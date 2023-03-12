Мемориал в Вормсе - самый большой в мире памятник Реформации

Это событие считается одним из ключевых в истории Реформации. 17-18 апреля 1521 года монах-августинец и доктор богословия из Виттенберга Мартин Лютер (Martin Luther) предстал перед императором Священной римской империи Карлом V и другими участниками рейхстага, проходившего в немецком городе Вормс на Рейне.

Основоположник Реформации

Лютер вывешивает 95 тезисов на дверях Замковой церкви в Виттенберге. Один из барельефов монумента в Вормсе Фото: DW/Maksim Nelioubin

От Лютера ожидали отречения от 95 тезисов, которые содержали, в частности, критику торговли индульгенциями и ставили под сомнение духовную власть папы римского. Лютер вывесил эти тезисы на дверях Замковой церкви в Виттенберге в 1517 году, предлагая обсудить публично, а позже развил идеи в своих многочисленных сочинениях и публикациях. Перед рейхстагом он заявил, что переубедить его могли бы только свидетельства из Евангелия и разумные аргументы.

Памятник Лютеру

Памятник Лютеру в Вормсе Фото: DW/Maksim Nelioubin

В Вормсе Лютер не отказался от своих взглядов, что означало окончательный разрыв с католической церковью и стало толчком для возникновения протестантского движения в немецких землях. Монумент Лютера (Lutherdenkmal), установленный в этом городе в 1868 году, является самым большим в мире памятником Реформации - наряду со 100-метровой Стеной Реформации в Женеве.

Отвечая императору

Почтовая открытка начала XX века Фото: picture alliance/akg-images

Идея монумента основывается на ключевой цитате из популярного евангелического гимна "Ein feste Burg ist unser Gott" - "Непоколебимый замок есть наш Бог", написанного Лютером в 1529 году. На русском языке эта строчка из гимна известна в нескольких переводах. Один из них - "Господь наш меч, оплот и щит ".

На месте резиденции

Мартин Лютер в Вормсе Фото: Schoening/picture alliance

Памятник установили недалеко от места, где находилась резиденция вормсского епископа, в которой Мартин Лютер выступал перед рейхстагом - стоял, отвечая императору и представителям имперских сословий. Резиденция была позже разрушена в ходе Войны за пфальцское наследство. Через некоторое время в парке, разбитом на месте этого здания, разместили памятную плиту.

Повестка дня

Выступление Лютера перед рейхстагом. Литография 1527 года Фото: picture-alliance/akg-images

Рейхстаг продолжался четыре месяца. Ввиду нараставшей турецкой угрозы основными пунктами повестки были создание имперского правительства и распределение обязанностей по выставлению воинских контингентов. Совещания обычно проходили в городской ратуше, однако слушания по делу Лютера перенесли в другое место, чтобы не давать ему широкую трибуну.

Отлучение от церкви

Папа римский Лев X

За несколько месяцев до вызова Лютера в Вормс папа римский Лев X отлучил его от церкви. По действовавшим тогда правилам это сразу влекло за собой имперскую опалу, то есть Лютера объявили государственным преступником. Однако его идеи уже получили широкое распространение, и симпатизировавшие ему князья настояли, чтобы Лютер был выслушан на рейхстаге, прежде чем опала вступит в силу.

Фридрих III Мудрый

Фигура Фридриха III Мудрого Фото: DW/Maksim Nelioubin

Учитывая рост популярности Лютера, император согласился заслушать его, дав возможность отречься от ереси. Среди немецких князей, стремившихся ослабить влияние папы, ключевую роль сыграл саксонский курфюрст Фридрих III Мудрый, позже укрывший Лютера в замке Вартбург, где тот перевел на современный ему немецкий язык Новый Завет. В Вормсе этот курфюрст стоит по правую руку от Лютера.

В сопровождении герольда

Сопроводительная грамота Карла V Фото: picture alliance/akg-images

По пути в Вормс верующие устраивали Лютеру восторженные встречи. В Эрфурте, Готе и Айзенахе он выступил с проповедями. Специальная грамота Карла V гарантировала ему свободу и неприкосновенность на три недели. За ее соблюдение отвечал имперский герольд, сопровождавший Лютера из Виттенберга на рейхстаг.

Прибытие на рейхстаг

Въезд Мартина Лютера в Вормс. Литография 1527 года Фото: akg-images/picture alliance

В Вормс Лютер прибыл 16 апреля 1521 года. Жители вышли на улицы. Интерес к нему был огромный. Так как формально Лютер уже был отлучен от церкви, он не мог остановиться у братьев по ордену в здешнем монастыре августинцев. Ему отвели комнату на подворье, которое занимала делегация, сопровождавшая саксонского курфюрста.

"На том стою и не могу иначе"

Черновик выступления Лютера в Вормсе Фото: picture alliance/akg-images

В архивах сохранились записи, сделанные Лютером во время подготовки к выступлению, но самой известной стала его фраза, которой он на самом деле в таком виде в Вормсе не произносил: "На том стою и не могу иначе" - "Hier stehe ich und kann nicht anders". Емкая и афористичная, она передает суть заявлений Лютера, поэтому получила широкое распространение. Эту цитату поместили на памятнике.

Вормсский эдикт

Выступление Лютера на рейхстаге. Фрагмент одного из барельефов, украшающих памятник Лютеру в Вормсе Фото: DW/Maksim Nelioubin

Покидая рейхстаг, Лютер воскликнул: "Ich bin hindurch!" - с явным облегчением, что все уже позади и его дела в Вормсе закончены. Из зала, в котором проходили слушания, он вышел свободным человеком, так как срок действия охранной грамоты еще не истек. 25 апреля Лютер отправился в обратный путь. Вормсский эдикт, объявлявший его имперским преступником, будет выпущен через месяц.

Имперская опала

Лютер выступает с проповедью. Фрагмент одного из барельефов, украшающих памятник Лютеру в Вормсе Фото: DW/Maksim Nelioubin

Эдикт, подписанный Карлом V под нажимом папского нунция, также запрещал издавать труды Лютера, читать их, предоставлять этому "еретику" убежище. К моменту выхода указа Вормс уже покинули симпатизировавшие Лютеру князья и представители свободных городов. В начале мая Лютера тайно привезли в замок Вартбург, чтобы спрятать от преследований, однако это уже другая история.

Торжественное открытие памятника

Гравюра из "Иллюстрированной газеты" от 18 июля 1868 года, издававшейся в Лейпциге Фото: picture alliance/akg-images

25 июня 1868 года на открытие памятника Лютеру собралось более 20 тысяч человек. Важнейшие протестантские правящие дома Европы направили в Вормс свои делегации. Пруссию представлял будущий германский император Вильгельм I. Монумент был выполнен в стиле классицизма по проекту скульптора Эрнста Ритшеля - автора знаменитого памятника Гёте и Шиллеру вВеймаре.

В мастерской

Гравюра 1867 года Фото: Public Domain

На этой гравюре 1867 года изображена мастерская с пьедесталом, украшенным барельефами и надписями. Слева - фигура Лютера, справа - еще незавершенное изображение его ближайшего сподвижника Филиппа Меланхтона. Свое место у пьедестала с поднятой рукой уже занял флорентийский монах Савонарола, критиковавший папство и сожженный в 1498 году, - один из своего рода предвестников Реформации.

Предшественники

Джироламо Савонарола Фото: DW/Maksim Nelioubin

Помимо Савонаролы в эту группу входят скульптурные изображения сидящих около постамента Яна Гуса - идеолога чешской Реформации, Петра Вальдо - лионского купца и основателя религиозного движения вальденсов, выступавших за мирскую проповедь и свободу чтения Библии, а также Джона Уиклифа - английского богослова и предшественника протестантизма, сделавшего перевод Библии на среднеанглийский язык.

Аллегорические образы

Аллегорическое изображение Аугсбурга Фото: DW/Maksim Nelioubin

Кроме Лютера, его предшественников и сподвижников монумент в Вормсе с его аллегорическими образами напоминает о некоторых событиях и городах - например, об Аугсбурге, где на рейхстаге 1555 года был заключен Аугсбургский религиозный мир между католическими и лютеранскими субъектами Священной римской империи.

Крепость веры

Монумент Лютера на фотографии около 1920 года Фото: akg-images/picture alliance

Автор памятника Эрнст Ритшель скончался в 1861 году. Проект по его эскизам завершали коллеги и ученики. Монумент внешне напоминает средневековый замок с главной и боковыми башнями - столпами веры, то есть Лютером в центре и расставленными по углам фигурами Фридриха III Мудрого, Филиппа Меланхтона, а также философа Иоганна Рейхлина и гессенского ландграфа Филиппа I Великодушного.

P.S.

Пешеходный светофор в Вормсе Фото: Kristina Schaefer/epd

В 2017 году в Германии широко отметили 500-летие начала Реформации. В юбилейный год в Вормсе на пешеходных переходах появились такие вот необычные светофорные человечки - в память о Мартине Лютере.