Вормс на Рейне - где поссорились Брюнхильда и Кримхильда
Максим Нелюбин
На карте Вормса есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего германского эпоса. | 23 фотографии
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Чтобы прослушать все "Кольцо нибелунга", то есть цикл из четырех опер, созданных Рихардом Вагнером на основе "Песни о Нибелунгах", мифологии и саг, нужно около шестнадцати часов. Для осмотра города Вормса (Worms), в котором происходят основные события этого эпоса с участием Зигфрида, Кримхильды, Брюнхильды и Хагена, времени потребуется меньше.
Легенда
Впрочем, торопиться в Вормсе некуда. Небольшой город, основанный в IX веке на месте поселения еще древнеримских времен, живет тихой и размеренной жизнью. Ощущение нынешней глубокой немецкой провинциальности на улицах чередуется с ненавязчивыми напоминаниями о средневековых персонажах, получивших бессмертие в одном из наиболее известных эпических произведений человечества.
"Память мира"
Сюжет "Песни о Нибелунгах", записанной неизвестным автором в XII-XIII веках, разворачивается в этих и других местах вдоль Рейна в V столетии. В башнях городской стены Вормса сейчас находится музей с интерактивной экспозицией. В 2009 году этот героический эпос был включен ЮНЕСКО в программу "Память мира" - список мирового нематериального культурно-исторического наследия.
Топонимика
Нибелунги и бургунды в Вормсе - на каждом шагу и углу. Вот, например, Кольцо Нибелунгов (Nibelungenring). Его можно пройти неспешным темпом минут за пятнадцать. Хватит как раз, чтобы прослушать одну увертюру из Вагнера. На этой улице с оживленным движением находится вполне реальная школа Нибелунгов (Nibelungen-Realschule), построенная в архитектурном стиле нибелунгов...
На каждом углу
Предварительно изучив карту города или просто без всякого плана прогуливаясь по нему, можно по названиям улиц составить почти весь список основных героев эпоса. Площади, улицы, дворики и дорожки охраняют современные пластиковые драконы разных боевых раскрасок. По всему городу на деньги спонсоров их расставлено более трех десятков, тщетно ожидающих своих Зигфридов.
Кровь дракона
Среди многочисленных современных памятников по мотивам древнего эпоса в Вормсе особо выделяется эта зеркальная капля с зеленым листом, установленная около городского театрально-культурного центра. Как гласит легенда, лист, упавший между плеч Зигфрида, когда рыцарь купался в крови убитого им дракона, оставил это место уязвимым, остальная же его кожа ороговела, став непробиваемой.
Гордость и смерть, любовь и ненависть
Через много лет Зигфрид, муж Кримхильды, был убит Хагеном, когда наклонился испить воды во время охоты. Он вероломно поразил его копьем в то самое место на спине. Хаген, вассал бургундского короля Гунтера, отомстил Зигфриду за слезы своей королевы Брюнхильды после ссоры двух королев около входа в Вормсский собор, когда тайное стало явным - то, что первым Брюнхильдой овладел не Гунтер, а Зигфрид…
Как известно из эпоса, Зигфрид под покровом ночи и плаща-невидимки помог Гунтеру после неудавшейся брачной ночи завладеть непобедимой девой, в результате лишившейся своей магической силы и ставшей обычной женщиной. В память о тайной победе над Брюнхильдой Зигфрид взял ее кольцо и пояс, позже ставшие доказательствами в так называемом споре двух королев.
Романский собор
Брюнхильда считала Зигфрида, рыцаря родом из Ксантена, вассалом своего мужа - бургундского короля Гунтера, чего не могла стерпеть Кримхильда, заявившая Брюнхильде, что она сама - такая же королева. Спор обострился около входа в собор - за право вступить в него первой. Кримхильда соперницу не пропустила, а позже в подтверждение своих слов предъявила кольцо и пояс. Вормсский собор был не только местом ссоры двух королев, но и некоторых других сцен героического эпоса. Здесь же Кримхильда около тела Зигфрида обвинила Хагена и Гунтера в его убийстве.
Знаменитые ступени
Древний Вормсский собор, наряду с храмами в Шпайере и Майнце входящий в число важнейших памятников романской архитектуры в Германии, ежегодно оказывается в центре театрального Фестиваля Нибелунгов (Nibelungenfestspiele Worms), проходящего перед ним на сцене под открытым небом.
Фестиваль в Вормсе
Фестиваль Нибелунгов впервые был организован в Вормсе в 1937 году. До 1939 года в программе значились спектакли, поставленные по драме Фридриха Геббеля "Нибелунги". Попытки возобновить фестиваль в первые десятилетия после Второй мировой войны длительного успеха не имели. Нынешний ведет свою историю с 2002 года - проходит в городе каждое лето в июле или августе.
Стиль нибелунгов
Художественные граффити в Вормсе тоже напоминают об эпосе. На стене этого дома дракон, охраняющий золото Рейна, изображен на фоне монументальной "Башни Нибелунгов". Ее возвели перед въездом на мост через реку в 1897-1900 годах по проекту вормсского зодчего Карла Хофмана, создавшего местный архитектурный стиль нибелунгов - смесь неороманского стиля и модерна.
Башня на Рейне
Так эта 53-метровая башня выглядит на самом деле. Путь через мост на 444-м рейнском километре, который она символически охраняет, лежит в Дармштадт и Франкфурт-на-Майне. Внешне башня напоминает бывшие Майнцские ворота средневековой городской стены. В 1899 году главный архитектор города Карл Хофман получил орден Святого Станислава из рук посетившего Вормс Николая II.
Вокзал и эпос
Вормсский вокзал, в Княжеском павильоне которого принимали русского царя и многих других коронованных особ, приезжавших в эти исторические места, также возведен в стиле нибелунгов. Один из его порталов украшают резные изображения битв, описанных в средневековом эпосе. В этом же стиле в городе также были построены водонапорная башня, лазарет, портовое управление и еще несколько зданий.
Мегалит на погребальном холме
В начале XIII века об эпосе стали постепенно забывать. В конце XV века император Максимилиан, женатый на бургундской принцессе, распорядился записать песню для потомков. В свою очередь, его отец Фридрих III предпринял попытку отыскать останки легендарного драконоборца, выделив деньги на двести землекопов.
Символическую "Могилу Зигфрида" с многотонным мегалитом открыли в Вормсе в 2003 году - около Музея Нибелунгов, расположенном в укреплениях старой городской стены и современной пристройке. В стене проделан небольшой низкий ход, которым в средние века пользовались рыбаки, возвращавшиеся с уловом, чтобы не было необходимости открывать для них большие ворота. По всей видимости, через него прошел в город Мартин Лютер, прибывший сюда на рейхстаг в 1521 году. Именно здесь в Вормсе Лютер произнес свои знаменитые слова: "На том стою. Я не могу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь".
Все о Нибелунгах
Музей Нибелунгов был создан в 2001 году. Основная экспозиция находится в двух башнях XII века. Из одной в другую с внутренней стороны стены ведет боевой ход, где около бойниц установлены репродукции панорам Вормса разных столетий. В первой башне рассказывается о возникновении эпоса, историческом контексте, а также превращении в легенду общегерманского значения - национальный миф. На гигантском веретене истории здесь находится более тысячи светящихся изображений. Во второй башне слово берет рассказчик легенды, а также говорится о повседневной и культурной жизни Средневековья, нашедших свое отражение в эпосе.
Настоящий клад
Много воды утекло в Рейне со времен, когда Хаген в тайном месте погрузил в него загадочное сокровище - сто телег, наполненных золотом и драгоценностями. Много поколений пыталось его найти. Впрочем, на самом деле, настоящим сокровищем является сама легенда, текст которой был вновь обнаружен в 1755 году и издан через пару десятилетий.