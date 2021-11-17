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Средневековье

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Публикации DW, посвященные истории, культуре и архитектуре Средних веков в Германии.

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Контекст

Ландсхутская свадьба, 2023 год

Самая пышная свадьба средневековой Европы

Самая пышная свадьба средневековой Европы

Этот праздник посвящен Ландсхутской свадьбе 1475 года и считается крупнейшей исторической реконструкцией в Европе.
Туризм16 мин. назад
Знак пилигрима, найденный в Ростоке

В Ростоке нашли средневековые подвалы

В Ростоке нашли средневековые подвалы

В Ростоке представили результаты раскопок около ратуши, во время которых были обнаружены деревянные подвалы XIII века.
Туризм30 июня 2023 г.
Санкт-Гоар

Зачем руинам средневекового замка - трехмерная модель?

Зачем руинам средневекового замка - трехмерная модель?

В Германии оцифровали руины некогда самого большого и неприступного замка на Рейне - Райнфельс около города Санкт-Гоар.
Туризм9 мая 2023 г.
Шпайерский собор

Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы

Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы

Имперский собор был заложен в Шпайере около тысячи лет назад и тесно связан с историей Германии. | 30 фотографий
Туризм9 октября 2022 г.
Нюрнберг

От Эльца до Вартбурга - средневековые замки в Германии

От Эльца до Вартбурга - средневековые замки в Германии

Золотая двадцатка немецких средневековых достопримечательностей - живописные замки, крепости, руины. | 21 фотография
Туризм14 сентября 2022 г.
Памятник Хильдегарде Бингенской около церкви аббатства Св. Хильдегарды

К Хильдегарде - великой травнице и первой "зеленой"

К Хильдегарде - великой травнице и первой "зеленой"

Мы посетили этот монастырь, чтобы узнать о тайне исчезновения и возвращения предсказаний Хильдегарды Бингенской.
История17 ноября 2021 г.
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