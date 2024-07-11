Burg Eltz (Мюнстермайфельд / Рейнланд-Пфальц) • Без него не обходится ни один список самых-самых немецких замков. В эту подборку замок Эльц попал, так как дольше всех других в Германии находится во владении одной и той же семьи - уже около восьми столетий или более чем тридцать поколений.