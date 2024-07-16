Драй-Гляйхен в Тюрингии - для любителей замков и фоссилий

Драй-Гляйхен в Тюрингии - для любителей замков и фоссилий17 июля 2024 г.
Тюрингская сельская община Драй-Гляйхен (Drei Gleichen) известна двумя достопримечательностями - ансамблем "Трех равных" средневековых замков Драй Гляйхен и уникальным местом многочисленных палеонтологических находок периода ранней перми (около 290 миллионов лет назад) в карьере Бромакер (Bromacker) на территории геологического парка ЮНЕСКО - UNESCO-Geopark Thüringen Inselsberg - Drei Gleichen.
Бромакер - место палеонтологических находок
Раскопки в бывшем карьере по добыче песчаника около города Гота были начаты более тридцати лет назад и продолжаются до сих пор. Один из открытых здесь видов котилозавров - четвероногих травоядных животных последнего геологического периода палеозойской эры - теперь назван в честь этой общины и здешних замков: диадектид драйгляйхенензис (лат. Diadectes dreigleichenensis).
Об этом сообщил участвующий в проекте "Бромакер" берлинский Музей естествознания (Museum für Naturkunde Berlin). В июле этого года музей представил итоги исследования группы ученых, применивших современные технические методы для изучения окаменелости, найденной в Тюрингии в 1991 году.
Карьер Бромакер дает ученым редкую возможность для изучения экологических систем пермского периода. За время исследований здесь были обнаружены окаменелости нескольких десятков вымерших видов животных - трематопидов, диссорофоидов, диадектоморфов, болозавридов и так далее.
До сих пор все найденные здесь фоссилии диадектоморфов классифицировались как останки одного вида примитивных четвероногих диадектов - Diadectes absitus, однако во время исследования очередной окаменелости методом компьютерной томографии ученые обнаружили заметные отличия в строении челюстей и расположении зубов, позволявшие этим животным лучше пережевывать растительную пищу. На основе полученных данных было принято решение о выделении нового вида диадектов, названного по месту обнаружения в тюрингской общине Драй-Гляйхен.
"Три равных" - тюрингские замки Глейхен, Мюльбург и Ваксенбург
Свое название эта община получила благодаря ансамблю трех средневековых замков - Глейхен (Burg Gleichen), Мюльбург (Mühlburg) и Фесте Ваксенбург (Veste Wachsenburg). При этом название замка Глейхен происходит от здешнего графского рода Глейхен (Gleichen), а название ансамбля Драй Гляйхен - от немецкого слова "gleich" (быть равными или похожими), о чем можно подробнее прочитать по ссылке: Три замка, сгоревшие в одну грозовую ночь.
В одном из этих замков жил немецкий граф-двоеженец - рыцарь, попавший в плен во время одного из Крестовых походов и вернувшийся на родину со второй женой - дочерью султана. Об этой легенде, в частности, рассказывает в своих "Письмах русского путешественника" Николай Карамзин, посетивший могилу графа в Эрфурте. Подробностям посвящена эта публикация в рубрике DW "По Германии": Замок Глейхен - из легенды, записанной Карамзиным.