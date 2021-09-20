Древние римляне на территории нынешней Германии: как они жили?

Пограничные укрепления времен Римской империи, расположенные вдоль нижнего течения Рейна (так называемый Нижнегерманский лимес), в конце июля были включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лимес включал в себя многочисленные крепости, сторожевые башни и военные лагеря, однако не был полностью непроницаемым. Впечатляющие находки археологов показывают, что на протяжении почти 450-летней истории лимеса интенсивный товарный и культурный обмен шел не только вдоль Рейна, но и через него.

Линия укреплений растянулась на 400 километров: от города Ремаген в германской земле Рейнланд-Пфальц до Катвейка у берегов Северного моря на западе Нидерландов. Сразу шесть музеев в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия подготовили или в данный момент готовят серию выставок под общим названием "Текучие границы Рима", знакомящих с наследием римлян и любопытными находками той эпохи.

Племена германцев и римские каструмы

Лимес отделял Нижнюю Германию - провинцию Римской империи - от земель к востоку от Рейна, населенных германскими племенами. Им посвящена экспозиция в Детмольде, открывающая выставочный марафон 24 сентября. Кто такие германцы - единый народ или разрозненные племена? Чем они питались? Что представлял собой их быт? Как их жизнь изменилась с появлением вдоль Рейна римских укреплений? Ответы на эти и другие вопросы даст первая в серии выставка, действующая до 27 февраля 2022 года.

Границы империи в Нижней Германии были особенно важны для Рима. Об этом свидетельствуют остатки многочисленных военных лагерей римлян, обнаруженные в ходе раскопок. К числу крупнейших римских гарнизонов на севере империи относится Ветера - каструм, или постоянный военный лагерь, располагавшийся в районе современного Ксантена.

В археологическом парке в этом городе можно будет познакомиться с жизнью римских легионеров, а заодно узнать, как протекала повседневная жизнь по обе стороны Рейна "в тени" могущественного государства. Среди изюминок экспозиции - копии римских судов и воссозданный участок лимеса, доступный для самостоятельного прохода. Кто же откажется почувствовать себя стражем рубежей империи? Второй этап выставочного марафона продлится с 30 сентября 2021 года по 16 октября 2022-го.

"Плавильный котел" на Среднем Рейне

Историческая область по среднему течению Рейна в пределах современной Германии еще две тысячи лет назад представляла собой настоящий "плавильный котел" - города, деревушки, военные лагеря… Выставка в Бонне расскажет, как в рамках многогранного и активного общества городское население выстраивало связи с сельским. А множество любопытных находок археологов и интерактивная модель пограничных укреплений покажут, как жили и чем занимались в военных и гражданских поселениях. Экспозиция в бывшей столице ФРГ запланирована на период с 25 ноября 2021 года по 29 мая 2022-го.

Неудачные попытки римлян закрепиться к востоку от Рейна

В районе первого года нашей эры римляне попытались расширить империю на восток. Они возвели крепкие бастионы вдоль Липпе - правого притока Рейна. Однако ожесточенное сопротивление германских племен, населяющих этот регион, заставило римские войска отступить к Рейну. Этим событиям посвящена выставка в Хальтерн-ам-Зе. Здесь с 25 марта по 30 октября 2022 года можно будет увидеть точную копию римского караульного помещения и принять участие в "живом квесте".

Керамика Колонии Агриппина славилась во всей империи

Храмы, бульвары и площади, - эти следы империи украшают современный Кельн еще с тех времен, когда на месте города-миллионника располагалась римская Колония Агриппина. Как и дворец штатгальтера - должностного лица, отвечавшего за административные задачи в регионе.

Жизнь в городском поселении, куда стекались люди и товары со всех концов империи, била ключом. А местные керамика и изысканные изделия из стекла были известны во многих уголках государства. Познакомиться поближе с кипучим "Римом на Рейне" можно будет с 29 апреля по 9 октября 2022 года сразу в двух кельнских музеях.

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