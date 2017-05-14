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Вормс
Фото: Martin Moxter/imageBROKER/picture alliance

Вормс

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Древний немецкий город на Рейне - место действия средневековой легенды о Нибелунгах.

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Контекст

Мартин Лютер в Вормсе

Мемориал в Вормсе - самый большой в мире памятник Реформации

Мемориал в Вормсе - самый большой в мире памятник Реформации

Выступление Мартина Лютера на Вормсском рейхстаге стало одним из ключевых событий в истории Реформации. | 19 фотографий
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"Храм Нибелунгов" - Имперский собор в Вормсе

"Храм Нибелунгов" - Имперский собор в Вормсе

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Вормс на Рейне - где поссорились Брюнхильда и Кримхильда

Вормс на Рейне - где поссорились Брюнхильда и Кримхильда

На карте Вормса есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды и других героев древнего эпоса. | 23 фотографии
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Имперский замок (Reichsburg Cochem), Кохем

10 причин любить Рейнланд-Пфальц

10 причин любить Рейнланд-Пфальц

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"Иерусалим на Рейне" стал Всемирным наследием

"Иерусалим на Рейне" стал Всемирным наследием

Памятники еврейской истории в Шпайере, Вормсе и Майнце включены в список Всемирного наследия.
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Лих в Гессене

Паломнический путь из Айзенаха в Вормс

Паломнический путь из Айзенаха в Вормс

Такие таблички теперь можно увидеть на 400-километровом пути для паломников и туристов.
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