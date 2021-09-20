Древние римляне на территории нынешней Германии: как они жили?

Пограничные укрепления времен Римской империи, расположенные вдоль нижнего течения Рейна (так называемый Нижнегерманский лимес), в конце июля были включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лимес включал в себя многочисленные крепости, сторожевые башни и военные лагеря, однако не был полностью непроницаемым. Впечатляющие находки археологов показывают, что на протяжении почти 450-летней истории лимеса интенсивный товарный и культурный обмен шел не только вдоль Рейна, но и через него.
Линия укреплений растянулась на 400 километров: от города Ремаген в германской земле Рейнланд-Пфальц до Катвейка у берегов Северного моря на западе Нидерландов. Сразу шесть музеев в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия подготовили или в данный момент готовят серию выставок под общим названием "Текучие границы Рима", знакомящих с наследием римлян и любопытными находками той эпохи.
Племена германцев и римские каструмы
Лимес отделял Нижнюю Германию - провинцию Римской империи - от земель к востоку от Рейна, населенных германскими племенами. Им посвящена экспозиция в Детмольде, открывающая выставочный марафон 24 сентября. Кто такие германцы - единый народ или разрозненные племена? Чем они питались? Что представлял собой их быт? Как их жизнь изменилась с появлением вдоль Рейна римских укреплений? Ответы на эти и другие вопросы даст первая в серии выставка, действующая до 27 февраля 2022 года.
Границы империи в Нижней Германии были особенно важны для Рима. Об этом свидетельствуют остатки многочисленных военных лагерей римлян, обнаруженные в ходе раскопок. К числу крупнейших римских гарнизонов на севере империи относится Ветера - каструм, или постоянный военный лагерь, располагавшийся в районе современного Ксантена.
В археологическом парке в этом городе можно будет познакомиться с жизнью римских легионеров, а заодно узнать, как протекала повседневная жизнь по обе стороны Рейна "в тени" могущественного государства. Среди изюминок экспозиции - копии римских судов и воссозданный участок лимеса, доступный для самостоятельного прохода. Кто же откажется почувствовать себя стражем рубежей империи? Второй этап выставочного марафона продлится с 30 сентября 2021 года по 16 октября 2022-го.
"Плавильный котел" на Среднем Рейне
Историческая область по среднему течению Рейна в пределах современной Германии еще две тысячи лет назад представляла собой настоящий "плавильный котел" - города, деревушки, военные лагеря… Выставка в Бонне расскажет, как в рамках многогранного и активного общества городское население выстраивало связи с сельским. А множество любопытных находок археологов и интерактивная модель пограничных укреплений покажут, как жили и чем занимались в военных и гражданских поселениях. Экспозиция в бывшей столице ФРГ запланирована на период с 25 ноября 2021 года по 29 мая 2022-го.
Неудачные попытки римлян закрепиться к востоку от Рейна
В районе первого года нашей эры римляне попытались расширить империю на восток. Они возвели крепкие бастионы вдоль Липпе - правого притока Рейна. Однако ожесточенное сопротивление германских племен, населяющих этот регион, заставило римские войска отступить к Рейну. Этим событиям посвящена выставка в Хальтерн-ам-Зе. Здесь с 25 марта по 30 октября 2022 года можно будет увидеть точную копию римского караульного помещения и принять участие в "живом квесте".
Керамика Колонии Агриппина славилась во всей империи
Храмы, бульвары и площади, - эти следы империи украшают современный Кельн еще с тех времен, когда на месте города-миллионника располагалась римская Колония Агриппина. Как и дворец штатгальтера - должностного лица, отвечавшего за административные задачи в регионе.
Жизнь в городском поселении, куда стекались люди и товары со всех концов империи, била ключом. А местные керамика и изысканные изделия из стекла были известны во многих уголках государства. Познакомиться поближе с кипучим "Римом на Рейне" можно будет с 29 апреля по 9 октября 2022 года сразу в двух кельнских музеях.
Смотрите также:
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1978 год
Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1981 год
Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1981 год
Вюрцбургская резиденция (Бавария)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1983 год
Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1984 год
Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1985 год
Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1986 год
Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1987 год
Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1990 год
Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1991 год
Монастырь в городе Лорш (Гессен)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1992 год
Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1993 год
Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1993 год
Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1994 год
Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1994 год
Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1995 год
Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1996 год
Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1996 год
Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1996 год
Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1998 год
Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1999 год
Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1999 год
Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2000 год
Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2000 год
Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2001 год
Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2002 год
Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2002 год
Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2004 год
Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2004 год
Парк Мускау (Саксония)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2005 год
Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2006 год
Старый город в Регенсбурге (Бавария)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2007 год
Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2008 год
Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2009 год
Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2011 год
Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2011 год
Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2012 год
Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2013 год
Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2014 год
Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2015 год
Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2016 год
Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2017 год
Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2018 год
Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2018 год
Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2019 год
Горнодобывающий регион Рудные горы / Крушне-Гори в Германии (Саксония) и Чехии (Богемия). На фото - юные участники исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2019 год
Историческая водохозяйственная система Аугсбурга (Бавария). На фото - водонапорные башни в Аугсбурге
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2021 год
Колония художников на холме Матильды (Матильденхёэ) в Дармштадте. На фото - "Свадебная башня" и православная церковь Святой Марии Магдалины
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2021 год
Немецкие курорты Баден-Баден (Баден-Вюртемберг), Бад-Эмс (Рейнланд-Пфальц) и Бад-Киссинген (Бавария) в списке одиннадцати "Знаменитых курорты Европы". На фото - двор Регентбау ("Здания регента") в Бад-Киссингене
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2021 год
"Иерусалим на Рейне" - памятники еврейской истории в немецких городах Шпайер, Вормс и Майнц. На фото - миква в Шпайере
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2021 год
Нижнегерманский лимес - система древнеримских оборонительных сооружений для защиты от германских племен. В список ЮНЕСКО включен 385-километровый участок от немецкого города Бад-Брайзиг на Рейне до устья реки в Нидерландах. На фото - археологический парк в Ксантене
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2021 год
Пограничные укрепления Римской империи вдоль берегов Дуная на территории Германии, Австрии и Словакии. Исторически Дунай являлся речной границей Римской империи, защищенной фортами, крепостями и сторожевыми башнями. Занесенный в список ЮНЕСКО участок Дунайского лимеса имеет протяженность 600 километров.
Автор: Максим Нелюбин