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Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance
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Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO).
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Чем увлекаются немцы и какие традиции хотят сохранить?
Чем увлекаются немцы и какие традиции хотят сохранить?
Что общего между органной музыкой, почтовыми голубями, цирком, акушерством и поэтическим слэмом?
Туризм
29.01.2024
29 января 2024 г.
25 фото
В Германии выбрали кандидатов во Всемирное наследие
В Германии выбрали кандидатов во Всемирное наследие
Список немецких кандидатов во Всемирное наследие уже сам по себе представляет интерес.
Туризм
05.12.2023
5 декабря 2023 г.
Поселения гернгутеров могут стать Всемирным наследием
Поселения гернгутеров могут стать Всемирным наследием
В XVIII-XIX веках гернгутеры вели миссионерскую деятельность в Америке, Африке, России, других странах и регионах.
Туризм
25.09.2023
25 сентября 2023 г.
Всемирное наследие ЮНЕСКО. Новые объекты
Всемирное наследие ЮНЕСКО. Новые объекты
В список Всемирного наследия включено порядка 40 новых объектов, в том числе - находящихся в Германии и в России.
Культура
22.09.2023
22 сентября 2023 г.
21 фото
Культурное наследие Марокко после трагедии
Культурное наследие Марокко после трагедии
Войны и стихийные бедствия уносят жизни людей и разрушают древние памятники культуры.
Культура
20.09.2023
20 сентября 2023 г.
История еврейских памятников Эрфурта - нового объекта ЮНЕСКО
История еврейских памятников Эрфурта - нового объекта ЮНЕСКО
Еврейские памятники Эрфурта 17 сентября 2023 года получили статус Всемирного наследия.
Туризм
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В Украине предпринимаются попытки спасти не только людей, но и культурные ценности страны.
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11.03.2022
11 марта 2022 г.
Всемирное наследие в Германии
Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в Германии.
Туризм
02.06.2019
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