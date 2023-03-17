Военная подлодка на Рейне - возможно ли такое?

В мае этого года на Рейне можно будет увидеть 50-метровую дизельную подлодку. Где именно, когда точно и почему?
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Если все пойдет по плану, жители Кельна смогут стать свидетелями этого уникального транспортного проекта 12 мая, Майнца - 14 мая, Мангейма - 16 мая… Свой 600-километровый путь по Рейну списанная подводная лодка U17 германских ВМС начнет из Нидерландов, где Рейн впадает в Северное море. Сюда она будет доставлена на специальном понтоне из Киля на балтийском побережье по 100-километровому судоходному Кильскому каналу (Nord-Ostsee-Kanal). Первая фотография как раз сделана во время буксировки лодки на верфь в этом немецком портовом городе.
Начаться все должно 28 апреля - после многих месяцев согласований и подготовительных работ. Даже видавшие виды организаторы сами говорят о том, что в данном случае речь идет о задачах на грани возможного.
Последний маршрут U17
Новый экспонат предназначается для Музея техники в Зинсхайме (Technik-Museum Sinsheim), однако промежуточной целью на пути станет Музей техники в Шпайере (Technik-Museum Speyer). Оба созданы и управляются клубом любителей автомобильной и технической истории Auto & Technik Museum, обладающим самой большой частной технической коллекцией в Европе.
Шпайер расположен на Рейне в Рейнланд-Пфальце, Зинсхайм находится примерно в сорока километрах посреди холмов и виноградников региона Крайхгау в Баден-Вюртемберге. Последний этап в Зинсхайм подводной лодке придется проделать по суше на автомобильной платформе, но про этот второй этап говорить пока рано - сроки пока неизвестны.
В Шпайере специалисты музея должны будут провести подготовку лодки для использования в качестве экспоната, что займет некоторое время. Здесь есть мастерская, где можно это сделать. Уже сейчас, до начала транспортировки, на верфи в Киле осуществили демонтаж вооружения и удалили материалы, опасные для окружающей среды. В самом Шпайере своя музейная подлодка уже есть - U9 класса 205, построенная в 1967 году. Она была доставлена сюда тоже по Рейну из Роттердама на понтоне в 1993 году.
Через Атлантику после войны
Почему историко-техническое общество проявило интерес к U17 - почему эта лодка заслуживает место в экспозиции? Дизельный корабль класса 206 (206A) водоизмещением в 500 тонн был передан ВМС ФРГ в 1972 году и использовался до 2010 года. Затем находился на хранении на одной из морских баз, ожидая утилизации. Всего в Германии было выпущено три десятка кораблей этого класса, на которых прошли службу несколько поколений немецких моряков.
Экипаж лодки составлял около двух десятков человек. Длинна корабля - 48,6 метра, ширина корпуса - 4,6 метра. Максимальная глубина погружения под воду - 100 метров. Максимальная длительность похода - 30 дней. Максимальная скорость под водой - 17 узлов.
В 1997 году U17 стала одной из двух немецких подводных лодок, которые впервые после окончания Второй мировой войны пересекли Атлантический океан. U17 и U26 приняли тогда участие в международных морских учениях в Карибском море или около восточного побережья США.
Во время этого похода U17, посетив Балтимор, стала первой немецкой подводной лодкой, которая зашла в американский порт после 1916 года. Последней тогда была немецкая торговая подлодка "Дойчланд" ("Deutschland"), построенная во время Первой мировой войны для обхода британской блокады - осуществления морских грузовых перевозок между Германской империей и США.
Решение передать лодку в музей было принято в 2017 году тогдашним министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Было бы жаль, если бы она пошла на металлолом", - подчеркнул председатель музейного общества Херман Лайер (Hermann Layher). Особое одобрение решение вызвало среди бывших моряков-подводников U17, ветеранский союз которых будет осуществлять шефство над этим экспонатом.
Предыдущие проекты
Последний раз наблюдать за транспортировкой необычного крупногабаритного экспоната по Рейну можно было полтора десятка лет назад - в 2008 году, когда в Шпайер доставили один из прототипов советского космического корабля "Буран" БТС-002 - самолет-аналог, созданный в свое время для отработки процедуры посадки "Бурана" на Землю.
В 2002 году по Рейну в Шпайер привезли здешний Boeing 747. В 2003 году по этой реке часть своего пути в Зинсхайм проделал сверхзвуковой пассажирский самолет "Конкорд" компании Air France, совершивший свою последнюю посадку в аэропорту Карлсруэ / Баден-Баден.
В речной порт Шпайера понтон должен прибыть 16 мая. Перегрузка на автомобильную платформу для дальнейшей транспортировки на территорию здешнего музея займет несколько дней. Она запланирована на 21 мая.