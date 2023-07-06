Археологические находки в Германии - 2023. Досье DW

В 2023 году немецкие ученые и музеи в Германии уже успели много чем удивить и порадовать любителей истории и археологии.

Большой интерес, например, вызвал отчет об исследовании на месте древнеримского военного лагеря, находившегося в одной из долин около реки Лан. Оказалось, что древние римляне искали в этих местах серебро, но через пару лет бросили попытки, лишь немного промахнувшись мимо рудоносной жилы на 200 тонн этого драгоценного металла.

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