Что еще внесено в федеральный список в Германии? Одним из первых в 2014 году стал спектакль "Страсти Господни" в Обераммергау (Бавария). Ставится местными жителями раз в 10 лет. Первые "Пассионы" прошли около 400 лет назад после эпидемии чумы.