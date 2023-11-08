В Германии нашли дворец римского наместника

Об этом поселении на Нижнем Рейне упоминал древнеримский историк Тацит, но обнаружено оно было около немецкого города Ксантена лишь недавно.

В ходе раскопок на холме Фюрстенберг около немецкого города Ксантена на Нижнем Рейне обнаружен фундамент большого здания размерами приблизительно 100 на 100 метров - по всей видимости, дворца римского наместника, разрушенного около 69 года нашей эры.

Об этой неожиданной находке в начале ноября сообщило Ведомство по охране археологических памятников Рейнской области (LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland). Полученные во время раскопок сведения позволяют с большой долей уверенности предположить, что в этом месте находилось гражданское поселение военного лагеря Vetera I - первого каструма здешнего римского легиона.

Два римских лагеря в Нижней Германии

Военный лагерь Ветера (Castra Vetera) около нынешнего Ксантена, численность которого достигала 10 тысяч человек, был одним из крупнейших гарнизонов в северной части Римской империи. Лагерь Vetera I был основан в 12 году до нашей эры.

После восстания германского племени батавов около 70 года нашей эры этот лагерь был оставлен и разрушен самими римлянами. Гарнизон был передислоцировали на новое более выгодное место. Этот второй каструм был отстроен менее чем в двух километрах от предыдущего на равнине недалеко от Рейна.

Раскопки на месте гражданского поселения военного лагеря Vetera I Фото: Marcel Zanjani/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Лагерь Vetera II просуществовал до середины 270-х годов. Во времена римлян этому месту не грозили наводнения, однако русло реки постепенно смещалось и в XVI веке пролегало по бывшей территории каструма, так что от этого лагеря археологических следов осталось немного. Позже в ходе осуществления проекта по выпрямлению Рейна в конце XVIII века здесь образовался остров, ныне - заповедник Бислихер Инзель (Bislicher Insel).

Колония Ульпия Траяна

Недалеко от этого второго каструма в начале 70-х годов нашей эры возникло гражданское поселение Колония Ульпия Траяна (Colonia Ulpia Traiana), ставшее третьим по величине римским городом севернее Альп после Кёльна (Colonia Claudia Ara Agrippinensium) и Трира (Augusta Treverorum). В отличие от Кельна и Трира, Колония Ульпия Траяна прекратила свое существование. Если бы сохранилась, то сейчас входила бы в число самых старых городов Германии.

Такие гражданские поселения - канабы - обычно возникали около постоянных римских военных лагерей. В них проживали, в частности, торговцы и ремесленники, оказывавшие разные услуги легионерам. Здесь же после окончания срока службы часто селились сами легионеры - обзаводились семьями и так далее.

На территории бывшей Колонии Ульпия Траянаэтого сейчас работает Археологический парк Ксантен ( LVR-Archäologischer Park Xanten ) - один из крупнейших в Германии, который ежегодно посещает более полумиллиона человек.

Осколок штукатурки со следами настенной росписи, найденный на холме Фюрстенберг Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Помимо фундаментов разных римских сооружений здесь можно увидеть частично реконструированные на своих местах портовый храм и амфитеатр, а также участки городской стены, включая некоторые ворота и башни. Полностью восстановлен, например, постоялых двор.

Многочисленные археологические находки выставлены в музее - современном здании, возведенном для защиты над фундаментом римской базилики (Basilika Thermarum), которая служила входным залом в термы.

Это музейное здание является своего рода полномасштабным макетом всего термального комплекса - позволяет оценить впечатляющие размеры находившегося здесь сооружения. Как выглядят эти достопримечательности парка, можно посмотреть в фотогалерее DW.

Археологический парк в Ксантене. Фотографии

В 2021 году археологические памятники в Ксантене получили статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть пограничных укреплений времен Римской империи вдоль нижнего течения Рейна - так называемого Нижнегерманского лимеса.

Что было обнаружено на холме Фюрстенберг в 2023 году?

75-метровый холм Фюрстенберг, на котором располагался первый римской военный лагерь, находится примерно в четырех километрах от Археологического парка Ксантен. Поиски римских следов времен существования лагеря Vetera I в этом месте ведутся уже не первый год.

Некоторое время назад местность обследовали, применив современную технологию георадарного зондирования. Затем на основе полученных сведений начали целенаправленные пробные раскопки, которые в начале этого года принесли первые результаты.

Весной на холме Фюрстенберг были найдены части фундаментов двух больших зданий, размеры которых составляли примерно 60 на 20 метров. Одно из них было построено из дерева фахверковым способом и покрыто черепицей. Оно было разрушено в результате пожара.

Второе было возведено из камня и разобрано для использования ценного строительного материала в другом месте. По всей видимости, здесь находились римские термы - одни из самых больших терм на Рейне в первом веке нашей эры.

Место раскопок посреди поля около Ксантена Фото: Marcel Zanjani/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Эту гипотезу подтверждают найденные рядом осколки витража - точно такие же мозаичные окна устанавливали в термах Рима во времена правления императора Нерона в 54 - 68 годах. Как отмечается в сообщении археологического ведомства, наличие похожих витражей в термах на Нижнем Рейне, разрушенных около 70 года, свидетельствует о том, как быстро новые техники распространялись из столицы - доходили до самых дальних окраин Римской империи.

Фундаменты предполагаемого дворца римского наместника находятся на неровном участке местности - на небольшой глубине от 30 сантиметров до двух метров. Сейчас, после обнаружения останков этого здания, немецкие ученые уверены, что в данном месте находилось гражданское поселение первого военного лагеря. Возможно, именно об этом поселении на Нижнем Рейне упоминает в своих записях древнеримский историк Публий Корнелий Тацит (середина 50-х - около 120 года).

Координатор программы по изучению Нижнегерманского лимеса Стив Бёдеккер (Steve Bödecker) и руководительница раскопок Юлия Рюккер (Julia Rücker) показывают карту, составленную на основе данных георадарного зондирования Фото: Marcel Zanjani/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Согласно Тациту, оно было разрушено самими римлянами во время восстания германского племени батавов 68 - 70 годов, чтобы не досталось противникам. Некоторые специалисты до сих пор считали, что этот историк описывает поселение, находившееся на месте будущего римского города Колония Ульпия Траяна, так как о другом, следы которого найдены сейчас на холме Фюрстенберг, до сих пор ничего конкретного известно не было.

Часть территории, на которой проводятся раскопки, находится в собственности фермерского хозяйства и используется в сельскохозяйственных целях, часть принадлежит ведомству по охране памятников. Исследования, целью которых является изучение и сохранение объектов Всемирного наследия на Нижнем Рейне, будут продолжены.

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