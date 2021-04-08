"Иерусалим на Рейне" стал Всемирным наследием

2021 год отмечается в Германии как год 1700-летия еврейской жизни. Первым письменным свидетельством о евреях в Германии является указ римского императора Константина Великого, датированный 321 годом. В связи с этим особую символичность имеет решение комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО включить памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - в этот престижный международный список.

Решение было принято во вторник, 27 июля, на заседании комитета ЮНЕСКО в китайском Фучжоу. За несколько дней до этого в список Всемирного наследия также были включены знаменитые немецкие курорты Баден-Баден, Бад-Эмс и Бад-Киссинген - по общей заявке с другими традиционными европейскими курортами, а также выдающийся памятник эпохи модерна в Дармштадте - Колония художников на холме Матильды (Матильденхёэ).

Нижнегерманский лимес также включен в список ЮНЕСКО

Также статус памятника ЮНЕСКО во вторник, 27 июля, получил еще один объект в Германии - Нижнегерманский лимес, часть которого находится на территории соседних Нидерландов, участвовавших в этой заявке. Он представлял собой систему древнеримских оборонительных сооружений для защиты от германских племен. В список Всемирного наследия теперь включен 385-километровый участок от немецкого города Бад-Брайзиг на Рейне до устья реки в Нидерландах. Одной из достопримечательностей сейчас является археологический музей в Ксантене.

В 2005 году статус уже получил 550-километровый Верхнегерманско-ретийский лимес, созданный для защиты древнеримских поселений от варваров между Рейном и Дунаем и являвшийся самым длинным сооружением в истории Римской империи.

Число объектов Всемирного наследия в Германии таким образом сегодня увеличилось до 50-ти. Про все новые памятники ЮНЕСКО мы обязательно подробно расскажем в нашей туристической рубрике, но сегодня пока более подробно познакомимся с "Иерусалимом на Рейне".

Города ШУМ - "Иерусалим на Рейне"

Майнц, Вормс и Шпайер: в Средние века эти немецкие города на Рейне являлись важнейшими центрами еврейской теологии и религиозной жизни в Германии. Наследие, оставленное здешними учеными и духовными наставниками тех далеких времен, до сих пор оказывает влияние на толкование Торы, а также другие вопросы и темы, связанные с иудаизмом.

Самая старая миква севернее Альп. Фоторепортаж

Еврейский двор и миква в Шпайере Немецкий город Шпайер известен туристам, в первую очередь, своим древним собором - самой большой романской церковью в мире из дошедших до наших дней. В трех минутах ходьбы от него находится еще один уникальный памятник - стены синагоги и прекрасно сохранившаяся миква. В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые строили здесь имперский собор.

Еврейский двор и миква в Шпайере Еврейский квартал был создан по воле князя-епископа Рюдигера, наделившего его жителей торговыми привилегиями, раввинов - правом вершить суд, а также разрешившего заложить здесь еврейское кладбище. В квартале поселились тогда евреи из деревни Старый Шпайер. Позже - евреи из Майнца, бежавшие от погромов, связанных с Первым крестовым походом. Защиту им гарантировал уже новый князь-епископ - Иоганн.

Еврейский двор и миква в Шпайере Еврейскую общину Шпайера, насчитывавшую в Средние века 300-400 человек, возглавлял архисинагог, которого назначал князь-епископ. Она была тесно связана с общинами соседних Вормса и Майнца. Эти рейнские города, известные также как города ШУМ (SchUM‎), образовывали в те времена важнейший центр всего европейского еврейства. Аббревиатура ШУМ составлена из начальных букв их еврейских названий - שו״ם.

Еврейский двор и миква в Шпайере Города ШУМ являлись также одним из мировых центров иудаизма и еврейского права. В 2014 году был создан комитет с целью включения этих памятников еврейской истории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Вормсе, например, находится самое старое еврейское кладбище Европы. На нем покоится прах выдающегося ученого-талмудиста Меира бен Баруха (1215-1293), похоронены другие знаменитые раввины и ученые.

Еврейский двор и миква в Шпайере В свою очередь, шпайерская миква является самым старым памятником такого рода севернее Альп. Археологический музей SchPIRA, открытый в центре бывшего еврейского квартала в 2010 году, ежегодно посещают около 70 тысяч человек. В его экспозиции - надгробия 1112-1443 годов, которые после XV века, когда не стало общины и было ликвидировано еврейское кладбище, использовались для строительства домов.

Еврейский двор и миква в Шпайере Всего было найдено около полусотни таких камней. Надписи на них дали возможность узнать подробности о жизни общины в Средние века. Здесь также выставлены предметы, закопанные евреями перед бегством во время одного из погромов и обнаруженные позже археологами. Сюда же перенесены некоторые резные камни из песчаника, которые заменили копиями во время реставрации миквы.

Еврейский двор и миква в Шпайере Из помещений музея посетители попадают во двор к микве и стенам, оставшимся стоять от синагоги и женской молельни. Средневековые синагога и молельня были разрушены во время пожара 1689 года. Город подожгли по приказу французского короля Людовика XIV в ходе войны за Пфальцское наследство. Миква, уходящая под землю на десятиметровую глубину, тогда не пострадала.

Еврейский двор и миква в Шпайере Восстанавливать синагогу и квартал оказалось некому. Средневековая община прекратила существование в начале XV века. Обстоятельства, приведшие к этому, историки до конца выяснить не смогли. Еще одна община существовала в Шпайере в 1621-1688 годах, когда город нуждался в деньгах еврейских торговцев во время и после Тридцатилетней войны, а затем - с конца XVIII века до нацистских времен и Холокоста.

Еврейский двор и миква в Шпайере После пожара 1689 года стены синагоги остались стоять, а миква стала частью цейхгауза. В ней устроили пороховой склад, для чего ее потребовалось осушить, однако никаких других изменений она не претерпела. В начале XX века, когда в Шпайере вновь проживало более 400 евреев, старую романскую микву стали показывать гостям города, среди которых были немецкий кронпринц Вильгельм и Маргарита Савойская.

Еврейский двор и миква в Шпайере В начале 90-х годов прошлого века городские власти Шпайера, понимая уникальную историческую ценность археологических и архитектурных памятников в бывшем еврейском квартале, начали постепенно скупать здесь земельные участки и здания, чтобы со временем открыть музей. До его открытия микву можно было посетить только по специальным дням с экскурсиями, которые проводились на общественных началах.

Еврейский двор и миква в Шпайере Эта лестница ведет на десятиметровую глубину к резервуару для омовения. Согласно правилам иудаизма, для очищения от ритуальной нечистоты необходима вода, собираемая естественным путем, а бор, то есть яма, должен находиться в земле.

Еврейский двор и миква в Шпайере Температура грунтовой воды в Шпайере никогда не превышала семи градусов. Нагревать ее было нельзя. Некоторые члены общины совершали этот обряд ежедневно. Автор: Максим Нелюбин



В Вормсе находится старейшее из сохранившихся еврейских кладбищ Европы. В Шпайере - самая старая миква севернее Альп. Решения и постановления синагогальных съездов, проходивших в Майнце, признавались всеми общинами Германии.

В еврейской религиозной школе Майнца, которую в свое время возглавлял Гершом бен Иехуда (ок. 960 - 1040), преподавали и обучались многие из ведущих ашкеназских раввинов, а сам он считается духовным отцом этого направления в иудейском праве. Его название произошло от семитского названия средневековой Германии - Ашкеназ. Представители этой группы сейчас составляют около 80 процентов евреев в мире.

В иешивах Германии в Вормсе и Майнце в молодости учился раввин Раши (1040 - 1105) - крупнейший средневековый комментатор Талмуда и духовный вождь еврейства Северной Франции. Его труды до сих пор имеют огромный вес в еврейском мире.

Эксперты давно высказывали мнение о том, что эти исторические места заслуживают того, чтобы получить особую охрану в качестве памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2014 году федеральные земли и правительство Германии решили поддержать эти предложения и начать подготовку необходимых документов для подачи заявки.

Самое старое еврейское кладбище Европы. Фоторепортаж

Еврейское кладбище в Вормсе Немецкая легенда и еврейское кладбище Немецкий город Вормс на Рейне во всем мире известен как место действия средневековой легенды о Нибелунгах. Здесь же, всего в нескольких сотнях метров от знаменитого Вормсского собора, у входа в который поссорились Брюнхильда и Кримхильда, находится еще один уникальный памятник мирового значения - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Его история насчитывает почти 1000 лет.

Еврейское кладбище в Вормсе Вечный покой Самые старые надгробия этого кладбища датированы 1058-1059 и 1076 годами. По всей видимости, заложили его одновременно с первой синагогой, возведенной в еврейском квартале Вормса в 1034 году. В 1911 году в городе было открыто новое еврейское кладбище, на старом же некоторое время еще продолжали хоронить, но редко и только на уже существовавших семейных участках, вплоть до начала 1930-х годов.

Еврейское кладбище в Вормсе Романские надгробия Здесь можно увидеть надгробия разных эпох, начиная с вертикально стоящих плит романского периода, каких на немецких христианских кладбищах уже не найти (до наших дней дошли лишь те, которые были, например, перенесены в церкви). Многие из надгробий находятся сегодня в хорошем состоянии - благодаря мерам, которые, осознавая уникальность этого места, начали предпринимать еще в середине XIX века.

Еврейское кладбище в Вормсе Надписи На средневековых надгробиях надписи делались на древнееврейском языке, а в более новой части кладбища с захоронениями XIX-начала XX веков встречаются плиты с эпитафиями на двух языках: древнееврейском и немецком, некоторые - только на немецком. Сами памятники становятся по форме больше похожими на те, которые в то время устанавливались на христианских кладбищах.

Еврейское кладбище в Вормсе Вормс и ашкеназы Так кладбище выглядело в 1900 году. Его уникальность заключается не только в его возрасте и сохранности сотен древнейших надгробий с эпитафиями, представляющими огромный интерес для ученых. Наряду с рейнскими соседями - Шпайером и Майнцем, Вормс на протяжении столетий был одним из важнейших центров еврейской жизни и считается колыбелью ашкеназов - германоязычных европейских евреев.

Еврейское кладбище в Вормсе Со всего мира На древнем кладбище Вормса похоронены многие особо почитаемые раввины, талмудисты, мученики за веру. Поклониться их могилам сюда приезжают со всего мира. По данным городских властей, число посетителей этого кладбища, а также Еврейского музея и других мест, связанных с историей вормсской общины, обычно составляет около 85 тысяч человек в год.

Еврейское кладбище в Вормсе Меир бен Барух Самая известная могила находится около входа на кладбище. Здесь покоится прах раввина Меира бен Баруха из Ротенбурга - выдающегося ученого-талмудиста, родившегося в 1215 году в Вормсе и скончавшегося в 1293 году в эльзасском заточении. Уже много столетий она является местом паломничества евреев, по традиции оставляющих камни и записки с просьбами и желаниями на его надгробии.

Еврейское кладбище в Вормсе Двойная могила Так могила Меира бен Баруха выглядит сейчас. Около него покоится франкфуртский торговец Александр бен Соломон Вимпфен, пожертвовавший на выкуп его тела почти все свое крупное состояние и выразивший единственное желание - быть похороненным рядом. Меира бен Баруха заключили в тюрьму по приказу германского короля Рудольфа I - родоначальника династии Габсбургов…

Еврейское кладбище в Вормсе Отказ от сделки Взойдя на престол в 1286 году, Рудольф I наложил на евреев, формально считавшихся "рабами казны", новый непосильный налог. В ответ они стали покидать Германию, а лидером массового исхода стал Меир из Ротенбурга, за что его арестовали. Члены еврейской общины были готовы заплатить императору огромный выкуп, но сам раввин отказался от сделки, предпочтя остаться в тюрьме, где через семь лет скончался.

Еврейское кладбище в Вормсе История одного выкупа Тело раввина было передано евреям для погребения лишь через 14 лет, в 1307 году после передачи выкупа. Александр бен Соломон Вимпфен, исполнивший последнюю волю раввина Меира быть погребенным в Вормсе, сам уже вскоре скончался. Его собственное пожелание было тоже выполнено. Много всего могут поведать нам древние надгробия на этом кладбище…

Еврейское кладбище в Вормсе Восстановление памяти Эпитафии представляют огромную ценность для историков, ведь Вормс был одним из узловых пунктов, в котором переплетались судьбы многих известных еврейских семей Европы. В начале 2010-х годов кладбище и надгробия отсканировали, создав точную трехмерную модель. Новая техника также позволяет распознать на камне письмена и символы, давно стершиеся и почти не видимые.

Еврейское кладбище в Вормсе "Святой песок" По поводу происхождения названия этого кладбища - "Heiliger Sand" ("Святой песок") существует несколько гипотез. Согласно наиболее распространенной, богатые вормсские евреи когда-то покрыли всю его территорию слоем песка, привезенного из Иерусалима. Другие источники указывают на традицию бросать песок из Святой земли в могилы раввинов. В этой связи нужно сказать об одном интересном факте...

Еврейское кладбище в Вормсе Место в истории Это еврейское кладбище было заложено около городской стены, возведенной вокруг Вормса, на месте песчаного карьера, которым пользовались во время ее строительства. Сейчас Вормс - небольшой городок, но в Средние века он играл важную роль в Священной Римской империи, часто являлся местом проведения рейхстагов и гофтагов. Здесь располагалась зимняя резиденция Карла Великого.

Еврейское кладбище в Вормсе С древними римлянами По одной из гипотез, не подтвержденных, правда, свидетельствами и археологическими находками, первые евреи могли прийти в эти земли по Рейну еще с древними римлянами. Две тысячи лет назад на территории нынешнего Вормса находился римский военный лагерь. Первое же письменное упоминание евреев из Вормса датировано 960 годом: сообщение о том, что их ожидали на ярмарке в Кельне.

Еврейское кладбище в Вормсе "Малый Иерусалим" на Рейне Вормсское епископство относится к старейшим в Германии. Оно возникло не позже VII века. Строительство первой синагоги по времени совпадает с возведением здесь романского собора. Не исключено, что их строили одни и те же мастера. Епископы призвали евреев селиться в Вормсе, чтобы использовать их торговые связи, наделив определенными привилегиями. Позже эту общину назовут "Малым Иерусалимом".

Еврейское кладбище в Вормсе История общины Особенность вормсской еврейской общины состоит в том, что ее история до прихода к власти национал-социалистов, несмотря на погромы и гонения, надолго никогда не прерывалась (за исключением нескольких очень коротких периодов). Кладбище, на котором до наших дней дошло около 2500 надгробий, сильным разрушениям не подвергалось, хотя отдельные памятники все же исчезали - на соседних стройках.

Еврейское кладбище в Вормсе Тайный ход Часть пропавших когда-то надгробий была найдена позже в средневековом туннеле, прорытом под кладбищем от городской стены в качестве секретного подземного хода на случай осады. Ими был выстлан пол. Еврейская община после обнаружения оскверненных надгробий выразила свой протест по поводу этого вопиющего нарушения покоя усопших, а плиты затем вмонтировали в ограду кладбища.

Еврейское кладбище в Вормсе Из-под земли Надписи на плитах из туннеля и тех надгробиях, которые за много столетий оказались покрытыми землей, сохранились лучше. Они не подвергались воздействию дождя, ветра и зноя, не зарастали мхом. В XIX веке многие старые надгробия, ушедшие под землю, подняли, очистили и установили вновь. В это же время один из членов еврейской общины был избран бургомистром Вормса.

Еврейское кладбище в Вормсе Судьба кладбища Вопрос о том, почему это кладбище не тронули во времена "третьего рейха", до сих пор остается без ответа. Существуют лишь догадки, ничем не подтвержденные. По одной из версий, главари местных национал-социалистов планировали уничтожить кладбище, но получили из Берлина указание ничего не предпринимать до особого распоряжения, которое так и не поступило. Синагога была разрушена в ноябре 1938 года.

Еврейское кладбище в Вормсе Несколько бомб Не исключено, что это древнее кладбище хотел использовать в каких-то своих оккультистских целях Генрих Гиммлер, но эта гипотеза также ничем не подтверждена. Вормс как один из важнейших с исторической точки зрения городов Священной Римской империи явно играл какую-то роль в планах Гиммлера. Кладбище пострадало лишь от нескольких авиабомб, предназначавшихся для соседней ветки железной дороги.

Еврейское кладбище в Вормсе Вид на собор Философ и теоретик сионизма Мартин Бубер, до эмиграции в Швейцарию в 1933 году живший недалеко от Вормса, любил приезжать в этот город. Прогулку начинал с собора, а затем шел на еврейское кладбище. Там он больше всего любил место, откуда открывается живописный вид на собор, особенно - в зимнее время, когда на деревьях нет листвы. Эту панораму сегодня называют его именем: "Martin-Buber-Blick".

Еврейское кладбище в Вормсе Глазами Мартина Бубера "Я останавливаюсь и смотрю сквозь кладбищенский беспорядок на восхитительную гармонию, и мне кажется, будто я поднимаю взгляд от Израиля к Церкви. Здесь внизу нет ни крупицы формы; лишь камни и прах под камнями… Я там стоял, я был связан с прахом и через него - с моими праотцами… Собор - такой, как он есть. Кладбище - такое, как оно есть. Но союз с нами не расторгнут".

Еврейское кладбище в Вормсе Травой поросло После войны более чем на десять лет кладбище стало своего рода белым пятном для жителей города: за его ограду немцы не заглядывали, словно стыдясь перед давно умершими евреями за преступления Холокоста. Оно зарастало. Разрушенную синагогу начали восстанавливать в 1958 году. В это же время добровольцы по призыву евангелической церкви приступили к расчистке дорожек на кладбище... Автор: Максим Нелюбин



Майнц, Вормс и Шпайер считались своего рода "Иерусалимом на Рейне". Жившие в средневековой Германии евреи даже использовали для них особое название - городов ШУМ. Этот акроним составлен из первых букв их еврейских названий, переданных латиницей: Schin (Sch) - Schpira, Waw (U) - Warmaisa, Mem (M) - Magenza. В немецкоязычной литературе используется написание "SchUM-Städte".

На очереди - памятники еврейской истории в Эрфурте

Отметим также, что в 2021 году власти столицы Тюрингии и этой федеральной земли передали ЮНЕСКО заявку на внесение в список Всемирного наследия Старой синагоги и других еврейских памятников Эрфурта.

Старая синагога в этом городе является одним из старейших и лучше всего сохранившихся средневековых синагогальных зданий Центральной Европы. Сейчас здесь, в частности, можно увидеть Эрфуртскую тосефту - старейший из трех дошедших до наших дней таких сборников, составленных иудейскими законоучителями. Ожидается, что эта заявка от Германии будет рассмотрена комитетом ЮНЕСКО в следующем году.