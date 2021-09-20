 Древние римляне на территории нынешней Германии: как они жили? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.09.2021

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Культура и стиль жизни

Древние римляне на территории нынешней Германии: как они жили?

Пограничные укрепления римлян вдоль нижнего течения Рейна стали Всемирным наследием ЮНЕСКО. Музеи пяти городов Северного Рейна - Вестфалии познакомят с бытом германских племен и римских легионеров.

Посетители археологического парка в Ксантене

Археологический парк в Ксантене (фото из архива)

Пограничные укрепления времен Римской империи, расположенные вдоль нижнего течения Рейна (так называемый Нижнегерманский лимес), в конце июля были включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лимес включал в себя многочисленные крепости, сторожевые башни и военные лагеря, однако не был полностью непроницаемым. Впечатляющие находки археологов показывают, что на протяжении почти 450-летней истории лимеса интенсивный товарный и культурный обмен шел не только вдоль Рейна, но и через него.

Линия укреплений растянулась на 400 километров: от города Ремаген в германской земле Рейнланд-Пфальц до Катвейка у берегов Северного моря на западе Нидерландов. Сразу шесть музеев в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия подготовили или в данный момент готовят серию выставок под общим названием "Текучие границы Рима", знакомящих с наследием римлян и любопытными находками той эпохи.

Племена германцев и римские каструмы

Лимес отделял Нижнюю Германию - провинцию Римской империи - от земель к востоку от Рейна, населенных германскими племенами. Им посвящена экспозиция в Детмольде, открывающая выставочный марафон 24 сентября. Кто такие германцы - единый народ или разрозненные племена? Чем они питались? Что представлял собой их быт? Как их жизнь изменилась с появлением вдоль Рейна римских укреплений? Ответы на эти и другие вопросы даст первая в серии выставка, действующая до 27 февраля 2022 года.

Границы империи в Нижней Германии были особенно важны для Рима. Об этом свидетельствуют остатки многочисленных военных лагерей римлян, обнаруженные в ходе раскопок. К числу крупнейших римских гарнизонов на севере империи относится Ветера - каструм, или постоянный военный лагерь, располагавшийся в районе современного Ксантена.

В археологическом парке в этом городе можно будет познакомиться с жизнью римских легионеров, а заодно узнать, как протекала повседневная жизнь по обе стороны Рейна "в тени" могущественного государства. Среди изюминок экспозиции - копии римских судов и воссозданный участок лимеса, доступный для самостоятельного прохода. Кто же откажется почувствовать себя стражем рубежей империи? Второй этап выставочного марафона продлится с 30 сентября 2021 года по 16 октября 2022-го.

"Плавильный котел" на Среднем Рейне

Историческая область по среднему течению Рейна в пределах современной Германии еще две тысячи лет назад представляла собой настоящий "плавильный котел" - города, деревушки, военные лагеря… Выставка в Бонне расскажет, как в рамках многогранного и активного общества городское население выстраивало связи с сельским. А множество любопытных находок археологов и интерактивная модель пограничных укреплений покажут, как жили и чем занимались в военных и гражданских поселениях. Экспозиция в бывшей столице ФРГ запланирована на период с 25 ноября 2021 года по 29 мая 2022-го.

Неудачные попытки римлян закрепиться к востоку от Рейна

В районе первого года нашей эры римляне попытались расширить империю на восток. Они возвели крепкие бастионы вдоль Липпе - правого притока Рейна. Однако ожесточенное сопротивление германских племен, населяющих этот регион, заставило римские войска отступить к Рейну. Этим событиям посвящена выставка в Хальтерн-ам-Зе. Здесь с 25 марта по 30 октября 2022 года можно будет увидеть точную копию римского караульного помещения и принять участие в "живом квесте".

Керамика Колонии Агриппина славилась во всей империи

Храмы, бульвары и площади, - эти следы империи украшают современный Кельн еще с тех времен, когда на месте города-миллионника располагалась римская Колония Агриппина. Как и дворец штатгальтера - должностного лица, отвечавшего за административные задачи в регионе.

Жизнь в городском поселении, куда стекались люди и товары со всех концов империи, била ключом. А местные керамика и изысканные изделия из стекла были известны во многих уголках государства. Познакомиться поближе с кипучим "Римом на Рейне" можно будет с 29 апреля по 9 октября 2022 года сразу в двух кельнских музеях.

Смотрите также:

  • Ахен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1978 год

    Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году

  • Шпайер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)

  • Вюрцбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Вюрцбургская резиденция (Бавария)

  • Штайнгаден

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1983 год

    Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)

  • Дворец Фалькенлуст

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1984 год

    Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст

  • Хильдесхайм

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1985 год

    Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор

  • Трир

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1986 год

    Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

  • Любек

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1987 год

    Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе

  • Потсдам

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1990 год

    Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

  • Лорш

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1991 год

    Монастырь в городе Лорш (Гессен)

  • Гослар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1992 год

    Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

  • Бамберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

  • Маульбронн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

  • Кведлинбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

  • Фёльклинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

  • Окаменевший скелет примитивной лошади

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1995 год

    Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

  • Кельн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Дессау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

  • Виттенберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

  • Веймар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1998 год

    Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

  • Вартбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

  • Луизиум

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

  • Остров Райхенау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

  • Эссен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2001 год

    Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Кауб

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

  • Висмар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

  • Бремен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

  • Бад-Мускау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Парк Мускау (Саксония)

  • Ремс-Мур

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2005 год

    Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

  • Регенсбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2006 год

    Старый город в Регенсбурге (Бавария)

  • Национальный парк Хайних

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2007 год

    Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2008 год

    Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

  • Вестерхефер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2009 год

    Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

  • Альфельд

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

  • Унтерульдинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

  • Байройт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2012 год

    Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

  • Кассель

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2013 год

    Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

  • Аббатство Корвей

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2014 год

    Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Гамбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

  • Штутгарт

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    Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

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    Пограничные укрепления Римской империи вдоль берегов Дуная на территории Германии, Австрии и Словакии. Исторически Дунай являлся речной границей Римской империи, защищенной фортами, крепостями и сторожевыми башнями. Занесенный в список ЮНЕСКО участок Дунайского лимеса имеет протяженность 600 километров.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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