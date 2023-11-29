Где находится самая старая средневековая стена в Германии?

Дуйсбург - один из немецких городов на Нижнем Рейне. Первое письменное свидетельство об этом стратегически важном месте около впадения в Рейн реки Рур датировано 883 годом и связано с разграблением здешнего поселения "северными людьми" - норманнами из Скандинавии. Оно содержится в сообщении настоятеля Имперского аббатства Прюм. Первое упоминание названия "Tusburch in pago Ruriggowe" было обнаружено в одной из грамот германского императора Генриха IV, датированной 1064 годом.

В это время в Дуйсбурге уже существовала городская стена. Сейчас она считается самым старым таким сохранившимся сооружением, возведенным на территории Германии в Средние века - после окончательного ухода отсюда древних римлян на рубеже V-VI столетий. В римские времена здесь существовала переправа через Рейн. Примерно в 50 километрах вниз по течению реки около нынешнего Ксантена находился крупный военный лагерь Ветера (Castra Vetera) на 10 тысяч легионеров.

Место впадения Рура в Рейн на гравюре 1647 года Маттеуса Мериана Старшего Фото: akg-images/picture alliance

Дуйсбург от Средневековья до индустриализации

В наши дни при упоминании этого города ассоциации со Средневековьем занимают далеко не первое место, если вообще возникают. Дуйсбург долгое время являлся одним из важнейших индустриальных центров горнодобывающей Рурской области.

Некоторые предприятия отрасли продолжают действовать здесь до сих пор, как и крупнейший во всей Европе речной порт - именно через него осуществлялась транспортировка угля, стали и другой продукции из Рурской области по Рейну в другие немецкие регионы или до портов на Северном море в Нидерландах.

Долгое время самая старая средневековая городская стена Германии, дошедшая до наших дней, была, так сказать, скрыта от глаз, оказавшись посреди разных складских и промышленных зданий. Некоторые участки этого укрепления даже были использованы при возведении новых построек в районе речного порта - к ним пристроили здания. Часть городской стены вообще была засыпана при создании дамбы для защиты от рейнских наводнений, благодаря чему очень хорошо сохранилась.

Стена в основном возведена из кирпича, однако на некоторых участках также использовался натуральный камень - туф Фото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

В 1960-х годах в Рурской области после почти трех столетий развития и существования многочисленных предприятий угольной, металлургический и химической промышленности начался длительный процесс реструктуризации, в результате которого были закрыты все шахты по добыче каменного угля и многие другие производства. За это время изменился и внешний облик многих бывших промышленных ареалов. В Дуйсбурге, в частности, использовали выдавшийся шанс, чтобы вернуть городу памятник средневекового периода - сделать старую стену новой достопримечательностью.

История одного городского укрепления

Как сообщает информационное агентство dpa, в ноябре 2023 года в Дуйсбурге была завершена реставрация сохранившихся участков городской стены, продолжавшаяся почти два десятилетия. В целом на этот проект было потрачено 2,4 миллиона евро из средств местного, земельного и федерального бюджетов.

Это окно было прорублено в городской стене, когда она стала частью построенного здесь здания Фото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

Общая протяженность этого оборонительного сооружения составляла 2,5 километра, из них в разных местах сохранилось и отреставрировано в общей сложности около километра.

Во время ремонта были, в частности, заделаны повреждения, удалены поселившиеся на стене березы, плющ и другие растения. Сейчас в качестве следующего этапа даже предлагают восстановить часть деревянных конструкций на внутренней стороне, чтобы можно было подняться на стену и совершить прогулку.

Эти участки средневековой городской стены в Дуйсбурге были долгое время скрыты за промышленными зданиями Фото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

По данным регионального ведомства по охране памятников Рейнской области, большая часть стены была построена в XII-XIV веках, однако в Дуйсбурге также можно увидеть фрагменты стены X века - самые старые городские укрепления средневекового периода немецкой истории.

Отметим, что в Германии также сохранились участки городских стен античного периода, возведенные здесь древними римлянами в своих поселениях. Такие исторические памятники есть в Трире, Кельне и некоторых других городах, которые римляне основали в немецких землях около двух тысяч лет назад.

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