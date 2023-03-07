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Шпайер
Фото: akg-images/picture-alliance

Достопримечательности Шпайера

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Достопримечательности немецкого города Шпайер - история, фотографии, сообщения и репортажи.

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Контекст

Подводная лодка U17 в Шпайере

В Германии испытали подлодку-неваляшку

В Германии испытали подлодку-неваляшку

Специальную систему разработали для того, чтобы подлодка могла пройти под низкими речными мостами.
Туризм10 ноября 2023 г.
Средний Рейн

Подлодка U17 проделала 600-километровый путь по Рейну

Подлодка U17 проделала 600-километровый путь по Рейну

Немецкая военная подводная лодка U17 доставлена по Рейну в город Шпайер. Как это выглядело?
Туризм22 мая 2023 г.
Подводная лодка U17

Военная подлодка на Рейне - возможно ли такое?

Военная подлодка на Рейне - возможно ли такое?

В мае этого года на Рейне можно будет увидеть 50-метровую дизельную подлодку. Где именно, когда точно и почему?
Туризм17 марта 2023 г.
Эскиз для светофора в Шпайере

"Малый с кренделем" - новый светофорный человечек в Германии

"Малый с кренделем" - новый светофорный человечек в Германии

В списке необычных светофорных человечков в Германии ожидается пополнение. В Шпайере скоро появятся "крендельфоры".
Туризм14 марта 2023 г.
Музей техники в Шпайере

Музей техники в Шпайере - от "Майбаха" до "Сталинца"

Музей техники в Шпайере - от "Майбаха" до "Сталинца"

Автомобильная коллекция Музея техники в Шпайере считается одной из самых интересных в Германии. | 17 фотографий
Туризм10 марта 2023 г.
Музей техники в Шпайере

Где в Германии можно увидеть "Антей", "Аннушку" и "Буран"?

Где в Германии можно увидеть "Антей", "Аннушку" и "Буран"?

В коллекции Музея техники в Шпайере насчитывается более 3000 экспонатов со всего мира. | 16 фотографий
Туризм7 марта 2023 г.