Дунайский лимес стал Всемирным наследием ЮНЕСКО

Пограничные укрепления времен Римской империи, расположенные вдоль берегов Дуная (так называемый Дунайский лимес) в пятницу, 30 июля, были включены в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Соответствующая заявка была подана совместно Германией, Австрией, Словакией и Венгрией, однако последняя впоследствии отказалась от дальнейшего участия в этой инициативе.

По словам министра науки федеральной земли Бавария Бернда Зиблера (Bernd Sibler), включив Дунайский лимес в список объектов Всемирного культурного наследия, ЮНЕСКО признала его "необычайную, универсальную ценность".

Исторически Дунай являлся речной границей Римской империи, защищенной фортами, крепостями и сторожевыми башнями. Занесенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО участок лимеса имеет протяженность 600 км и простирается от Нижней Баварии, через территорию Австрии и вплоть до Словакии.

Тремя днями ранее, 27 июля, в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО были включены Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце.

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