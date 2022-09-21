Яблочное вино в Гессене - история и традиции

"Кто яблоко в день съедает, у того доктор не бывает" - гласит широко известная английская поговорка: "An apple a day keeps the doctor away". В Германии есть свой вариант этой народной мудрости - правда, в немецком варианте речь идет про традиционный алкогольный напиток в земле Гессен: "Пей яблочное вино каждый день - будешь только здоровей" ("Trink Apfelwein täglich, keine Krankheit quält dich"). Гессенский апфельвайн является местной разновидностью сидра.
Как уверяют знатоки и любители, яблочное вино в умеренных количествах улучшает пищеварение, положительно влияет на дыхательную систему, успокаивает нервы, снимает симптомы ряда болезней и недугов. Крепость яблочного вина составляет всего 5,8 градуса, поэтому среди алкогольных напитков его можно считать одним из самых мягких и легких. Однако для жителей Гессена перечисленные аспекты имеют лишь второстепенное значение. Главное для них - ритуалы и общение.
Весной 2022 года традиции, связанные с производством и употреблением яблочного вина в Гессене, были включены в Германии в национальный список Нематериального культурного наследия (Liste des Immateriellen Kulturerbes in Deutschland). Примерно в это же время в гессенском городе Ханау был открыт новый Музей яблочного вина (Geripptes Museum - Raum für Apfelweinkultur - www.geripptes-museum.de).
Бокал-другой в прошлом и сейчас
Пить апфельвайн принято в каком-нибудь из уютных ресторанчиков. Атмосфера в таких заведениях располагает к общению. В одиночестве сидеть вам долго не дадут. Жители Гессена считаются гостеприимными хозяевами. Если вы окажетесь с ними за одним столом, то пройдет совсем не много времени, и вы услышите фразу на местном диалекте: "Ei gude - wo komme se denn her?" - "Эй, дорогой, вы откуда?". Дальнейший ход беседы зависит от самих участников, знания языков, умения общаться жестами, а также от количества вина.
Как пьют и чем закусывают
Пьют апфельвайн из бокалов с ребристой поверхностью - Geripptes или Schoppen, а подают - в серых глиняных кувшинах, украшенных синим узором - Bembel. Кувшины позволяют сохранять вино на столе холодным. Чтобы вызвать у посетителей жажду, молодой разносчик - Brezelbub - предлагает им соленые крендели, а также сладкое печенье Haddekuchen. В традиционном меню также - сытные блюда из картофеля с зеленым соусом.
Также в качестве местной закуски к яблочному вину в Гессене часто заказывают мягкий полупрозрачный "ручной сыр" - хандкезе (Handkäse). Название напоминает о том, как его делали раньше - производили кустарным способом и формировали вручную. Подают этот сыр "с музыкой" (mit Musik), то есть в маринаде из лука, уксуса, растительного масла, перца и соли, а также иногда добавляют тмин (кюммель).
Тот, кто пробует яблочное вино впервые, отмечает его кислый вкус. Настоящее любители напитка предпочитают употреблять апфельвайн в чистом виде, хотя многие разбавляют наполовину минеральной водой. Каждый житель земли Гессен выпивает около десяти литров в год, что в десять раз больше среднего показателя по Германии.
Ресторанчики, погребки, трамвай, музей
Традиционными винными ресторанами во Франкфурте-на-Майне, в частности, считаются постоялые дворы "У солнца" ("Zur Sonne"), "У нарисованного дома" ("Zum Gemalten Haus"), "Еловый венок" ("Fichtekränzi"). В историческом центре Франкфурта есть даже специальный магазин "Ebbelwoi Fan Shop", в котором можно купить все, что связано с яблочным вином, а также разные сувениры: от кепок до пазлов. Для туристов организован специальный маршрут "Апфельвайн-экспресс" ("Ebbelwei-Expreß") на трамвае-олдтаймере.
Сезон яблочного вина в Гессене приходится на осень - время созревания фруктов. Только что собранные яблоки поступают в давильни (Kelterei). Всего их в Гессене насчитывается около полусотни. Из одного центнера получают в среднем 25 литров сока. Этот сок бродит в бочках до начала зимы. Обычно к рождественским неделям вино созревает и появляется в местных ресторанчиках.
Владельцы и сотрудники давилен, кабачков и ресторанов, а также просто любители этого напитка могут пройти специальные курсы в Академии яблочного вина (Apfelwein-Akademie) и получить соответствующий сертификат.