быта. Здесь можно увидеть ботинки, портмоне, записные книжки композитора, а также документы, связанные с возведением виллы Ванфрид в Байройте, где восприимчивый к шуму Вагнер жил со своей семьей вдали от суеты большого города. Сегодня в ее стенах и размещается музей, где проходит выставка.

В вилле Ванфрид, где раньше жил композитор, сегодня размещается музей Фото: Gaby Reucher/DW



В поисках тишины и спокойствия Вагнер также совершал пешие походы. Он восхищался природой и проклинал индустриализацию 19-го века. В то же время он не лишал себя удобств, связанных с прогрессом - в частности, путешествовал на поезде. В поисках денег на подготовку основанного им Байройтского фестиваля он ездил по всей стране - причем в отдельном вагоне.

Путешествия и произведения Вагнера

Жизнь кидала Вагнера в разные уголки Европы - в зависимости от того, где он получал работу. В Риге он был капельмейстером в Городском немецком театре. Расположение кресел и более глубокая оркестровая яма послужили ему позже образцом при строительстве Фестивального дома в Байройте. Объединение поклонников Рихарда Вагнера добилось того, чтобы пустовавшему в столице Латвии зданию бывшего театра вернули первоначальный вид.

Ботинки Рихарда Вагнера Фото: Richard-Wagner-Museum

В Риге Вагнер работал над своей ранней оперой "Риенци", премьера которой состоялась в Дрездене в 1842 году и показ которой в Париже прославил его как композитора. В столице Франции он сочинил увертюру "Фауст" и оперу "Летучий голландец", на которую его вдохновило долгое путешествие на корабле в шторм - из Риги через Лондон в Париж. "Летучий голландец" входит в программу и нынешнего Байройтского фестиваля. Оркестром на сей раз будет дирижировать украинка Оксана Лынив.

После Мартовской революции 1849 года Рихард Вагнер бежал в Цюрих, где начал работу над либретто к "Кольцу нибелунгов" и сочинил оперу "Тристан и Изольда". В этом году 25 июля ее новая постановка в версии исландского драматурга Торлейфура Орна Арнарсона откроет Байройтский фестиваль.

На случай своей смерти Рихард Вагнер указал соорудить склеп в саду виллы Ванфрид. Он умер в Венеции в 1883 году, не оставив завещания. До 1908 года Байройтским фестивалем руководила его супруга Козима. С 2008 года директором является его правнучка Катарина Вагнер (Katharina Wagner).