Шольц посетил пострадавшие от наводнения районы Германии

Олаф Шольц посетил пострадавшие от наводнения районы в федеральной земле Нижняя Саксония. Канцлер ФРГ высоко оценил работу экстренных служб и солидарность населения, а также пообещал федеральную помощь.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) посетил пострадавшие от наводнения районы в Нижней Саксонии. Как сообщают немецкие информагентства, глава правительства облетел некоторые части зоны бедствия на вертолете вместе с премьер-министром этой федеральной земли Штефаном Вайлем (Stephan Weil) и региональным министром внутренних дел Даниэлой Беренс (Daniela Behrens). Канцлер также поговорил с сотрудниками экстренных служб и местным населением.

Шольц высоко оценил работу пожарных, бундесвера, Службы технической помощи Германии (THW) и многочисленных волонтеров в зоне природной катастрофы. Он также обратил внимание на то, что многие местные жители охотно оказывают спасателям практическую помощь - "иногда просто варят им кофе". "Это показывает, что солидарность существует в нашей стране", - отметил глава германского правительства.

Он также пообещал пострадавшим районам помощь из федерального бюджета и отметил важность дальнейших инвестиций в инфраструктуру безопасности. Ранее в нее уже было вложено немало средств, и это оправдалось, подчеркнул Олаф Шольц.

Рождественские наводнения в ФРГ

Сильные дожди, обрушившиеся на Германию в районе Рождества, привели к масштабным наводнениям в северо-западной, западной и центральной частях страны. В федеральных землях Нижняя Саксония, Сансония-Анхальт, Тюрингия и Северный Рейн - Вестфалия множество рек вышло из берегов, плотины не справлялись с напором воды. Сотрудники спасательных служб и волонтеры строили баррикады из мешков с песком, чтобы преградить путь воде. Из пострадавших районов были эвакуированы сотни человек.

Стихия обрушилась не только на Германию. В частности, был подтоплен железнодорожный тоннель под проливом Ла-Манш между Францией и Англией, из-за чего движение поездов по нему было временно остановлено.

Смотрите также: