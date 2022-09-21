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Франкфурт-на-Майне
Яблочное вино в одном из ресторанчиков на центральной площади Рёмерберг (Römerberg) во Франкфурте-на-Майне Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance
ТуризмГермания

Яблочное вино в Гессене - история и традиции

Максим Нелюбин

Немецкий апфельвайн - где пьют, как закусывают и производят яблочное вино в Гессене. | 14 фотографий

https://www.dw.com/ru/ablocnoe-vino-v-gessene-istoria-i-tradicii/a-2106445

"Кто яблоко в день съедает, у того доктор не бывает" - гласит широко известная английская поговорка: "An apple a day keeps the doctor away". В Германии есть свой вариант этой народной мудрости - правда, в немецком варианте речь идет про традиционный алкогольный напиток в земле Гессен: "Пей яблочное вино каждый день - будешь только здоровей" ("Trink Apfelwein täglich, keine Krankheit quält dich"). Гессенский апфельвайн является местной разновидностью сидра.

Как уверяют знатоки и любители, яблочное вино в умеренных количествах улучшает пищеварение, положительно влияет на дыхательную систему, успокаивает нервы, снимает симптомы ряда болезней и недугов. Крепость яблочного вина составляет всего 5,8 градуса, поэтому среди алкогольных напитков его можно считать одним из самых мягких и легких. Однако для жителей Гессена перечисленные аспекты имеют лишь второстепенное значение. Главное для них - ритуалы и общение. 

Весной 2022 года традиции, связанные с производством и употреблением яблочного вина в Гессене, были включены в Германии в национальный список Нематериального культурного наследия (Liste des Immateriellen Kulturerbes in Deutschland). Примерно в это же время в гессенском городе Ханау был открыт новый Музей яблочного вина (Geripptes Museum - Raum für Apfelweinkultur - www.geripptes-museum.de).

Бокал-другой в прошлом и сейчас

Застолье с яблочным вином в Заксенхаузене
Застолье с яблочным вином во франкфуртском районе Заксенхаузен. Картина Иоганна Генриха Хассельхорста, 1865 годФото: picture-alliance/akg-images
Франкфурт-на-Майне
Вечеринка во дворе одного из франкфуртских постоялых дворов в 1912 годуФото: picture-alliance/Imagno/Austrian Archives
Франкфурт-на-Майне
Правящий бургомистр Берлина - будущий канцлер ФРГ Вилли Брандт (Willy Brandt, второй слева) среди гостей вечерники во Франкфурте-на-Майне в 1964 годуФото: Roland Witschel/dpa/picture alliance
Франкфурт-на-Майне
Традиционный франкфуртский ресторан "У серого козла" ("Zum Grauen Bock") времен послевоенного экономического чудаФото: Heinz-Jürgen Göttert/dpa/picture alliance
Франкфурт-на-Майне
Винный ресторан "Даут-Шнайдер" ("Dauth-Schneider") во франкфуртском районе Заксенхаузен в наши дниФото: Schoening/imageBROKER/picture alliance

Пить апфельвайн принято в каком-нибудь из уютных ресторанчиков. Атмосфера в таких заведениях располагает к общению. В одиночестве сидеть вам долго не дадут. Жители Гессена считаются гостеприимными хозяевами. Если вы окажетесь с ними за одним столом, то пройдет совсем не много времени, и вы услышите фразу на местном диалекте: "Ei gude - wo komme se denn her?" - "Эй, дорогой, вы откуда?". Дальнейший ход беседы зависит от самих участников, знания языков, умения общаться жестами, а также от количества вина.

Как пьют и чем закусывают

Пьют апфельвайн из бокалов с ребристой поверхностью - Geripptes или Schoppen, а подают - в серых глиняных кувшинах, украшенных синим узором - Bembel. Кувшины позволяют сохранять вино на столе холодным. Чтобы вызвать у посетителей жажду, молодой разносчик - Brezelbub - предлагает им соленые крендели, а также сладкое печенье Haddekuchen. В традиционном меню также - сытные блюда из картофеля с зеленым соусом.

Также в качестве местной закуски к яблочному вину в Гессене часто заказывают мягкий полупрозрачный "ручной сыр" - хандкезе (Handkäse). Название напоминает о том, как его делали раньше - производили кустарным способом и формировали вручную. Подают этот сыр "с музыкой" (mit Musik), то есть в маринаде из лука, уксуса, растительного масла, перца и соли, а также иногда добавляют тмин (кюммель).

Кувшины для яблочного вина
Традиционные глиняные кувшины для яблочного вина (Bembel) во Франкфурте-на-МайнеФото: Frank May/dpa/picture alliance
Бокал яблочного вина и сыр хандкезе
Бокал яблочного вина и сыр хандкезе в маринаде из лука, уксуса, растительного масла, перца и солиФото: Jan Haas/picture alliance
Франкфурт-на-Майне
Туристический трамвай "Апфельвайн-экспресс" ("Ebbelwei-Expreß") во Франкфурте-на-Майне. Дегустация яблочного вина входит в стоимость билетаФото: Schoening/imageBROKER/picture alliance
Франкфурт-на-Майне
Яблочное вино с видом на вечерний Франкфурт Фото: picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst

Тот, кто пробует яблочное вино впервые, отмечает его кислый вкус. Настоящее любители напитка предпочитают употреблять апфельвайн в чистом виде, хотя многие разбавляют наполовину минеральной водой. Каждый житель земли Гессен выпивает около десяти литров в год, что в десять раз больше среднего показателя по Германии.

Ресторанчики, погребки, трамвай, музей 

Традиционными винными ресторанами во Франкфурте-на-Майне, в частности, считаются постоялые дворы "У солнца" ("Zur Sonne"), "У нарисованного дома" ("Zum Gemalten Haus"), "Еловый венок" ("Fichtekränzi"). В историческом центре Франкфурта есть даже специальный магазин "Ebbelwoi Fan Shop", в котором можно купить все, что связано с яблочным вином, а также разные сувениры: от кепок до пазлов. Для туристов организован специальный маршрут "Апфельвайн-экспресс" ("Ebbelwei-Expreß") на трамвае-олдтаймере. 

Веттерау
Горы яблок во время сбора урожая в гессенском районе Веттерау около Франкфурта-на-МайнеФото: picture-alliance/dpa/A. Dedert
Франкфурт-на-Майне
Давильня для получения яблочного сока винного хозяйства "У белочки" (Zum Eichkatzerl) во франкфуртском районе Заксенхаузен в начале 1930-х годовФото: dpa/picture alliance
Ханау
Самый большой в мире кувшин для яблочного вина на 670 литров - в экспозиции нового Музея яблочного вина (Geripptes Museum - Raum für Apfelweinkultur), открывшегося в 2022 году в гессенском городе Ханау Фото: Apfelwein-Centrum Hessen/dpa/picture alliance
Гессенская королева яблочного вина
Гессенская королева яблочного вина 2021 года Лариса I из Висбадена Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Сезон яблочного вина в Гессене приходится на осень - время созревания фруктов. Только что собранные яблоки поступают в давильни (Kelterei). Всего их в Гессене насчитывается около полусотни. Из одного центнера получают в среднем 25 литров сока. Этот сок бродит в бочках до начала зимы. Обычно к рождественским неделям вино созревает и появляется в местных ресторанчиках.

Владельцы и сотрудники давилен, кабачков и ресторанов, а также просто любители этого напитка могут пройти специальные курсы в Академии яблочного вина (Apfelwein-Akademie) и получить соответствующий сертификат.

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