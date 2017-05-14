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Фото: Martin Moxter/imageBROKER/picture alliance
Вормс
Публикации по теме
Древний немецкий город на Рейне - место действия средневековой легенды о Нибелунгах.
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Контекст
Мемориал в Вормсе - самый большой в мире памятник Реформации
Мемориал в Вормсе - самый большой в мире памятник Реформации
Выступление Мартина Лютера на Вормсском рейхстаге стало одним из ключевых событий в истории Реформации. | 19 фотографий
Туризм
12.03.2023
12 марта 2023 г.
"Храм Нибелунгов" - Имперский собор в Вормсе
"Храм Нибелунгов" - Имперский собор в Вормсе
Имперский собор в Вормсе - выдающийся памятник романского стиля в Германии. | 24 фотографии
Туризм
08.02.2023
8 февраля 2023 г.
Вормс на Рейне - где поссорились Брюнхильда и Кримхильда
Вормс на Рейне - где поссорились Брюнхильда и Кримхильда
На карте Вормса есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды и других героев древнего эпоса. | 23 фотографии
Туризм
23.10.2022
23 октября 2022 г.
10 причин любить Рейнланд-Пфальц
10 причин любить Рейнланд-Пфальц
Хлебосольная и винодельческая земля, богатая достопримечательностями. | 11 фотографий
Туризм
18.07.2022
18 июля 2022 г.
"Иерусалим на Рейне" стал Всемирным наследием
"Иерусалим на Рейне" стал Всемирным наследием
Памятники еврейской истории в Шпайере, Вормсе и Майнце включены в список Всемирного наследия.
Культура
27.07.2021
27 июля 2021 г.
Паломнический путь из Айзенаха в Вормс
Паломнический путь из Айзенаха в Вормс
Такие таблички теперь можно увидеть на 400-километровом пути для паломников и туристов.
Туризм
14.05.2017
14 мая 2017 г.
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