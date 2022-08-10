Наводнения и засухи на Рейне

Как измеряют уровень воды в Рейне? Каким он бывает во время наводнений и засух? Отвечаем на эти и другие вопросы.

В январе 2024 года из-за продолжительных дождей во многих регионах Германии ожидают усиления наводнений, начавшихся в декабре. В последние недели уровень воды в затронутых районах остается высоким. Как и где следят за ним на Рейне - главной немецкой реке?

Жить на Рейне - жить вместе с Рейном

Много воды утекло в Рейне со времен древних римлян, около двух тысяч лет назад основавших на берегах этой реки свои первые поселения. Позже они превратились в нынешние немецкие города - Шпайер, Вормс, Майнц, Кобленц, Бонн, Кельн, Ксантен. Много разных наводнений видели и еще увидят жители этих и других рейнских городов. Самое сильное случилось зимой 1784 года, а из последних наиболее серьезными были наводнения 1993 и 1995 годов.

Батюшка Рейн около города Шпайер в окружении нескольких из своих многочисленных притоков - рек Иллер, Драйзам, Ос и Неккар. Аллегорические изображения на картине Морица Людвига фон Швинда (Moritz Ludwig von Schwind, 1804-1871) Фото: akg-images/picture-alliance

Батюшка Рейн (Vater Rhein, он же - Rhenus) - любитель ходить в гости, но делает это не часто, а по настроению, в зависимости от погоды. Иногда ограничивается символическим затоплением прогулочных дорожек и прибрежных лугов. Если же решит вновь по-настоящему проявить бурный нрав, то может, несмотря на оказываемое сопротивление и меры защиты, добраться до подвалов и первых этажей.

Ничего не поделаешь. Жить на Рейне - жить вместе с Рейном, ведь выгоды от такого соседства во много раз превышают возможные угрозы. За много столетий здесь научились обходиться с подобными сюрпризами - возводить дамбы и быстро наводить порядок после непрошенных визитов. В последние годы в строительство защитных сооружений инвестируются сотни миллионов евро. Одновременно реке возвращают часть отобранных пойменных территорий, чтобы было, куда раздаться - разлиться воде.

Берег и дно Рейна в Дюссельдорфе в июле 2022 года Фото: Michael Gstettenbauer/IMAGO

Во время засухи летом 2022 года на Нижнем Рейне около города Клеве вновь можно увидеть деревянный остов грузового судна, затонувшего здесь в 1895 году после взрыва динамита, находившегося на борту Фото: Vincent Jannink/ANP/picture alliance

Мост через Рейн около города Бендорф в Рейнланд-Пфальце в июле 2022 года Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Экстремальные проявления необузданного характера Рейна регулярно чередуются с периодами низкой воды, вызываемых длительным отсутствием дождей и продолжительными периодами очень жаркой погоды. В районе Кельна самый низкий уровень за всю историю наблюдений был зафиксирован 23 октября 2018 года - всего 67 сантиметров. Тогда был побит рекорд, установленный в сентябре аномально жаркого 2003 года, - 81 сантиметр. Засушливые периоды радуют историков и археологов, которые, изучая оголившееся дно, ведут поиски следов древнеримских пристаней на Рейне, например, в районе Бонна. Случаются также неприятные находки, в числе которых - неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны. Можно ли в такие периоды перейти столь обмелевший Рейн вброд? Нет, но об этом - позже.

Рейн - важнейшая судоходная артерия

Наводнения и засухи причиняют особую головную боль рейнским капитанам. В наши дни каждый день по реке, например, на участке между Майнцем и Кобленцем проходит около 200 судов. Раньше было еще больше. На Рейне в Дуйсбурге находится крупнейший речной порт Европы. В прошлом веке через него из Рурской области вывозили сталь, уголь и другие товары.

Рейнский порт в Дуйсбурге в середине 1930-х годов Фото: picture alliance/arkivi

Каждый современный речной контейнеровоз заменяет 100 грузовых машин. На речных судах также перевозят сжиженный газ, нефть и другое сырье для химической промышленности, а также крупногабаритные грузы - трансформаторы, элементы ветряных энергоустановок и даже… космические корабли, вернее - советский "Буран" в 2008 году для Технического музея в Шпайере.

Для капитанов информация об уровне воды имеет огромное значение. От нее зависит, сколько груза они могут взять в рейс, чтобы не сесть на мель в периоды низкой воды или пройти под мостами во время воды высокой. Кроме того, за этими данными постоянно следят службы, отвечающие в прирейнских городах и регионах за защиту от наводнений. Поставляют их специальные водомерные станции.

Рейн в районе Дюссельдорфа при нормальном уровне воды Фото: picture alliance/blickwinkel/S. Ziese

Актуальные данные об уровне воды в Рейне на территории Германии можно узнать по единому справочному телефону - 19429, до него набрав код интересующего города, то есть, например, для Бонна - 0228 19429 или 0211 19429 - для Дюссельдорфа. Результаты последних замеров круглосуточно сообщает голосовой автоответчик. Информацию можно также посмотеть в интернете. Например, в Кельне - по этому адресу: www.koeln.de/wetter/rheinpegel .

Водомерные станции и статистика

На 865 километрах Рейна в Германии беспрерывно работают 22 водомерных пункта. Важнейшими для судоходства считаются автоматизированные станции, расположенные в Каубе и Кельне: "Pegel Kaub" и "Pegel Köln". "Кельнский пегель" находится в круглой башенке на оживленной набережной Старого города. Стрелки круглого циферблата показывают не время суток, а уровень воды в реке.

Водомерная станция в Кельне Фото: picture alliance/dpa/O. Berg

"Каубский пегель" расположен на Среднем Рейне, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место хорошо знакомо туристам благодаря средневековому замку Пфальцграфенштайн, возведенному посреди реки. Регулярные замеры уровня воды здесь начали осуществлять в середине XIX века, а водомерный пункт построили в 1905 году. Средний Рейн всегда был и остается непростым местом для речной навигации. Осадка грузовых судов в зависимости от уровня воды и тенденции падения или повышения на этом его участке может составлять от 80 до 120 см, а минимальная глубина ходовой полосы доходит до 2,1 метра.

Средний Рейн в районе Кауба Фото: picture-alliance/dpa/T. Frey

В районе Кельна систематически мерить уровень воды начали в 1771 году. Примерно через десять лет стали вести регулярные записи. Первая водомерная станция была разрушена льдинами во время рекордного в истории наводнения 1784 года. В феврале Рейн поднялся тогда здесь до отметки в 13,63 метра.

Данные о более ранних катастрофах известны по записям в средневековых летописях и дошедших до наших дней отметках на домах и зданиях, заливавшихся водой. Самая старая датирована июлем 1342 года - 11,53 метра в районе Кельна. 680 лет назад пик этого наводнения на Рейне и многих других реках Европы пришелся на день Марии Магдалины, так его и назвали - Magdalenenhochwasser.

Нулевой уровень - уровень относительный

Данные об уровне воды в Рейне - относительные. Нулевая отметка на кельнской водомерной шкале привязана к национальной системе высотных координат и находится на несколько метров выше речного дна. Если Рейн когда-то обмельчает до нулевого уровня, это не будет означать, что он пересох полностью. Кельнский нулевой уровень Рейна (Pegelnull) зафиксирован на высоте 34,972 метра относительно национальной нулевой отметки (Normalhöhennull). Она, в свою очередь, находится на церкви Святого Александра в нижнесаксонском Валленхорсте. Средний нормальный уровень реки в районе Кельна составляет сейчас 2,97 метра. Предыдущий показатель был выше - 3,21 метра. Вычисляется он на основе данных за десятилетие.

Уровни угрозы во время наводнений на Рейне

Во время наводнений для судоходства в районе Кельна решающее значение имеют две отметки. Первая - 6,2 метра, при достижении которой на реке вводятся ограничения скорости судов, чтобы волны от них не разрушали берег. Вторая - 8,3 метра, при которой движение полностью останавливается. Прогулочную набережную в Старом городе, обычно многолюдную и любимую туристами, закрывают при уровне в 9,8 метра. Если Рейн поднимается еще на 90 сантиметров, в Кельне вводится в действие чрезвычайный план защиты от наводнений, то есть начинается монтаж мобильного заграждения - дополнительной стены из металлических балок.

Старый город в Кельне во время наводнения в декабре 1993 года Фото: picture-alliance/dpa

Затопленная детская площадка около рейнского пляжа в Кельне в феврале 2020 года Фото: picture-alliance/NurPhoto/Y. Tang

Деревья около Рейна в Дюссельдорфе в январе 2018 года Фото: picture-alliance/dpa/F. Gambarini

Мобильную систему разработали после наводнений 1993 и 1995 годов, частично затоплявших Старый город. Уровень воды в пик наводнения превышал тогда 10,6 метра. Новая система обеспечивает защиту этой исторической части города до уровня в 11,3 метра. Общий ущерб от одного только наводнения 1993 года на Рейне оценивается примерно в 500 миллионов евро, из них 56 миллионов пришлось на Кельн.

Специалисты подсчитали возможный ущерб от серьезного рейнского наводнения в случае, если бы здесь отсутствовали защитные сооружения. Только в земле Северный Рейн - Вестфалия он мог бы составить 130 миллиардов евро. Ввиду изменения земного климата и учащения экстремальных погодных ситуаций эти инвестиции в будущее себя оправдывают.