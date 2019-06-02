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Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

ЮНЕСКО

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Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO).

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Контекст

Цирковое представление в Европа-парке в Русте

Чем увлекаются немцы и какие традиции хотят сохранить?

Чем увлекаются немцы и какие традиции хотят сохранить?

Что общего между органной музыкой, почтовыми голубями, цирком, акушерством и поэтическим слэмом?
Туризм29 января 2024 г.25 фото
Глауберг

В Германии выбрали кандидатов во Всемирное наследие

В Германии выбрали кандидатов во Всемирное наследие

Список немецких кандидатов во Всемирное наследие уже сам по себе представляет интерес.
Туризм5 декабря 2023 г.
Гернгутеры и индейцы в Америке

Поселения гернгутеров могут стать Всемирным наследием

Поселения гернгутеров могут стать Всемирным наследием

В XVIII-XIX веках гернгутеры вели миссионерскую деятельность в Америке, Африке, России, других странах и регионах.
Туризм25 сентября 2023 г.
На 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей до 25 сентября 2023 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в список Всемирного наследия было включено порядка 40 новых объектов

Всемирное наследие ЮНЕСКО. Новые объекты

Всемирное наследие ЮНЕСКО. Новые объекты

В список Всемирного наследия включено порядка 40 новых объектов, в том числе - находящихся в Германии и в России.
Культура22 сентября 2023 г.21 фото
Разрушенный объект всемирного наследия ЮНЕСКО: Медина Марракеша

Культурное наследие Марокко после трагедии

Культурное наследие Марокко после трагедии

Войны и стихийные бедствия уносят жизни людей и разрушают древние памятники культуры.
Культура20 сентября 2023 г.
Старая синагога в Эрфурте

История еврейских памятников Эрфурта - нового объекта ЮНЕСКО

История еврейских памятников Эрфурта - нового объекта ЮНЕСКО

Еврейские памятники Эрфурта 17 сентября 2023 года получили статус Всемирного наследия.
Туризм17 сентября 2023 г.
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