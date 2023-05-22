Подлодка U17 проделала 600-километровый путь по Рейну

Немецкая военная подводная лодка U17 доставлена по Рейну в город Шпайер. Как это выглядело?

Всю прошлую неделю в середине мая многочисленные немецкие СМИ следили и рассказывали о продвижении вверх по Рейну военной подводной лодки U17, списанной и переданной в аренду одному из крупнейших в Европе технических музеев для использования в качестве экспоната.

Проделав на понтоне 600-километровый путь по реке из Роттердама, 17 мая, в среду, 500-тонная лодка прибыла в город Шпайер, где затем была установлена на специальные колесные платформы для крупногабаритных и тяжелых грузов. В воскресенье, 21 мая, она была доставлена по суше на территорию здешнего Технического музея Шпайер (Technikmuseum Speyer).

В музейной мастерской лодку подготовят для использования в качестве экспоната, после чего состоится финальный этап транспортировки - доставка в расположенный примерно в 40 километрах Технический музей Зинсхайм (Technikmuseum Sinsheim). Он будет осуществлен по автомобильным дорогам с помощью особо мощных тягачей.

Путешествие подлодки по Рейну. Фотографии

Понтон с подводной лодкой U17 незадолго до прибытия в Кельн Фото: Augst/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Во время ночной стоянки в Кельне Фото: Augst/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Понтон на Рейне в районе Бонна Фото: Sepp Spiegl/IMAGO

В Кобленце около Немецкого угла - места, где в Рейн впадает река Мозель Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Около всемирно известной скалы Лорелей на романтическом Среднем Рейне Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Незадолго до прибытия в речной порт Шпайера на фоне Шпайерского собора Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Первый этап пути на колесных платформах Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Не каждый день можно увидеть такое со своего балкона Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

На пути следования лодки находились разные хорошо узнаваемые достопримечательности. Среди них - замок Пфальцграфенштайн, Кельнский собор, Лорелей и Шпайерский собор.

Музеи в Шпайере и Зинсхайме

Музеи в Шпайере и Зинсхайме основаны и управляются обществом любителей технической истории Auto & Technik Museum и давно входят в число популярных туристических достопримечательностей своих регионов в землях Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг.

В Шпайере находится, в частности, один из макетов советского космического корабля "Буран", использовавшийся для отработки посадки челнока на землю. В Зинсхайме можно увидеть и осмотреть изнутри сверхзвуковые пассажирские лайнеры Ту-144 и "Конкорд".

Подводная лодка U17. История и факты

Этот дизельный корабль класса 206 (206A) был передан ВМС ФРГ в 1972 году и использовался до 2010 года. Затем находился на хранении на одной из морских баз, ожидая утилизации. Всего в Германии было выпущено три десятка кораблей этого класса, на которых прошли службу несколько поколений немецких моряков.

Экипаж лодки составлял около двух десятков человек. Длина корабля - 48,6 метра, ширина корпуса - 4,6 метра. Максимальная глубина погружения под воду - 100 метров. Максимальная длительность похода - 30 дней. Максимальная скорость под водой - 17 узлов.

В 1997 году U17 стала одной из двух немецких подводных лодок, которые впервые после окончания Второй мировой войны пересекли Атлантический океан. U17 и U26 приняли тогда участие в международных морских учениях в Карибском море или около восточного побережья США.

Во время этого похода U17, посетив Балтимор, стала первой немецкой подводной лодкой, которая зашла в американский порт после 1916 года. Последней тогда была немецкая торговая подлодка "Дойчланд" ("Deutschland"), построенная во время Первой мировой войны для обхода британской блокады - осуществления морских грузовых перевозок между Германской империей и США.

Решение передать лодку в музей было принято в 2017 году тогдашним министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Было бы жаль, если бы она пошла на металлолом", - подчеркнул председатель музейного общества Херман Лайер (Hermann Layher). Особое одобрение это решение вызвало среди бывших моряков-подводников U17, ветеранский союз которых будет осуществлять шефство над экспонатом.