Военная подлодка на Рейне - возможно ли такое?

В мае этого года на Рейне можно будет увидеть 50-метровую дизельную подлодку. Где именно, когда точно и почему?

Если все пойдет по плану, жители Кельна смогут стать свидетелями этого уникального транспортного проекта 12 мая, Майнца - 14 мая, Мангейма - 16 мая… Свой 600-километровый путь по Рейну списанная подводная лодка U17 германских ВМС начнет из Нидерландов, где Рейн впадает в Северное море. Сюда она будет доставлена на специальном понтоне из Киля на балтийском побережье по 100-километровому судоходному Кильскому каналу (Nord-Ostsee-Kanal). Первая фотография как раз сделана во время буксировки лодки на верфь в этом немецком портовом городе.

Начаться все должно 28 апреля - после многих месяцев согласований и подготовительных работ. Даже видавшие виды организаторы сами говорят о том, что в данном случае речь идет о задачах на грани возможного.

Последний маршрут U17

Понтон с лодкой U17 на Рейне в Шпайере - иллюстрация к проекту Фото: Technik Museen Sinnesheim Sepyer

Новый экспонат предназначается для Музея техники в Зинсхайме (Technik-Museum Sinsheim), однако промежуточной целью на пути станет Музей техники в Шпайере (Technik-Museum Speyer). Оба созданы и управляются клубом любителей автомобильной и технической истории Auto & Technik Museum, обладающим самой большой частной технической коллекцией в Европе.

Шпайер расположен на Рейне в Рейнланд-Пфальце, Зинсхайм находится примерно в сорока километрах посреди холмов и виноградников региона Крайхгау в Баден-Вюртемберге. Последний этап в Зинсхайм подводной лодке придется проделать по суше на автомобильной платформе, но про этот второй этап говорить пока рано - сроки пока неизвестны.

В Шпайере специалисты музея должны будут провести подготовку лодки для использования в качестве экспоната, что займет некоторое время. Здесь есть мастерская, где можно это сделать. Уже сейчас, до начала транспортировки, на верфи в Киле осуществили демонтаж вооружения и удалили материалы, опасные для окружающей среды. В самом Шпайере своя музейная подлодка уже есть - U9 класса 205, построенная в 1967 году. Она была доставлена сюда тоже по Рейну из Роттердама на понтоне в 1993 году.

Через Атлантику после войны

Почему историко-техническое общество проявило интерес к U17 - почему эта лодка заслуживает место в экспозиции? Дизельный корабль класса 206 (206A) водоизмещением в 500 тонн был передан ВМС ФРГ в 1972 году и использовался до 2010 года. Затем находился на хранении на одной из морских баз, ожидая утилизации. Всего в Германии было выпущено три десятка кораблей этого класса, на которых прошли службу несколько поколений немецких моряков.

Длинна и высота лодки в легковых автомобилях и жилых домах - одиннадцать с половиной и полтора Фото: Technik Museen Sinnesheim Sepyer

Экипаж лодки составлял около двух десятков человек. Длинна корабля - 48,6 метра, ширина корпуса - 4,6 метра. Максимальная глубина погружения под воду - 100 метров. Максимальная длительность похода - 30 дней. Максимальная скорость под водой - 17 узлов.

В 1997 году U17 стала одной из двух немецких подводных лодок, которые впервые после окончания Второй мировой войны пересекли Атлантический океан. U17 и U26 приняли тогда участие в международных морских учениях в Карибском море или около восточного побережья США.

Во время этого похода U17, посетив Балтимор, стала первой немецкой подводной лодкой, которая зашла в американский порт после 1916 года. Последней тогда была немецкая торговая подлодка "Дойчланд" ("Deutschland"), построенная во время Первой мировой войны для обхода британской блокады - осуществления морских грузовых перевозок между Германской империей и США.

Решение передать лодку в музей было принято в 2017 году тогдашним министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Было бы жаль, если бы она пошла на металлолом", - подчеркнул председатель музейного общества Херман Лайер (Hermann Layher). Особое одобрение решение вызвало среди бывших моряков-подводников U17, ветеранский союз которых будет осуществлять шефство над этим экспонатом.

Предыдущие проекты

Транспортировка "Бурана" в 2008 году Фото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

Транспортировка "Конкорда" в 2003 году Фото: Uli Deck/dpa/picture alliance

Последний раз наблюдать за транспортировкой необычного крупногабаритного экспоната по Рейну можно было полтора десятка лет назад - в 2008 году, когда в Шпайер доставили один из прототипов советского космического корабля "Буран" БТС-002 - самолет-аналог, созданный в свое время для отработки процедуры посадки "Бурана" на Землю.

В 2002 году по Рейну в Шпайер привезли здешний Boeing 747. В 2003 году по этой реке часть своего пути в Зинсхайм проделал сверхзвуковой пассажирский самолет "Конкорд" компании Air France, совершивший свою последнюю посадку в аэропорту Карлсруэ / Баден-Баден.

В речной порт Шпайера понтон должен прибыть 16 мая. Перегрузка на автомобильную платформу для дальнейшей транспортировки на территорию здешнего музея займет несколько дней. Она запланирована на 21 мая.

Сайт проекта "Unterseeboot U17" на немецком, английском, французском и голландском языках:

www.technik-museum.de/de/u17