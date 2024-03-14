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Берлинская техно-культура признана культурным наследием

Максим Нелюбин
14 марта 2024 г.

Немецкий список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО пополнился шестью традициями и обычаями. Среди них - техно-культура, сидр и белая вышивка.

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Участники техно-парада в Берлине
Техно-парад "Rave the Planet" в июле 2023 года в БерлинеФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Сразу шесть немецких традиций и ремесел пополнили национальный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Германии. Как сообщает информационное агентство dpa, решение об этом было принято в Берлине в среду, 13 марта, на очередной встрече постоянной конференции министров по делам образования и культуры федеральных земель (KMK). 

Новыми в немецком списке стали следующие традиции, обычаи и навыки из шести земель:

  • берлинская техно-культура и музыкальные техно-клубы немецкой столицы (Berliner Technokultur),
  • традиции альпинизма в Саксонии (Bergsteigen in Sachsen) - в частности, в Саксонской Швейцарии,
  • традиции исполнения популярной песни "Мы певцы из Финстервальде" ("Wir sind die Sänger von Finsterwalde") в бранденбургском городе Финстервальде (Finsterwalder Sangestradition),
  • костюмированное шествие в начале года - так называемый хоровод призраков Перхтенлауф в баварской общине Кирхзеон (Kirchseeoner Perchtenlauf),
  • ремесленные традиции белой швальмской вышивки - вышивки гладью на белом или светлом льне белыми нитками в гессенском регионе Швальм (Schwälmer Weißstickerei),
  • навыки производства и традиции потребления плодового вина - сидра фиц (Viez) из яблок, груш или айвы в Трире и окрестностях этого города в земле Рейнланд-Пфальц.

Культурное разнообразие - новые традиции в списке ЮНЕСКО

Саксонскоя Швейцария
Скалы в Саксонской ШвейцарииФото: imageBROKER/picture alliance
Финстервальде
Подрастающее поколение - участники детской группы во время выступления в Финстервальде. Здешние традиции исполнения песни "Мы певцы из Финстервальде" берут начало в 1899 годуФото: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance
Кирхзеон
Хоровод призраков Перхтенлауф в баварской общине КирхзеонФото: Andreas Gattinger/PantherMedia/Imago
Швальмская вышивка
Белая швальмская вышивка из Гессена. Эта традиция зародилась здесь в XIX веке Фото: Marina Pastushenko/Hessisches Kulturministerium/dpa
Сбор урожая яблок в Пфальце
Для производства сидра фиц используются плоды деревьев, растущих на так называемых плодовых лугах (Streuobstwiese) - традиционных фруктовых садах в ГерманииФото: Kristin Schmidt/dpa/picture alliance

Государственный министр Германии по вопросам культуры и средств массовой информации Клаудиа Рот (Claudia Roth) особо отметила включение берлинской техно-культуры в этот национальный список. "Будь то субкультура или традиционные ремесленные техники, все это часть культурного богатства нашей страны", - подчеркнула Клаудиа Рот после конференции. По ее словам, это решение является "важным признаком расширения концепции культуры - преодоления "абсурдного разделения" серьезной культуры и культуры развлечений".

Нематериальное наследие в Германии

К осуществлению программы ЮНЕСКО по сохранению культурных традиций, традиционных навыков и ремесел в Германии приступили в 2013 году. За это время было одобрено в общей сложности 150 заявок (www.unesco.de) . Десять немецких традиций также попали в общий международный список ЮНЕСКО, некоторые - по совместным предложениям с другими странами. Среди них - знания и навыки акушерства, ручного производства стекла и строительства органов,  а также соколиная охотасовременный танец и лесосплав.

Свои отдельные списки нематериального наследия есть также в немецких федеральных землях. В начале 2024 года в Северном Рейне - Вестфалии начали разработку программ и пособий для изучения преподавания этих традиций в здешних школах.

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