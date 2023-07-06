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Археологические находки в Германии - 2023. Досье DW

Максим Нелюбин
1 ч. назад

Новости археологии и публикации о самых интересных исследованиях в Германии - в специальном досье DW.

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Презентация находки в Земельного ведомства по охране археологических памятников Шлезвиг-Гольштейна
Золотые серьги-подвески в византийском стиле, найденные археологом-любителем около бывшего поселения викингов Хедебю в земле Шлезвиг-Гольштейн Фото: Frank Molter/dpa/picture alliance

В 2023 году немецкие ученые и музеи в Германии уже успели много чем удивить и порадовать любителей истории и археологии.

Большой интерес, например, вызвал отчет об исследовании на месте древнеримского военного лагеря, находившегося в одной из долин около реки Лан. Оказалось, что древние римляне искали в этих местах серебро, но через пару лет бросили попытки, лишь немного промахнувшись мимо рудоносной жилы на 200 тонн этого драгоценного металла.

Сообщения о находках и новых экспозициях регулярно публикуются в наших рубриках Культура и стиль жизни и По Германии. Ниже в фотогалерее мы подготовили обзор новостей и публикаций. Подробности можно прочитать по ссылкам в конце этой страницы.

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Контекст

Стеклянная бутылка

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В Любеке считают, что результаты подводных раскопок на реке Траве позволят написать новую главу в истории археологии.
Туризм4 июля 2023 г.
Часть Синагогального ковчега из Старой главной синагоги Мюнхена

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Эта синагога была разрушена по личному указанию Гитлера. На реке Изар сейчас были найдены каменные фрагменты здания.
Культура4 ч. назад
Знак пилигрима, найденный в Ростоке

В Ростоке нашли средневековые подвалы

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Туризм30 июня 2023 г.
Ваттовое мелководье

Археологи нашли в Германии "Атлантиду Северного моря"

Немецким ученым удалось обнаружить фундамент большого кирпичного храма - посреди Ваттового мелководья.
Туризм23 июня 2023 г.
На месте раскопок около баварского Нёрдлингена

В Германии нашли бронзовый меч, выкованный 3000 лет назад

В Баварии во время раскопок найден прекрасно сохранившийся восьмигранный меч времен бронзового века.
История15 июня 2023 г.
Музей в Калькризе

В Германии представили сенсационный археологический пазл

Этот старейший в мире римский ленточный панцирь был найден на месте легендарной битвы в Тевтобургском Лесу.
Туризм13 июня 2023 г.
Человеческие останки времен палеолита

В Германии нашли челюсть ребенка, жившего 12 тысяч лет назад

Немецкие археологи опубликовали отчет о последних находках в вестфальской пещере Блеттерхёле.
История31 мая 2023 г.
Одна из трех металлических застежек, найденных в Пирне

В Германии показывают сенсационный кельтский клад

Украшения кельтской эпохи были найдены почти случайно - в последние дни раскопок в Саксонии.
Туризм26 мая 2023 г.
Шёнинген

Самым старым следам человека в Германии - 300 тысяч лет

Следы, найденные в Германии, были оставлены на илистом берегу озера группой гейдельбергских людей.
Туризм15 мая 2023 г.
Барельеф с изображением Кавта

В Трире нашли остатки римского святилища

В самом старом городе Германии найдены остатки митреума - святилища божества Митры, разрушенного в конце IV века.
История12 апреля 2023 г.
Штраубинг

Немецкие археологи разгадывают тайну "священного мусора"

Экспонат, о котором идет речь, собран из сотни осколков фрески, найденных под полом средневекового храма в Баварии.
История31 марта 2023 г.
Место раскопок около Дёбельна

В Германии нашли большое поселение эпохи неолита

Возраст поселения около саксонского города Дёбельн оценивается в 7000 лет.
История29 марта 2023 г.
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