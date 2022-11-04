Мюнгстенский мост уже отметил свое 125-летие. Вместе с другими такими мостами в Европе он претендует на включение в список Всемирного наследия. | 17 фотографий

Самым высоким в мире железнодорожным мостом до последнего времени являлся стальной арочный мост Наджиехэ, введенный в эксплуатацию в китайской провинции Гуйчжоу в 2016 году. Поезда проезжают по нему над рекой Санча на головокружительной 305-метровой высоте. Однако в 2022 году после двух десятилетий, ушедших на строительство, первое место в этом списке занял железнодорожный мост через реку Ченаб в Индии - 359 метров над руслом...

Самый высокий железнодорожный мост Германии примерно в три раза ниже - 107 метров над долиной реки Вуппер, но возведен был более сотни лет назад. Если говорить более точно, Мюнгстенский мост (Müngstener Brücke) уже отметил свое 125-летие! Первый поезд прошел по нему в далеком 1897 году. На строительство ушло 5000 тонн стали и подсчитанные с немецкой точностью 934456 заклепок. Одну из них, особенную, здесь ищут до сих пор...

Мюнгстенский мост в регионе Бергишес-Ланд в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия. Возведен в 1894-1897 годах. Общая длинна - 465 метров, высота над рекой Вуппер - 107 метров Фото: DW / Nelioubin

Достопримечательностью этот мост сделался сразу же после окончания строительства - стал целью однодневных поездок, в первую очередь, для жителей здешнего региона Бергишес-Ланд, соседней Рурской области, а также городов вроде Кельна и Дюссельдорфа. Мюнгстенский мост до сих пор вызывает восхищение, является популярным мотивом для фотографов и даже претендует на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мюнгстенский мост был заложен в 1893 году и введен в эксплуатацию летом 1897 года Фото: akg-images/picture-alliance

Групповой снимок на фоне только что построенного Мюнгстенского моста в 1897 году Фото: akg-images/picture-alliance

Долина реки Вуппер и Мюнгстенский мост на почтовой открытке 1912 года Фото: gemeinfrei

Мюнгстенский мост. История строительства

В конце XIX века вдоль реки Вуппер, одного из притоков Рейна, располагались многочисленные водяные кузницы и шлифовальные мастерские. Регион развивался динамично, что требовало развития транспортной инфраструктуры. По одну сторону на холмах около Вуппера разрастался Золинген, всемирно известный своими ножами, ножницами и другими такими изделиями. На другом берегу - Ремшайд, еще один центр металлообрабатывающей промышленности.

По прямой линии между ними - всего восемь километров, однако из-за особенностей ландшафта поездам приходилось делать 40-километровый крюк. Местные власти и предприниматели долго лоббировали строительство более короткого пути, убеждая в этом прусские власти в Берлине. В результате из имперской казны было выделено пять миллионов золотых марок - при условии, что города оплатят стоимость покупки земельного участка.

Объявили конкурс по трем вариантам: строить мост консольный, на эстакаде или арочный. Победил последний тип - проект фирмы MAN. В смету уложились, даже сэкономили, благодаря инновации: отказались от подмостей и строительных лесов. Уже построенная часть моста служила своего рода краном для монтажа следующего участка, что видно на одной из фотографий выше.

Статика была рассчитана с определенной долей смелости, и скептики предрекали неминуемое обрушение моста. Первоначально планировали одну колею, но уже на стадии разработки проект изменили, сделав мост двухколейным. В июле 1897 года перед сдачей в эксплуатацию провели проверку. На 480-метровый мост одновременно загнали два состава, каждый - с тремя локомотивами и 18 вагонами щебенки.

Мюнгстенский мост и лужайка парка отдыха на берегу реки Вуппер Фото: Eibner-Pressefoto/picture alliance

Отражение Мюнгстенского моста в окне ресторана Haus Muengsten Фото: S. Ziese/Blickwinkel/picture alliance

Дизельный пассажирский поезд на Мюнгстенском мосту Фото: Rainer Hackenberg/picture alliance

Если остановиться под мостом, запрокинув голову, кажется, что смотришь снизу на Эйфелеву башню, только пропорции другие. Удивляться этому не стоит. Немецкие инженеры ориентировались на виадук Гараби, построенный во Франции в 1880-1885 годах по проекту Густава Эйфеля. Предки этого выдающегося инженера перебрались в соседнюю страну из немецкого региона Айфель. В свидетельстве о рождении он был записан под фамилией Bönickhausen dit Eiffel.

От фирмы MAN за проект отвечал Антон фон Риппель. Этот инженер, позже создавший в Нюрнберге легкий дизельный двигатель, получит в жизни немало наград и званий - несмотря на упорные слухи о том, что сразу после окончания строительства Мюнгстенского моста он покончил жизнь самоубийством, опасаясь за надежность этого сооружения. Однако слухи эти оказались, как говориться, сильно преувеличенными.

Золотая заклепка

Легенд вокруг Мюнгстенского моста ходит много. Одна из самых распространенных рассказывает о последней заклепке, которую якобы сделали из золота. Золотую заклепку до сих пор ищут - не найдут, хотя в некоторых архивах даже якобы обнаружили письменные подтверждения достоверности этой информации. Если это правда, найти ее будет очень трудно из-за нескольких слоев краски, которыми покрыт мост.

В первое время мост носил имя первого императора Германской империи Вильгельма I (1797-1888) - Kaiser-Wilhelm-Brücke. Во времена Веймарской республики был переименован, для чего выбрали название небольшого поселения Мюнгстен, располагавшегося неподалеку, но к этому времени уже исчезнувшего.

В 1897 году на открытие моста ждали Вильгельма II, но император не приехал, возможно, обидевшись, что мост назвали не в честь него самого, то есть правившего монарха, а именем деда. Гнев на милость Вильгельма II сменил лишь через два года. Кайзеру был устроен грандиозный прием, включая остановку императорского поезда на мосту - для произнесения речей и осмотра окрестностей.

Специальный туристический состав с паровым локомотивом на Мюнгстенском мосту по случаю 125-летия, отмечавшегося в 2022 году Фото: David Young/dpa/picture alliance

Арочная конструкция после окончания генерального ремонта моста и лестница, по которой проходит экскурсионный маршрут для подъема на смотровую площадку Фото: David Young/dpa/picture alliance

Участники экскурсии по маршруту "Brückensteig" Фото: David Young/dpa/picture alliance

Парк около Мюнгстенского моста и другие достопримечательности

Чтобы продлить разрешение на эксплуатацию, в конце 2010-х годов был проведен капитальный ремонт этого уникального памятника инженерно-строительного искусства, на что было потрачено более 30 миллионов евро из средств немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn.

Около моста в долине реки Вуппер проложены многочисленные дорожки для пеших прогулок и поездок на велосипеде, находятся информационный центр, кафе, киоски, игровые площадки и автомобильные парковки для тех, кто приезжает отдохнуть на природе и полюбоваться мостом в здешний парк (www.brueckenpark-muengsten.de ). Отсюда примерно за час можно дойти вдоль Вуппера до замка Бург (Schloss Burg) - еще одной популярной достопримечательности этих мест.

Летом 2021 года здесь появился, так сказать, новый аттракцион - экскурсии по арочным конструкциям моста. Маршрут "Brückensteig" (www.brueckensteig.de ) проложен по лестнице через одну из внешних арок до смотровой площадки примерно на 100-метровой высоте над рекой Вуппер, откуда можно полюбоваться великолепными ландшафтами "Прусской Сибири", как когда-то называли Бергишес-Ланд. Такими дикими и суровыми казались в позапрошлом веке эти места. Пощекотать себе нервы, соблюдая все предписанные меры безопасности, здесь можно по средам, пятницам и выходным дням, кроме двух месяцев в году - декабря и января.

Закаты в этих местах часто случаются очень красочные, как видно на этом снимке Фото: Alexander Ludwig/Zoonar/picture alliance

Время строить мосты - время включать мосты во Всемирное наследие

Большие арочные мосты из стального фахверка начали строить в Европе в конце позапрошлого века. В 2017 году некоторым из них предложили присвоить статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе - Мюнгстенскому мосту.

В совместную международную заявку также должны быть включены мосты Понти-ди-Дон-Луиш I (Ponte de D. Luís) и Понти-ди-Дона-Мария-Пиа (Ponte de D. Maria Pia), соединяющие города Порту и Вила-Нова-ди-Гая в Португалии, виадуки Гараби (Viaduc de Garabit) и Виар (Viaduc du Viaur) во Франции, а также мост Сан-Микеле (Ponte San Michele) в итальянском регионе Ломбардия.

Понти-ди-Дон-Луиш I в португальском городе Порто. Возведен в 1881-1886 годах. Автор проекта: Теофил Сейрига - один из учеников Гюстава Эйфеля Фото: Grenville Collins P/Mary Evans/picture alliance

Понти-ди-Дона-Мария-Пиа в Порто. Возведен в 1875-1877 годах. Автор проекта: Гюстав Эйфель Фото: Arkivi/akpool/picture alliance

Виадук Гараби во французском департаменте Канталь. Возведен в 1880-1885 годах. Автор проекта: Гюстав Эйфель Фото: Bianchetti/Leemage/picture alliance

Виадук Виар во французской коммуне Танюс в департаменте Тарн. Возведен в 1895-1902 годах. Автор проекта: Поль Жозеф Боден Фото: Gusman/Leemage/picture alliance

Мост Сан-Микеле в итальянской Ломбардии. Возведен в 1887-1889 годах. Автор проекта: Жюль Рётлисбергер Фото: public domain

Ожидается, что официально документы будут поданы в ЮНЕСКО в 2024 году. Сроки рассмотрения заявки пока неизвестны.