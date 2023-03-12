Мемориал в Вормсе - самый большой в мире памятник Реформации
Максим Нелюбин
Выступление Мартина Лютера на Вормсском рейхстаге стало одним из ключевых событий в истории Реформации. | 19 фотографий
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Это событие считается одним из ключевых в истории Реформации. 17-18 апреля 1521 года монах-августинец и доктор богословия из Виттенберга Мартин Лютер (Martin Luther) предстал перед императором Священной римской империи Карлом V и другими участниками рейхстага, проходившего в немецком городе Вормс на Рейне.
Основоположник Реформации
От Лютера ожидали отречения от 95 тезисов, которые содержали, в частности, критику торговли индульгенциями и ставили под сомнение духовную власть папы римского. Лютер вывесил эти тезисы на дверях Замковой церкви в Виттенберге в 1517 году, предлагая обсудить публично, а позже развил идеи в своих многочисленных сочинениях и публикациях. Перед рейхстагом он заявил, что переубедить его могли бы только свидетельства из Евангелия и разумные аргументы.
Памятник Лютеру
В Вормсе Лютер не отказался от своих взглядов, что означало окончательный разрыв с католической церковью и стало толчком для возникновения протестантского движения в немецких землях. Монумент Лютера (Lutherdenkmal), установленный в этом городе в 1868 году, является самым большим в мире памятником Реформации - наряду со 100-метровой Стеной Реформации в Женеве.
Отвечая императору
Идея монумента основывается на ключевой цитате из популярного евангелического гимна "Ein feste Burg ist unser Gott" - "Непоколебимый замок есть наш Бог", написанного Лютером в 1529 году. На русском языке эта строчка из гимна известна в нескольких переводах. Один из них - "Господь наш меч, оплот и щит ".
На месте резиденции
Памятник установили недалеко от места, где находилась резиденция вормсского епископа, в которой Мартин Лютер выступал перед рейхстагом - стоял, отвечая императору и представителям имперских сословий. Резиденция была позже разрушена в ходе Войны за пфальцское наследство. Через некоторое время в парке, разбитом на месте этого здания, разместили памятную плиту.
Повестка дня
Рейхстаг продолжался четыре месяца. Ввиду нараставшей турецкой угрозы основными пунктами повестки были создание имперского правительства и распределение обязанностей по выставлению воинских контингентов. Совещания обычно проходили в городской ратуше, однако слушания по делу Лютера перенесли в другое место, чтобы не давать ему широкую трибуну.
Отлучение от церкви
За несколько месяцев до вызова Лютера в Вормс папа римский Лев X отлучил его от церкви. По действовавшим тогда правилам это сразу влекло за собой имперскую опалу, то есть Лютера объявили государственным преступником. Однако его идеи уже получили широкое распространение, и симпатизировавшие ему князья настояли, чтобы Лютер был выслушан на рейхстаге, прежде чем опала вступит в силу.
Фридрих III Мудрый
Учитывая рост популярности Лютера, император согласился заслушать его, дав возможность отречься от ереси. Среди немецких князей, стремившихся ослабить влияние папы, ключевую роль сыграл саксонский курфюрст Фридрих III Мудрый, позже укрывший Лютера в замке Вартбург, где тот перевел на современный ему немецкий язык Новый Завет. В Вормсе этот курфюрст стоит по правую руку от Лютера.
В сопровождении герольда
По пути в Вормс верующие устраивали Лютеру восторженные встречи. В Эрфурте, Готе и Айзенахе он выступил с проповедями. Специальная грамота Карла V гарантировала ему свободу и неприкосновенность на три недели. За ее соблюдение отвечал имперский герольд, сопровождавший Лютера из Виттенберга на рейхстаг.
Прибытие на рейхстаг
В Вормс Лютер прибыл 16 апреля 1521 года. Жители вышли на улицы. Интерес к нему был огромный. Так как формально Лютер уже был отлучен от церкви, он не мог остановиться у братьев по ордену в здешнем монастыре августинцев. Ему отвели комнату на подворье, которое занимала делегация, сопровождавшая саксонского курфюрста.
"На том стою и не могу иначе"
В архивах сохранились записи, сделанные Лютером во время подготовки к выступлению, но самой известной стала его фраза, которой он на самом деле в таком виде в Вормсе не произносил: "На том стою и не могу иначе" - "Hier stehe ich und kann nicht anders". Емкая и афористичная, она передает суть заявлений Лютера, поэтому получила широкое распространение. Эту цитату поместили на памятнике.
Вормсский эдикт
Покидая рейхстаг, Лютер воскликнул: "Ich bin hindurch!" - с явным облегчением, что все уже позади и его дела в Вормсе закончены. Из зала, в котором проходили слушания, он вышел свободным человеком, так как срок действия охранной грамоты еще не истек. 25 апреля Лютер отправился в обратный путь. Вормсский эдикт, объявлявший его имперским преступником, будет выпущен через месяц.
Имперская опала
Эдикт, подписанный Карлом V под нажимом папского нунция, также запрещал издавать труды Лютера, читать их, предоставлять этому "еретику" убежище. К моменту выхода указа Вормс уже покинули симпатизировавшие Лютеру князья и представители свободных городов. В начале мая Лютера тайно привезли в замок Вартбург, чтобы спрятать от преследований, однако это уже другая история.
Торжественное открытие памятника
25 июня 1868 года на открытие памятника Лютеру собралось более 20 тысяч человек. Важнейшие протестантские правящие дома Европы направили в Вормс свои делегации. Пруссию представлял будущий германский император Вильгельм I. Монумент был выполнен в стиле классицизма по проекту скульптора Эрнста Ритшеля - автора знаменитого памятника Гёте и Шиллеру вВеймаре.
В мастерской
На этой гравюре 1867 года изображена мастерская с пьедесталом, украшенным барельефами и надписями. Слева - фигура Лютера, справа - еще незавершенное изображение его ближайшего сподвижника Филиппа Меланхтона. Свое место у пьедестала с поднятой рукой уже занял флорентийский монах Савонарола, критиковавший папство и сожженный в 1498 году, - один из своего рода предвестников Реформации.
Предшественники
Помимо Савонаролы в эту группу входят скульптурные изображения сидящих около постамента Яна Гуса - идеолога чешской Реформации, Петра Вальдо - лионского купца и основателя религиозного движения вальденсов, выступавших за мирскую проповедь и свободу чтения Библии, а также Джона Уиклифа - английского богослова и предшественника протестантизма, сделавшего перевод Библии на среднеанглийский язык.
Аллегорические образы
Кроме Лютера, его предшественников и сподвижников монумент в Вормсе с его аллегорическими образами напоминает о некоторых событиях и городах - например, об Аугсбурге, где на рейхстаге 1555 года был заключен Аугсбургский религиозный мир между католическими и лютеранскими субъектами Священной римской империи.
Крепость веры
Автор памятника Эрнст Ритшель скончался в 1861 году. Проект по его эскизам завершали коллеги и ученики. Монумент внешне напоминает средневековый замок с главной и боковыми башнями - столпами веры, то есть Лютером в центре и расставленными по углам фигурами Фридриха III Мудрого, Филиппа Меланхтона, а также философа Иоганна Рейхлина и гессенского ландграфа Филиппа I Великодушного.
P.S.
В 2017 году в Германии широко отметили 500-летие начала Реформации. В юбилейный год в Вормсе на пешеходных переходах появились такие вот необычные светофорные человечки - в память о Мартине Лютере.