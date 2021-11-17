Средневековье

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Публикации DW, посвященные истории, культуре и архитектуре Средних веков в Германии.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Самая пышная свадьба средневековой Европы
Самая пышная свадьба средневековой Европы
Этот праздник посвящен Ландсхутской свадьбе 1475 года и считается крупнейшей исторической реконструкцией в Европе.
Туризм
16 мин. назад
16 мин. назад
В Ростоке нашли средневековые подвалы
В Ростоке нашли средневековые подвалы
В Ростоке представили результаты раскопок около ратуши, во время которых были обнаружены деревянные подвалы XIII века.
Туризм
30.06.2023
30 июня 2023 г.
Зачем руинам средневекового замка - трехмерная модель?
Зачем руинам средневекового замка - трехмерная модель?
В Германии оцифровали руины некогда самого большого и неприступного замка на Рейне - Райнфельс около города Санкт-Гоар.
Туризм
09.05.2023
9 мая 2023 г.
Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы
Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы
Имперский собор был заложен в Шпайере около тысячи лет назад и тесно связан с историей Германии. | 30 фотографий
Туризм
09.10.2022
9 октября 2022 г.
От Эльца до Вартбурга - средневековые замки в Германии
От Эльца до Вартбурга - средневековые замки в Германии
Золотая двадцатка немецких средневековых достопримечательностей - живописные замки, крепости, руины. | 21 фотография
Туризм
14.09.2022
14 сентября 2022 г.
К Хильдегарде - великой травнице и первой "зеленой"
К Хильдегарде - великой травнице и первой "зеленой"
Мы посетили этот монастырь, чтобы узнать о тайне исчезновения и возвращения предсказаний Хильдегарды Бингенской.
История
17.11.2021
17 ноября 2021 г.
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