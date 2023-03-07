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Фото: akg-images/picture-alliance
Достопримечательности Шпайера
Публикации по теме
Достопримечательности немецкого города Шпайер - история, фотографии, сообщения и репортажи.
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Контекст
В Германии испытали подлодку-неваляшку
В Германии испытали подлодку-неваляшку
Специальную систему разработали для того, чтобы подлодка могла пройти под низкими речными мостами.
Туризм
10.11.2023
10 ноября 2023 г.
Подлодка U17 проделала 600-километровый путь по Рейну
Подлодка U17 проделала 600-километровый путь по Рейну
Немецкая военная подводная лодка U17 доставлена по Рейну в город Шпайер. Как это выглядело?
Туризм
22.05.2023
22 мая 2023 г.
Военная подлодка на Рейне - возможно ли такое?
Военная подлодка на Рейне - возможно ли такое?
В мае этого года на Рейне можно будет увидеть 50-метровую дизельную подлодку. Где именно, когда точно и почему?
Туризм
17.03.2023
17 марта 2023 г.
"Малый с кренделем" - новый светофорный человечек в Германии
"Малый с кренделем" - новый светофорный человечек в Германии
В списке необычных светофорных человечков в Германии ожидается пополнение. В Шпайере скоро появятся "крендельфоры".
Туризм
14.03.2023
14 марта 2023 г.
Музей техники в Шпайере - от "Майбаха" до "Сталинца"
Музей техники в Шпайере - от "Майбаха" до "Сталинца"
Автомобильная коллекция Музея техники в Шпайере считается одной из самых интересных в Германии. | 17 фотографий
Туризм
10.03.2023
10 марта 2023 г.
Где в Германии можно увидеть "Антей", "Аннушку" и "Буран"?
Где в Германии можно увидеть "Антей", "Аннушку" и "Буран"?
В коллекции Музея техники в Шпайере насчитывается более 3000 экспонатов со всего мира. | 16 фотографий
Туризм
07.03.2023
7 марта 2023 г.
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