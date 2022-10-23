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Nibelungenlied | Siegfrieds Einzug in Worms
Зигфрид въезжает в Вормс. Иллюстрация Иво Пухонни (Ivo Puhonny) около 1910 года Фото: akg-images/picture alliance
ТуризмГермания

Вормс на Рейне - где поссорились Брюнхильда и Кримхильда

Максим Нелюбин

На карте Вормса есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего германского эпоса. | 23 фотографии

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Чтобы прослушать все "Кольцо нибелунга", то есть цикл из четырех опер, созданных Рихардом Вагнером на основе "Песни о Нибелунгах", мифологии и саг, нужно около шестнадцати часов. Для осмотра города Вормса (Worms), в котором происходят основные события этого эпоса с участием Зигфрида, Кримхильды, Брюнхильды и Хагена, времени потребуется меньше. 

Легенда

Вормс
Сокровище нибулунгов - в Рейн! Памятник Хагену на берегу Рейна в ВормсеФото: DW / Maksim Nelioubin

Впрочем, торопиться в Вормсе некуда. Небольшой город, основанный в IX веке на месте поселения еще древнеримских времен, живет тихой и размеренной жизнью. Ощущение нынешней глубокой немецкой провинциальности на улицах чередуется с ненавязчивыми напоминаниями о средневековых персонажах, получивших бессмертие в одном из наиболее известных эпических произведений человечества.

"Память мира"

Прунн
Увеличенное изображение самой старой из найденных записей текста "Песни о Нибелунгах" из "Пруннского кодекса" - рукописи около 1330 года, обнаруженной в баварском замке ПруннФото: picture-alliance/dpa/A. Weigel

Сюжет "Песни о Нибелунгах", записанной неизвестным автором в XII-XIII веках, разворачивается в этих и других местах вдоль Рейна в V столетии. В башнях городской стены Вормса сейчас находится музей с интерактивной экспозицией. В 2009 году этот героический эпос был включен ЮНЕСКО в программу "Память мира" - список мирового нематериального культурно-исторического наследия.

Топонимика

Вормс
Указатель с названием улицы в ВормсеФото: DW / Maksim Nelioubin

Нибелунги и бургунды в Вормсе - на каждом шагу и углу. Вот, например, Кольцо Нибелунгов (Nibelungenring). Его можно пройти неспешным темпом минут за пятнадцать. Хватит как раз, чтобы прослушать одну увертюру из Вагнера. На этой улице с оживленным движением находится вполне реальная школа Нибелунгов (Nibelungen-Realschule), построенная в архитектурном стиле нибелунгов...

На каждом углу

Вормс
Пластиковый дракон на одной из улочек ВормсаФото: DW / Maksim Nelioubin

Предварительно изучив карту города или просто без всякого плана прогуливаясь по нему, можно по названиям улиц составить почти весь список основных героев эпоса. Площади, улицы, дворики и дорожки охраняют современные пластиковые драконы разных боевых раскрасок. По всему городу на деньги спонсоров их расставлено более трех десятков, тщетно ожидающих своих Зигфридов.

Кровь дракона

Вормс
Памятник около театрально-культурного центра в ВормсеФото: DW / Maksim Nelioubin

Среди многочисленных современных памятников по мотивам древнего эпоса в Вормсе особо выделяется эта зеркальная капля с зеленым листом, установленная около городского театрально-культурного центра. Как гласит легенда, лист, упавший между плеч Зигфрида, когда рыцарь купался в крови убитого им дракона, оставил это место уязвимым, остальная же его кожа ороговела, став непробиваемой.

Гордость и смерть, любовь и ненависть

Вормс
Фонтан НибелунговФото: DW / Maksim Nelioubin

Через много лет Зигфрид, муж Кримхильды, был убит Хагеном, когда наклонился испить воды во время охоты. Он вероломно поразил его копьем в то самое место на спине. Хаген, вассал бургундского короля Гунтера, отомстил Зигфриду за слезы своей королевы Брюнхильды после ссоры двух королев около входа в Вормсский собор, когда тайное стало явным - то, что первым Брюнхильдой овладел не Гунтер, а Зигфрид…

Как известно из эпоса, Зигфрид под покровом ночи и плаща-невидимки помог Гунтеру после неудавшейся брачной ночи завладеть непобедимой девой, в результате лишившейся своей магической силы и ставшей обычной женщиной. В память о тайной победе над Брюнхильдой Зигфрид взял ее кольцо и пояс, позже ставшие доказательствами в так называемом споре двух королев.

Романский собор

Вормс
Вормсский собор на почтовой открытке около 1910 годаФото: akg-images/picture alliance

Брюнхильда считала Зигфрида, рыцаря родом из Ксантена, вассалом своего мужа - бургундского короля Гунтера, чего не могла стерпеть Кримхильда, заявившая Брюнхильде, что она сама - такая же королева. Спор обострился около входа в собор - за право вступить в него первой. Кримхильда соперницу не пропустила, а позже в подтверждение своих слов предъявила кольцо и пояс. Вормсский собор был не только местом ссоры двух королев, но и некоторых других сцен героического эпоса. Здесь же Кримхильда около тела Зигфрида обвинила Хагена и Гунтера в его убийстве.

Знаменитые ступени 

Вормс
Вормсский соборФото: DW / Maksim Nelioubin
Вормс
Вход в Вормсский соборФото: DW / Maksim Nelioubin

Древний Вормсский собор, наряду с храмами в Шпайере и Майнце входящий в число важнейших памятников романской архитектуры в Германии, ежегодно оказывается в центре театрального Фестиваля Нибелунгов (Nibelungenfestspiele Worms), проходящего перед ним на сцене под открытым небом.

Фестиваль в Вормсе

Вормс
Генеральная репетиция фестивального спектакля 2022 года перед северным порталом Вормсского собора Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance
Вормс
Исполнительница роли Брюнхильды - Гения Рикова (Genija Rykova) и Феликс Рех (Felix Rech) в роли Зигфрида на фестивале 2022 года Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance
Вормс
Джина Халлер (Gina Haller) в роли Кримхильды Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance
Вормс
Хайко Раулин (Heiko Raulin) - вормсский Хаген 2022 года Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Фестиваль Нибелунгов впервые был организован в Вормсе в 1937 году. До 1939 года в программе значились спектакли, поставленные по драме Фридриха Геббеля "Нибелунги". Попытки возобновить фестиваль в первые десятилетия после Второй мировой войны длительного успеха не имели. Нынешний ведет свою историю с 2002 года - проходит в городе каждое лето в июле или августе. 

Стиль нибелунгов 

Вормс
Граффити на стене одного из домов в ВормсеФото: DW / Maksim Nelioubin

Художественные граффити в Вормсе тоже напоминают об эпосе. На стене этого дома дракон, охраняющий золото Рейна, изображен на фоне монументальной "Башни Нибелунгов". Ее возвели перед въездом на мост через реку в 1897-1900 годах по проекту вормсского зодчего Карла Хофмана, создавшего местный архитектурный стиль нибелунгов - смесь неороманского стиля и модерна.

Башня на Рейне

Вормс
"Башня Нибелунгов"Фото: DW/Maksim Nelioubin

Так эта 53-метровая башня выглядит на самом деле. Путь через мост на 444-м рейнском километре, который она символически охраняет, лежит в Дармштадт и Франкфурт-на-Майне. Внешне башня напоминает бывшие Майнцские ворота средневековой городской стены. В 1899 году главный архитектор города Карл Хофман получил орден Святого Станислава из рук посетившего Вормс Николая II.

Вокзал и эпос

Вормс
Железнодорожный вокзал в Вормсе на фотографии 1916 года. Княжеский павильон - слеваФото: arkivi/picture alliance
Вормс
Портал Княжеского павильонаФото: DW / Maksim Nelioubin

Вормсский вокзал, в Княжеском павильоне которого принимали русского царя и многих других коронованных особ, приезжавших в эти исторические места, также возведен в стиле нибелунгов. Один из его порталов украшают резные изображения битв, описанных в средневековом эпосе. В этом же стиле в городе также были построены водонапорная башня, лазарет, портовое управление и еще несколько зданий.

Мегалит на погребальном холме

Вормс
Городская стена с башней и мегалит на "Могиле Зигфрида"Фото: DW / Maksim Nelioubin

В начале XIII века об эпосе стали постепенно забывать. В конце XV века император Максимилиан, женатый на бургундской принцессе, распорядился записать песню для потомков. В свою очередь, его отец Фридрих III предпринял попытку отыскать останки легендарного драконоборца, выделив деньги на двести землекопов.

Символическую "Могилу Зигфрида" с многотонным мегалитом открыли в Вормсе в 2003 году - около Музея Нибелунгов, расположенном в укреплениях старой городской стены и современной пристройке. В стене проделан небольшой низкий ход, которым в средние века пользовались рыбаки, возвращавшиеся с уловом, чтобы не было необходимости открывать для них большие ворота. По всей видимости, через него прошел в город Мартин Лютер, прибывший сюда на рейхстаг в 1521 году. Именно здесь в Вормсе Лютер произнес свои знаменитые слова: "На том стою. Я не могу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь".

Все о Нибелунгах

Вормс
Средневековая городская стена в ВормсеФото: DW/Maksim Nelioubin
Вормс
Ход в городской стенеФото: DW/Maksim Nelioubin
Вормс
Боевой ход между башнями городской стеныФото: DW / Maksim Nelioubin

Музей Нибелунгов был создан в 2001 году. Основная экспозиция находится в двух башнях XII века. Из одной в другую с внутренней стороны стены ведет боевой ход, где около бойниц установлены репродукции панорам Вормса разных столетий. В первой башне рассказывается о возникновении эпоса, историческом контексте, а также превращении в легенду общегерманского значения - национальный миф. На гигантском веретене истории здесь находится более тысячи светящихся изображений. Во второй башне слово берет рассказчик легенды, а также говорится о повседневной и культурной жизни Средневековья, нашедших свое отражение в эпосе. 

Настоящий клад

Иллюстрация 1859 года
Хаген во время погружения в Рейн сокровищ Нибелунгов на иллюстрации 1859 года Фото: akg-images/picture alliance

Много воды утекло в Рейне со времен, когда Хаген в тайном месте погрузил в него загадочное сокровище - сто телег, наполненных золотом и драгоценностями. Много поколений пыталось его найти. Впрочем, на самом деле, настоящим сокровищем является сама легенда, текст которой был вновь обнаружен в 1755 году и издан через пару десятилетий. 

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