You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Выборы в России
Ситуация в Беларуси
Реклама
Фото: Florian Gaul/greatif/picture alliance
Достопримечательности Франкфурта-на-Майне
Франкфурт-на-Майне в Гессене - один из крупнейших городов Германии.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
В какие города стоит съездить в Германии?
В какие города стоит съездить в Германии?
В число рекомендаций для коротких бюджетных поездок по Германии вошли Регенсбург, Эрфурт и Лейпциг.
Туризм
21.03.2024
21 марта 2024 г.
Фотография 1846 года - самый старый снимок Франкфурта
Фотография 1846 года - самый старый снимок Франкфурта
Институт истории Франкфурта приобрел самую старую фотографию этого города. Кто и откуда сделал этот снимок?
Туризм
15.03.2023
15 марта 2023 г.
Самые денежные места в Германии
Самые денежные места в Германии
Какие достопримечательности, кто и почему были изображены на немецких марках? | 25 фотографий
Туризм
12.11.2022
12 ноября 2022 г.
Яблочное вино в Гессене - история и традиции
Яблочное вино в Гессене - история и традиции
Апфельвайн - где пьют, как закусывают и производят яблочное вино в Гессене. | 14 фотографий
Туризм
21.09.2022
21 сентября 2022 г.
10 причин любить Гессен
10 причин любить Гессен
Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. | 11 фотографий
Туризм
27.06.2022
27 июня 2022 г.
Маленький викинг Вики - на большом кукурузном поле
Маленький викинг Вики - на большом кукурузном поле
Этого викинга из сказки шведского писателя Рунера Йонссона знают во многих странах мира, в том числе и в Германии.
Туризм
07.09.2021
7 сентября 2021 г.
Показать больше
Реклама