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Франкфурт-на-Майне
Фото: Florian Gaul/greatif/picture alliance

Достопримечательности Франкфурта-на-Майне

Франкфурт-на-Майне в Гессене - один из крупнейших городов Германии.

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Контекст

Исторический центр Нюрнберга

В какие города стоит съездить в Германии?

В какие города стоит съездить в Германии?

В число рекомендаций для коротких бюджетных поездок по Германии вошли Регенсбург, Эрфурт и Лейпциг.
Туризм21 марта 2024 г.
Франкфурт-на-Майне

Фотография 1846 года - самый старый снимок Франкфурта

Фотография 1846 года - самый старый снимок Франкфурта

Институт истории Франкфурта приобрел самую старую фотографию этого города. Кто и откуда сделал этот снимок?
Туризм15 марта 2023 г.
Замок Эльц

Самые денежные места в Германии

Самые денежные места в Германии

Какие достопримечательности, кто и почему были изображены на немецких марках? | 25 фотографий
Туризм12 ноября 2022 г.
Франкфурт-на-Майне

Яблочное вино в Гессене - история и традиции

Яблочное вино в Гессене - история и традиции

Апфельвайн - где пьют, как закусывают и производят яблочное вино в Гессене. | 14 фотографий
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Бад-Наухайм

10 причин любить Гессен

10 причин любить Гессен

Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. | 11 фотографий
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Кукурузный лабиринт в Вайскирхене

Маленький викинг Вики - на большом кукурузном поле

Маленький викинг Вики - на большом кукурузном поле

Этого викинга из сказки шведского писателя Рунера Йонссона знают во многих странах мира, в том числе и в Германии.
Туризм7 сентября 2021 г.
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