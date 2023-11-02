В Германии нашли "Королевский зал" бронзового века

Немецкие археологии в конце октярбя представили результаты раскопок на месте впечатляющего сооружения бронзового века. Оно было обнаружено прошлым летом около поселения Зеддин в восточногерманской земле Бранденбург - в районе Пригниц в пятидесяти километрах от Берлина.

Здание размерами примерно тридцать на десять метров, построенное около десятого или девятого века до нашей эры, имело каркасно-столбовые плетеные стены, обмазанные глиной. Крыша была покрыта соломой или тростником. Высота могла достигать семи метров.

Как сообщает информационное агентство dpa, участники раскопок предполагают, что здесь около Зеддина находился зал собраний овеянного легендами вождя - короля Хинца (König Hinz), могила которого была обнаружена в этих местах еще в 1899 году. Королевский курган (Königsgrab von Seddin), в котором сохранилась каменная гробница девятого века до нашей эры, находится всего лишь в нескольких километрах.

Этот курган считается самым большим археологическим памятником подобного рода в Германии и является известной достопримечательностью далеко за пределами региона. Он входит в число наиболее значительных могильных курганов в северной части Центральной Европы.

Королевский курган около Зеддина

10 метров в высоту и 60 метров в диаметре - погребальный курган около Зеддина Фото: Soeren Stache/dpa/dpa-Zentralbild/picture alliance

Вход в каменную гробницу короля Хинца, найденную в 1899 году Фото: Soeren Stache/dpa/dpa-Zentralbild/picture alliance

Бронзовая урна в форме ситулы из гробницы короля Хинца во время трехмерного сканирования в 2012 году Фото: Matthias Hiekel/dpa/picture alliance

Предания о существовании в этих местах королевского захоронения передавались из поколения в поколение на протяжении почти трех тысяч лет. Согласно легенде, под одним из здешних холмов в золотом саркофаге был похоронен могущественный предводитель гуннов или какого-то из других племен.

Поиски гробницы велись долгое время, однако обнаружена она была в ходе работ по добыче строительного камня. Золотого саркофага внутри не оказалось, но было найдено несколько сосудов - один содержал прах короля. Он был выполнен из бронзы.

Другие два сосуда меньших размеров из керамики содержали, вероятно, прах двух женщин. Среди погребальных даров были найдены чаши, ножи, браслеты и кольца. За сто двадцать с лишним лет после обнаружения захоронения по соседству также были найдены следы поселения бронзового века, святилища и других построек.

Нынешняя находка занимает среди них особое место, так как речь идет о самом большом таком сооружении времен североевропейского бронзового века - периода между 2200 и 800 годами до нашей эры. Это сооружение, по всей видимости, использовалось для поведения королевских собраний и разных ритуалов.

"Королевский зал"

Один из студентов-археологов на месте раскопок Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

В ходе раскопок на месте "Королевского зала" был обнаружен фрагмент керамического сосуда. В левой руке археолог Иммо Хеске держит копию сосуда, найденного в 1899 году в гробнице короля Хайнца Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Останки "Королевского зала" были обнаружены прошлым летом Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

В здании, вероятно, было несколько этажей - в том числе, для проживания и хранения запасов. Внутри западной части обнаружены следы открытого очага, вдоль северной стены - миниатюрный сосуд, который мог использоваться для проведения ритуалов жертвоприношения.

По словам Иммо Хеске (Immo Heske) - археолога из Геттингенского университета имени Георга Августа, участвующего в раскопках, в Европе на пространстве между Данией и Южной Германией до сих пор были найдены останки всего лишь еще двух таких больших сооружений периода между 1800 и 800 годами до нашей эры.

Осколки керамических изделий с места раскопок Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Статс-секретарь земельного министерства науки и культуры Бранденбурга Тобиас Дюнов (Tobias Dünow) во время пресс-конференции на месте раскопок назвал эту находку "по-настоящему сенсационной". Как отмечает агентство dpa, на продолжение археологических работ уже выделено 300 тысяч евро из средств Немецкого научно-исследовательского общества (DFG). В сотрудничестве с местными властями около "Королевского зала" в ближайшие годы планируют установить информационное табло и, возможно, разместить модель здания.

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