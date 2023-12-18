Сатана и Вельзевул! В Германии нашли проклятие XV века

Свинцовые таблички с проклятиями использовали еще в Древней Греции, однако археологическая находка в немецком Ростоке относится ко временам Средневековья.

Такие магические проклятия и заклинания на свинцовых пластинах - дефиксионы (лат. tabella defixionis, defixio) - были широко распространены во времена Античности. Первые известные историкам экземпляры древнегреческого периода датированы концом VI века - началом V века до нашей эры. В Древнем Риме они появились около II века до нашей эры.

В целом ученым сейчас известно около 1600 таких античных табличек из средиземноморского региона. Из них примерно две трети написаны на греческом языке, остальные - на латинском. Своего рода подобия дефиксионов также использовались в Европе в последующие эпохи. В конце 2023 года табличку периода Средних веков обнаружили во время раскопок в восточногерманском городе Росток.

Средневековое проклятье по античному образцу

Как сообщает информационное агентство dpa, средневековый дефиксион, предположительно, XV века был найден в Ростоке в ходе раскопок около ратуши этого ганзейского города - во время подготовительных работ по расширению здания. В Средние века в этом месте находился общественный туалет, в который табличку, вероятно, бросили, чтобы завершить магический ритуал.

Фрагмент текста дефиксиона из Ростока Фото: Archäologie in Mecklenburg-Vorpommern (AIM-V)/dpa/picture alliance

Свинцовая пластина была найдена в свернутом виде. По словам руководителя археологических раскопок Йорга Анзорге (Jörg Ansorge), развернув табличку, ученые смогли разобрать текст, выполненный острым металлическим предметом:

"sathanas taleke belzebuk hinrik berith".

Проклятие было направлено в адрес женщины и мужчины - Талеке и Хинрика, на которых таким образом хотели наслать главного противника небесных сил - Сатану, главу всех демонов - Вельзевула и архивариуса Ада - Ваалверифа.

Дефиксионы - правила и тексты

В античные времена свинцовые таблички с магическими проклятиями считались одним из действенных способов нанести вред человеку или животному. Изготовление табличек осуществлялось по определенным правилам - в частности, пластину после написания текста следовало сложить и пробить насквозь гвоздем. Так как они были обращены к божествам загробного мира, таблички следовало размещать где-то под землей - например, класть в могилу внезапно умершего человека.

Тексты проклятий и связывающих заклинаний являются одним из письменных источников для историков. Например, в Древней Греции V-IV веков до нашей эры были широко распространены дефиксионы, которые должны были нанести вред противникам в судебных тяжбах. При этом направлены они были не только против истцов, но также против защитников, судей и даже возможных свидетелей.

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