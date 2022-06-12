10 причин любить Рейнланд-Пфальц

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Рейнланд-Пфальц - хлебосольная и винодельческая немецкая земля, с богатой историей, великолепной природой и памятниками Всемирного наследия. | 11 фотографий
Эта западногерманская федеральная земля была создана после Второй мировой войны в результате соединения нескольких территорий - части бывшей прусской Рейнской провинции, баварского региона Пфальц и западных районов Гессена - в частности, винодельческого региона Рейнгессен. Рейнланд-Пфальц славится не только своими живописными виноградниками, разными архитектурными и культурно-историческими достопримечательностями, но и добротной традиционной кухней.
Большинство главных достопримечательностей немецкой федеральной земли Рейнланд-Пфальц расположено вдоль двух рек - Мозеля и Рейна. Эти регионы славятся не только своим вином и живописными ландшафтами, но и многочисленными памятниками времен Средневековья. Один из них - Имперский замок (Reichsburg Cochem) в Кохеме, заложенный в нижнем течении Мозеля более тысячи лет назад.
В районе Кобленца Мозель впадает в Рейн. Место это называют Немецким углом(Deutsches Eck). На противоположном берегу возвышается крепость Эренбрайтштайн. Набережную Старого города и крепость связывает канатная дорога, протянутая над рекой. Здесь проходит граница Верхней долины Среднего Рейна (Oberes Mittelrheintal), исторические памятники которой включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Эта фотография сделана примерно в шестидесяти километрах вверх по течению реки в районе города Бингена в начале Верхней долины Среднего Рейна. В число здешних памятников ЮНЕСКО входит, в частности, воспетая Генрихом Гейне скала Лорелей. Вдоль этих мест проходит 320-километровый пеший туристический маршрут Рейнская тропа (Rheinsteig), ведущая из Бонна (Северный Рейн-Вестфалия) в Висбаден (Гессен).
Западный фасад Шпайерского собора. Свой нынешний вид получил в 1854-1858 годах - был оформлен в неороманском стиле
Примерно в 120 километрах выше по течению Рейна находится еще один памятник из списка Всемирного наследия - самый большой романский храм Европы. Его заложили в Шпайере около тысячи лет назад. В Средние века этот город играл важную роль в немецких землях. Здесь состоялось более полусотни гофтагов и рейхстагов, а в крипте собора похоронены четыре германских императора и четыре короля.
Завершим знакомство с прирейнскими достопримечательностями этой земли в древнем городе Вормсе. Он является местом действия знаменитой немецкой "Песни о Нибелунгах". Каждое лето перед городским собором здесь проходит театральный фестиваль, посвященный этому древнему эпосу. В Вормсе также установлен самый большой в мире памятник Реформации и находится самое старое еврейское кладбище Европы. Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне (Шпайере, Вормсе и Майнце) в 2021 году были включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Однако вернемся на Мозель - в Трир, основанный древними римлянами. Здесь находятся самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся античные городские ворота в мире - Порта Нигра. Вместе с другими памятниками Трира они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. "Черные ворота" когда-то были светлыми. Их возвели из песчаника (кстати, без использования бетона), но со временем они потемнели.
Именно древние римляне заложили на Мозеле первые виноградники. Уже тогда торговля здешним вином стала очень прибыльным делом. В деревушке Ноймаген-Дрон в 2007 году построили копию римского винного корабля "Stella Noviomagi"- как туристический аттракцион. В Рейнланд-Пфальце помимо Мозеля и Рейна есть еще два небольших винодельческих региона - вдоль рек Ар и Наэ, о которых нельзя не упомянуть.
Рейнланд-Пфальц - земля хлебосольная, известная разнообразной региональной кухней. К молодому вину на Мозеле осенью пекут вкуснейшие луковые пироги (Zwiebelkuchen), а самым известным блюдом Пфальца является фаршированный свиной желудок (Pfalzer Saumagen), аппетитно поданный на этой фотографии. Им очень любил угощать своих иностранных коллег Гельмут Коль, когда занимал должность канцлера.
Одной из новых достопримечательностей Рейнланд-Пфальца являются… очень старые рисунки, нацарапанные на скале около Гондерсхаузена в регионе Хунсрюк. Их нашли случайно в 2014 году, а возраст превышает 20 тысяч лет. Они являются первыми изображениями древнекаменного века, обнаруженными в Германии. Ранее такие рисунки времен палеолита были найдены лишь в трех странах: Португалии, Испании и Франции.
Природных достопримечательностей в этой земле тоже достаточно. Здесь находится Пфальцский лес (Pfälzerwald) - самый большой лесной массив Германии. В юго-западном Пфальце расположен регион Данер Фельзенланд (Dahner Felsenland), пользующийся особой популярностью среди любителей скалолазания. Здесь насчитывается более 80 отдельно стоящих скал из цветного песчаника.
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