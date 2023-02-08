"Храм Нибелунгов" - Имперский собор в Вормсе

Вормсский собор Святого Петра (Wormser Dom или Dom St. Peter zu Worms) считается одним из самых выдающихся памятников романского зодчества в Германии и является одним из трех больших имперских соборов романской эпохи на Рейне - в Шпайере, Вормсе и Майнце.

Спор двух королев

Спор королев на рисунке 1910 года Фото: picture alliance/akg-images

"Заплакала Брюнхильда, и первой, перед ней, вошла в собор Кримхильда со свитою своей", - эта сцена, одна из ключевых в "Песни о Нибелунгах", разыгрывается как раз на ступенях древнего Вормсского собора. Храм упоминается во всемирно известном германском эпосе почти двадцать раз, однако "Песня о Нибелунгах" - далеко не единственный повод познакомиться с ним более подробно.

Место действия

Боковой вход в собор на северной стороне храма Фото: DW / Maksim Nelioubin

Легенда была записана неизвестным автором в XII-XIII веках. Правда это или вымысел, но роковой спор двух королев случился, как он нам повествует, около этого входа в собор. Об их встрече здесь напоминает бронзовая табличка.

Фридрих Барбаросса

Изображение Фридриха Барбароссы над входом в Вормсский собор Фото: DW/Maksim Nelioubin

Над входом расположено скульптурное изображение императора Фридриха Барбароссы (1122-1190). Под ним - цитата из грамоты об особых привилегиях и свободах, которые он даровал жителям Вормса в 1184 году. Почти за тридцать лет до этого здесь в соборе была помазана и коронована его жена Беатрис I Бургундская (1148-1184). Барбаросса и сын этого императора Генрих VI считали Вормс своей столицей к северу от Альп.

Императоры и рейхстаги

Башни Вормсского собора и колокольня церкви Святой Троицы Фото: picture-alliance/dpa/Uwe Anspach

Барбаросса часто бывал в Вормсе и подолгу здесь останавливался. Не исключено, что император лично присутствовал на освящении собора в мае 1181 года. Отметим также, что этот город использовал в качестве своей зимней резиденции еще Карл Великий (742-814). В 783 году здесь справили его четвертую свадьбу. В истории Вормса также - восемь рейхстагов и даже избрание папы римского Льва IX в 1049 году.

От римлян - до франков

Бронзовая модель храма около Вормсского собора Фото: Egon Bömsch/imageBROKER/picture alliance

Вормс входит в число старейших немецких городов. Первое кельтское поселение появилось здесь на холме еще в середине второго тысячелетия до нашей эры. Римский военный гарнизон был основан в начале первого века. Около 450 года древние римляне окончательно оставили эти места. Через несколько десятилетий Вормс и его окрестности перешли под контроль франков.

Первые христиане

Изображение Святого Христофора в Вормсском соборе Фото: DW/Maksim Nelioubin

Под первую христианскую церковь здесь приспособили базилику, находившуюся в центре покинутого римского форума. Во времена королевских династий Меровингов (V-VIII века) и Каролингов (VIII-X века) храм несколько раз перестраивали и возводили заново. Достоверные сведения о первом епископе датированы 614 годом, но есть основания полагать, что в Вормсе у него был предшественник уже в IV веке.

Тысячелетняя история

Вормсский собор на рисунке XIX века Фото: Ausschnitt: picture alliance/Quagga Illustrations

Возведение большого романского собора было начато в 1005 году, то есть несколько раньше, чем считали историки еще совсем недавно. Оно проходило в несколько этапов и не без происшествий, а освящали его несколько раз. За свою тысячелетнюю историю храм подвергался существенным разрушениям во время войн, но его кропотливо восстанавливали. Утраченное убранство заменяли новым - по моде эпохи.

Бурхардский собор

Памятник Бурхарду I около Вормсского собора Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Первый раннероманский храм в форме трехнефной базилики с плоским потолком, заложенный в начале XI века при епископе Бурхарде I, был освящен в Вормсе в 1018 году в присутствии императора Генриха II. Уже через два года обрушилась его западная часть, которую затем отстроили заново. От так называемого Бурхардского собора до наших дней дошли лишь фрагменты цоколя - башен и восточной алтарной части.

Салическая династия

Западная галерея Фото: DW/Maksim Nelioubin

Как следует из жизнеописания епископа Бурхарда I, в его времена собор был богато украшен, колонны и капители покрыты позолотой, а пол выложен мрамором и песчаником. В храме хоронили представителей Салической династии - предков и родственников императора Конрада II (990-1039). В этой части Франконии находились их родовые владения. В начале XX века для саркофагов в соборе соорудили новый склеп.

Вормсский конкордат

Император Генрих V в ходе борьбы за инвеституру в 1111 году арестовывает в Риме папу Пасхалия II. Картина Карла Фридриха Лессинга (Karl Friedrich Lessing) 1840 года Фото: picture-alliance/akg-images

На этот период в истории собора приходится важное событие, вошедшее в историю под названием Вормсского конкордата. 23 сентября 1122 года здесь было подписано компромиссное соглашение между папой Каликстом II и императором Генрихом V. Вормсский конкордат завершил многолетнюю борьбу за инвеституру, то есть право назначать епископов и аббатов, а по большому счету - за верховенство власти в империи.

Первый этап

Восточный фасад Вормсского собора Фото: DW/Maksim Nelioubin

Строительство собора в его нынешнем виде началось в 1130 году, за несколько лет до прихода к власти в Священной Римской империи первого представителя династии Гогенштауфенов. Этот позднероманский храм возводили на фундаменте предыдущего здания - раннероманского Бурхардского собора, поэтапно его разбирая. На восточную часть с хором, поперечным нефом и башнями потребовалось полтора десятилетия.

На пороге готики

Западный фасад собора Фото: DW / Maksim Nelioubin

За центральный и боковые нефы со сводчатыми потолками, на которые ушло еще десять лет, взялись после перерыва в 1160 году. Затем, тоже за десять лет, построили западный фасад с круглыми окнами-розами, предвещавшими готическую эпоху. Этот храм, как мы уже отмечали, был освящен во время правления императора Барбароссы в 1181 году, хотя строительные работы продолжались еще более полувека.

Южная сторона

Лестница и дверь с южной стороны собора Фото: DW / Maksim Nelioubin

Этот боковой вход находится с южной стороны. Здесь под открытым небом ежегодно проходит театральный Фестиваль Нибелунгов. Раньше на этом месте располагалась крытая обходная галерея - клуатр (Kreuzgang). Она получила повреждения во время Войны за Пфальцское наследство (1688-1697). В XIX веке при французах ее разобрали, а камни продали с аукциона.

Позднеготические барельефы

Барельеф "Положение Христа во гроб" Фото: DW/Maksim Nelioubin

Обходную галерею построили еще в романский период, но в конце XV века обновили в позднеготическом стиле. Монументальные готические барельефы с изображениями сцен из жизни Иисуса Христа сохранились. Некоторые установлены в соборе. Среди них - барельеф "Положение Христа во гроб", датируемый примерно 1490 годом. В XV веке в готическом стиле также был оформлен главный портал, дошедший до наших дней.

Вормсская школа

Южный вход в Вормсский собор Фото: Schoening/picture alliance

Главный готический портал собора считается шедевром резьбы по камню. Традиции этого ремесла в Вормсе уходят корнями еще в романскую эпоху. Здешние каменотесы уже тогда славились на всю Европу и выполняли заказы даже из Франции, не говоря уже о немецких городах. Ученики и подмастерья, освоившие ремесло в Вормсе, могли без труда найти работу практически повсюду.

Вормсский эдикт

Мартин Лютер перед Вормсским рейхстагом на литографии 1527 года Фото: picture-alliance/akg-images

На исходе готической эпохи в 1521 году в городе состоялся Вормсский рейхстаг. Торжественные службы проходили в соборе, а заседания - в городской ратуше, разрушенной позже во время одной из войн. На этом рейхстаге Мартин Лютер отказался отречься от своих взглядов, за что император Карл V объявил его еретиком. Это событие считается начальной вехой Реформации.

Романика, готика, барокко

Центральный неф Фото: DW/Maksim Nelioubin

Помимо уникальных готических барельефов, установленных в боковом северном нефе этого романского храма, в его убранстве есть выдающийся памятник еще одной эпохи европейского искусства - барочный главный алтарь, выполненный по проекту знаменитого немецкого зодчего Бальтазара Неймана (1687-1753). Такой вид на центральный неф и алтарь открывается с западной стороны храма.

Девятилетняя война

Барочный алтарь Фото: DW/Maksim Nelioubin

Алтарь Неймана был изготовлен для собора в ходе его восстановления после Войны за Пфальцское наследство, во время которой французский "король-солнце" Людовик XIV приказал разрушить Гейдельберг, Мангейм, Шпайер и Вормс. Его солдаты пытались взорвать Вормсский собор, но он - в отличие от Гейдельбергского замка - устоял. Однако начавшийся пожар уничтожил все его внутреннее убранство.

Вормсское епископство

Фрески на одной из колонн Фото: DW/Maksim Nelioubin

Еще один раз от французов эта церковь пострадала в наполеоновские времена, когда солдаты революционной армии, захватившей эти земли в 1792 году, устроили в храме конюшню и склад. Последовавшие вскоре церковно-территориальные реформы и медиатизация привели к утрате владений Вормсского епископства и его расформированию около 1800 года.

Малая базилика

Почтовая открытка 1895 года Фото: picture alliance/akg-images

С роспуском епископства Вормсский собор утратил свой статус кафедрального храма, став формально рядовой приходской церковью. В 1925 году он получил от папы римского Пия XI титул малой базилики (Basilica minor), присваиваемый исторически значимым и паломническим церквям.

Восстановление

Фрагмент барочного алтаря Фото: DW/Maksim Nelioubin

Генеральная реконструкция Вормсского собора была начата в 1886 году и длилась почти полвека. При восстановлении разрушенных частей храма строители использовали сохранившиеся оригинальные камни, возвращая их на прежние места. В ходе бомбардировок весной 1945 года здание получило существенные внешние повреждения. Сгорела крыша, но каменные своды не обрушились. Внутреннее убранство не пострадало.

Историзм

Главная синагога в Страсбурге на почтовой открытке 1898 года Фото: gemeinfrei

Во времена архитектурного историзма в конце XIX века Вормсский собор стал одним из примеров для подражания при строительстве зданий в неороманском стиле. Наиболее ярким таким проектом была эта главная синагога, заложенная в Страсбурге в 1895 году и разрушенная во времена национал-социализма. В работе архитектора Людвига Леви хорошо узнаются черты древнего храма на Рейне.

"Восхитительная гармония"

Вид на Вормсский собор с территории еврейского кладбища Фото: DW/Maksim Nelioubin

Такой вид на древний собор открывается с еврейского кладбища "Святой песок" в Вормсе - самого старого в Европе. Философ Мартин Бубер, глядя отсюда на этот храм, восторгался его "восхитительной гармонией", отмечая разительный контраст с "кладбищенским беспорядком".