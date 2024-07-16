Драй-Гляйхен в Тюрингии - для любителей замков и фоссилий

Тюрингская сельская община Драй-Гляйхен (Drei Gleichen) известна двумя достопримечательностями - ансамблем "Трех равных" средневековых замков Драй Гляйхен и уникальным местом многочисленных палеонтологических находок периода ранней перми (около 290 миллионов лет назад) в карьере Бромакер (Bromacker) на территории геологического парка ЮНЕСКО - UNESCO-Geopark Thüringen Inselsberg - Drei Gleichen .

Окаменелость черепа диадектида драйгляйхенензиса из тюрингского карьера Бромакер Фото: Carola Radke

Бромакер - место палеонтологических находок

Раскопки в бывшем карьере по добыче песчаника около города Гота были начаты более тридцати лет назад и продолжаются до сих пор. Один из открытых здесь видов котилозавров - четвероногих травоядных животных последнего геологического периода палеозойской эры - теперь назван в честь этой общины и здешних замков: диадектид драйгляйхенензис (лат. Diadectes dreigleichenensis).

Одна из найденных в карьере Бромакер окаменелостей диадектида и реконструированное изображение этого животного во время подготовки палеонтологической выставки в 1999 году. Создатель изображения - Эгон Зоммер (Egon Sommer) Фото: Heinz Hirndorf/picture-alliance / ZB

Об этом сообщил участвующий в проекте "Бромакер" берлинский Музей естествознания (Museum für Naturkunde Berlin). В июле этого года музей представил итоги исследования группы ученых, применивших современные технические методы для изучения окаменелости, найденной в Тюрингии в 1991 году.

Карьер Бромакер дает ученым редкую возможность для изучения экологических систем пермского периода. За время исследований здесь были обнаружены окаменелости нескольких десятков вымерших видов животных - трематопидов, диссорофоидов, диадектоморфов, болозавридов и так далее.

До сих пор все найденные здесь фоссилии диадектоморфов классифицировались как останки одного вида примитивных четвероногих диадектов - Diadectes absitus, однако во время исследования очередной окаменелости методом компьютерной томографии ученые обнаружили заметные отличия в строении челюстей и расположении зубов, позволявшие этим животным лучше пережевывать растительную пищу. На основе полученных данных было принято решение о выделении нового вида диадектов, названного по месту обнаружения в тюрингской общине Драй-Гляйхен.

"Три равных" - тюрингские замки Глейхен, Мюльбург и Ваксенбург

Свое название эта община получила благодаря ансамблю трех средневековых замков - Глейхен (Burg Gleichen), Мюльбург (Mühlburg) и Фесте Ваксенбург (Veste Wachsenburg). При этом название замка Глейхен происходит от здешнего графского рода Глейхен (Gleichen), а название ансамбля Драй Гляйхен - от немецкого слова "gleich" (быть равными или похожими), о чем можно подробнее прочитать по ссылке: Три замка, сгоревшие в одну грозовую ночь.

Замки Глейхен, Мюльбург и Фесте Ваксенбург на картине около 1885 года Фото: Sunny Celeste/picture aliance

Замок Мюльбург Фото: Max Gaertner/picture aliance/dpa

Замок Глейхен Фото: Sylvio Dittrich/imageBROKER/picture aliance

В одном из этих замков жил немецкий граф-двоеженец - рыцарь, попавший в плен во время одного из Крестовых походов и вернувшийся на родину со второй женой - дочерью султана. Об этой легенде, в частности, рассказывает в своих "Письмах русского путешественника" Николай Карамзин, посетивший могилу графа в Эрфурте. Подробностям посвящена эта публикация в рубрике DW "По Германии": Замок Глейхен - из легенды, записанной Карамзиным.