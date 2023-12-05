В Германии выбрали кандидатов во Всемирное наследие

От самых старых в мире охотничьих копий до первой в мире железобетонной телебашни и бывшей германо-германской границы - список уже сам по себе представляет интерес.

В Германии на данный момент насчитывается 52 объекта Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В начале декабря 2023 года министры культуры федеральных земель на своей специальной конференции рассмотрели заявки на включение новых кандидатов в число претендентов от Германии (Tentativliste). На обсуждение было вынесено более двадцати предложений. Как сообщает информационное агентство dpa, восемь из них было одобрено. При этом особое предпочтение отдавалось объектам из категорий (исторических периодов, типов сооружений и так далее), которым до сих пор уделялось недостаточно внимания. Инициаторы заявок могут теперь приступить к подготовке необходимых документов и планов по защите этих памятников для подачи в Комитет Всемирного наследия в Париже.

Лесное поселение Целендорф

Один из домов в Целендорфе Фото: Caro Muhs/picture alliance

Семь объектов получили официальный статус кандидатов в список культурного наследия, один объект - в список природного наследия. При этом на первое место для приоритетного рассмотрения поставлено предложение о присвоении статуса ЮНЕСКО Лесному поселению Целендорф (Waldsiedlung Zehlendorf) в Берлине, возведенному в 1926-1931 годах.

В данном случае речь идет о расширении уже существующего объекта Всемирного культурного наследия - Берлинских жилых поселениях эпохи модернизма (Siedlungen der Berliner Moderne). Поселения Фалькенберг (Falkenberg), Шиллерпарк (Schillerpark), Бриц (Großsiedlung Britz), Вайссе Штадт (Weiße Stadt), Сименсштадт (Großsiedlung Siemensstadt) и жилой город имени Карла Легина (Wohnstadt Carl Legien) получили этот статус в 2008 году.

Место обнаружения Шёнингенских копий

Шёнингенские копья Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Далее в число кандидатов внесено место обнаружения так называемых Шёнингенских копий в Нижней Саксонии (Fundstätte der Schöninger Speere). Восемь охотничьих копий, возраст которых оценивается в 300 тысяч лет, были найдены на месте добычи бурого угля около города Шёнинген в 1990-х годах. Они считаются самыми древними полностью сохранившимися образцами оружия для охоты и выставлены в местном научно-познавательном центре Paläon, открытом в 2013 году.

Претцинский водослив

Претцинский водослив на Эльбе Фото: Andreas Lander/dpa/picture alliance

Следующий кандидат находится в земле Саксония-Анхальт. Претцинский водослив (Pretziener Wehr) был возведен в 1871-1875 годах в рамках проекта по защите Магдебурга от наводнений на Эльбе. Почти 115-метровый водосброс около деревни Претцин является частью 900-метровой дамбы. Через него примерно четверть потока воды из Эльбы при необходимости может направляться в обводной канал, проложенный в 1869-1873 годах. Это гидротехническое сооружение уже включено в список Исторических памятников инженерно-архитектурного искусства Германии.

Стальные арочные мосты XIX века

Мюнгстенский мост над долиной реки Вуппер - самый высокий железнодорожный мост Германии Фото: Augst/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Министры культуры федеральных земель Германии также решили поддержать международную заявку о присвоении статуса объекта ЮНЕСКО стальным арочным мостам XIX века в Португалии, Италии, Франции и немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия. Речь идет о Мюнгстенском мосте (Müngstener Brücke) в Рурской области в Германии, в также мостах Понти-ди-Дон-Луиш I (Ponte de D. Luís) и Понти-ди-Дона-Мария-Пиа (Ponte de D. Maria Pia) в Португалии, Понте Сан-Микеле (Ponte San Michele) в Италии, Виадук Гараби (Viaduc de Garabit) и Виадук Вьор (Viaduc du Viaur) во Франции.

Центры кельтской цивилизации

Археологические находки на месте раскопок в Хойнебурге Фото: picture-alliance/dpa/F. Kraufmann

В другой международной заявке, которую намерены подать совместно Германия и Франция, участвуют две федеральные земли - Баден-Вюртемберг и Гессен. Статус Всемирного наследия предлагается присвоить памятникам истории и археологии - центрам кельтской цивилизации позднего железного века севернее Альп (Keltische Machtzentren der älteren Eisenzeit nordwestlich der Alpen). В Германии следы таких оппидумов - кельтских поселений, укрепленных земляными валами, были обнаружены в Хойнебурге в верховьях Дуная и Глауберге в районе Веттерау около Франкфурта-на-Майне.

Штутгартская телебашня

Штутгартская телебашня в 1958 году Фото: Luftbildarchiv Uwe Moser/picture alliance

Баден-Вюртемберг будет представлен еще одним кандидатом - первой в мире телевизионной башней, построенной из железобетона. Как следует из названия заявки, Штутгартская телебашня, возведенная в 1954-1956 годах, является прототипом таких современных сооружений по всему миру и считается символом современной массовой коммуникации (Der Fernsehturm Stuttgart. Archetyp und Symbol moderner Massenkommunikation).

Олимпийский парк в Мюнхене

Олимпийская крыша в Мюнхене Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

В число кандидатов также внесен еще один объект, имеющий важное значение для современной архитектуры. Предложение было внесено Баварией. Олимпийский парк в Мюнхене (Olympiapark München) был возведен для проведения Летних игр 1972 года. Особой достопримечательностью стала Олимпийская крыша - гигантская конструкция, для которой были разработаны уникальные на тот момент времени технические решения, оказавшие ключевое влияние на развитие инженерной науки и нашедшие широкое применение по всему миру. В 2023 году Олимпийская крыша получила статс Исторического памятника инженерно-архитектурного искусства Германии.

"Зеленая полоса"

На месте бывшей германо-германской границы в районе горы Броккен в Гарце Фото: Stephan Schulz/dpa/picture alliance

В список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО Германия предлагает включить 1400-километрову "Зеленую полосу" ("Grünes Band"), проходящую через всю территории страны там, где пролегала граница между ГДР и ФРГ. За время существования германо-германский границы, когда доступ на эти территории был закрыт или ограничен, здесь непроизвольно были созданы условия для возникновения и развития уникальных природных биотопов, отличающихся особым биологическим разнообразием. После воссоединения Германии эти территории получили статус природоохранных зон и сейчас имеют важное значение для охраны окружающей среды.

Вдоль нынешней "Зеленой полосы" также проходит туристический маршрут, посвященный истории раздела Германии, поэтому министры культуры земель одобрили план разработать комбинированную заявку на одновременное присвоение этому объекту статусов и природного, и культурного наследия. Экспертам поручено подготовить соответствующие рекомендации.

P.S.

Отметим, что до нынешнего расширения списка кандидатов от Германии в нем уже значились заявки о присвоении статуса памятников ЮНЕСКО резиденциям баварского короля Людвига II (Нойшванштайн, Линдерхоф, Херренкимзе), Шверинской резиденции, а также о расширении уже существующего международного объекта - исторических поселений религиозного братства гернгутеров. В число этих объектов предлагается внести поселения Бетлехем в американском штате Пенсильвания, Грейсхилл в Северной Ирландии и Гернгут в Германии, где это евангелическое братство было создано в 1727 году.

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