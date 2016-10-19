Самые денежные места в Германии

Какие достопримечательности, кто и почему были изображены на немецких марках? | 25 фотографий

В начале 2002 года немецкие марки в Германии уступили место евро. На банкнотах новой единой валюты в Евросоюзе решили поместить не реальные архитектурные памятники или портреты знаменитых личностей, а изображения вымышленных объектов, символизирующие разные эпохи европейского зодчества. Немецкие марки исчезли из кошельков, но достопримечательности, украшавшие их, остались на своих местах…

Лимбургский собор - 1000 DM

Вид на Лимбургский собор со старого моста через реку Лан Фото: DW/Maksim Nelioubin

1000 марок образца 1964 года Фото: Deutsche Bundesbank

Возьмем в руки старые немецкие купюры разных лет. Они послужат нам путеводителем по этим особенным местам. Для начала отправимся в Лимбург. Здешний кафедральный собор украшал оборотную сторону 1000-марочной банкноты образца 1964 года. Этот древний храм был выбран для нее в качестве выдающегося примера романской архитектуры в Германии.

Замок Эльц - 500 DM

Средневековый замок Эльц в немецком регионе Айфель Фото: DW/Maksim Nelioubin

500 марок образца 1965 года Фото: Gemeinfrei

Бург Эльц (Burg Eltz) на Мозеле - один из самых красивых средневековых немецких замков. Какой-то особой роли в истории он не сыграл, но превосходно сохранился и очень живописно выглядит посреди нетронутого лесного ландшафта. Около 800 лет этот замок, сейчас очень популярный среди туристов, находится в собственности представителей одного и того же знатного рода.

Такую купюру достоинством в 500 марок Бундесбанк выпустил в 1965 году. Замок Эльц символически напоминает на ней об истории и традициях немецкого рыцарства.

Голштинские ворота - 50 DM

Голштинские ворота в Любеке Фото: DW / Maksim Nelioubin

50 марок образца 1962 года Фото: Steffen Schellhorn/IMAGO

Голштинские ворота (Holstentor) в Любеке считаются самыми известными городскими воротами Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине. Их возвели в позднеготическом стиле в период между Средневековьем и Ренессансом.

Эту купюру достоинством в 50 немецких марок выпустили в обращение в 1962 году. Любек много столетий был свободным ганзейским городом, важнейшим для всей немецкой Ганзы. Здесь до сих пор бережно заботятся о сохранении древних традиций. Голштинские ворота на банкноте символизируют гражданские традиции и достоинство немцев.

"Горх Фок II" - 10 DM

Учебный парусник "Горх Фок II" Фото: picture-alliance/dpa

10 марок образца 1963 года Фото: Deutsche Bundesbank

Учебный барк немецкого военно-морского флота "Горх Фок II" был построен в 1958 году взамен первого "Горх Фока" 1932 года, после Второй мировой войны ставшего советским "Товарищем". С момента спуска на воду этот корабль-близнец совершил уже почти 170 учебных рейсов. Его старший "Товарищ" в 2003 году вернулся в Германию. Сейчас он стоит в порту Штральзунда. Родной порт второго "Горх Фока" - Киль.

В 1963 году немецкий Бундесбанк решил поместить изображение "Горх Фока II" на купюре достоинством в 10 марок. Во время своих многочисленных учебных плаваний этот парусник посетил десятки стран и стал своего рода символом открытости немцев миру.

Бранденбургские ворота - 5 DM

Бранденбургские ворота в Берлине Фото: picture-alliance/dpa/Robert Schlesinger

5 марок образца 1992 года Фото: Westend61/IMAGO

Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor) были построены в 1789-1791 годах. В 1989 году после падения Берлинской стены этот главный символ немецкой столицы стал также символом воссоединения страны.

В 1992 году, через несколько лет после объединения Германии, изображение Бранденбургских ворот поместили на оборотной стороне новой 5-марочной купюры.

Гёттинген - 10 DM

Гёттинген на почтовой открытке около 1900 года Фото: picture-alliance/dpa

10 марок образца 1991 года Фото: Gemeinfrei

Один из величайших математиков всех времен Карл Фридрих Гаусс (1777-1855) жил и работал в немецком городе Гёттингене. В сферу его интересов также входили физика, астрономия и геодезия. "Король математиков", как его называют, Гаусс являлся иностранным членом нескольких зарубежных академий наук, в том числе, в Санкт-Петербурге.

Портрет Карла Фридриха Гаусса украшал лицевую сторону купюры в 10 немецких марок образца 1991 года.Здесь же изображены архитектурные памятники исторического центра Гёттингена, в частности, здания университета и обсерватории, должность директора которой занимал Гаусс.

Меерсбург - 20 DM

Старый замок в Меерсбурге Фото: picture-alliance/dpa

20 марок образца 1991 года Фото: Gemeinfrei

Город Меерсбург расположен в Баден-Вюртемберге на Боденском озере недалеко от Фридрихсхафена. "Замок у моря" - так переводится его название. Средневековый Старый замок, как видно на фотографии, сохранилась здесь самым прекрасным образом. В Меерсбурге некоторое время жила знаменитая немецкая поэтесса и новеллистка Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф (1797-1848).

Помимо портрета Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф на банкноте достоинством в 20 немецких марок выпуска 1991 года можно найти изображения архитектурных памятников Меерсбурга - зданий на пристани, городских ворот, а также дома важнейшей немецкой поэтессы, в котором сейчас находится музей.

Вюрцбургская резиденция - 50 DM

Вюрцбургская резиденция со стороны дворцового парка Фото: DW / Nelioubin

50 марок образца 1991 года Фото: Lem/IMAGO

Среди ведущих архитекторов Германии чести быть изображенным на немецких марках удостоился Бальтазар Нейман - знаменитый зодчий эпохи барокко. Главным его творением считается Вюрцбургская епископская резиденция - оригинальный результат синтеза французской дворцовой архитектуры, австрийского имперского стиля, а также северо-итальянского дворцового и сакрального зодчества.

Портер Бальтазара Неймана помещен на лицевой стороне 50-марочной купюры 1991 года выпуска. На оборотной стороне изображены детали фасада Вюрцбургской резиденции, которую историки архитектуры ставят в один ряд с венским Шёнбрунном и французским Версалем, а также чертежи двух других зданий этого зодчего - монастырской церкви в Нересхайме и часовни Креста Господня в Китцингене.

Лейпциг - 100 DM

Старая ратуша в Лейпциге на почтовой открытке 1925 года Фото: picture-alliance/akg

100 марок образца 1990 года Фото: Gemeinfrei

С Лейпцигом связаны биографии многих немецких знаменитостей - Лейбница, Вагнера, Баха, Ницше. Однако на одну из денежных купюр его архитектурные памятники попали благодаря пианистке и композитору Кларе Шуман, родившейся в этом саксонском городе.

На лицевой стороне купюры достоинством в 100 немецких марок 1990 года выпуска помимо портрета Клары Шуман различаются силуэты исторических зданий Лейпцига - в частности, Новой ратуши, церкви Святого Фомы, фасадов Рыночной площади, а также разрушенного во время Второй мировой войны концертного зала Гевандхаус 1884 года постройки.

Франкфурт-на-Майне - 200 DM

Старая ратуша на площади Рёмерберг Фото: DW / Nelioubin

200 марок образца 1989 года Фото: Gemeinfrei

На фотографии - Старая ратуша Франкфурта-на-Майне. В этом гессенском городе жил и работал немецкий врач Пауль Эрлих (1854-1915) - основоположник химиотерапии и лауреат Нобелевской премии. Его портрет был помещен на купюре достоинством 200 марок 1989 года выпуска. Именем этого ученого сейчас назван федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств - Paul-Ehrlich-Institut.

Рядом с портретом Пауля Эрлиха на лицевой стороне банкноты изображены хорошо узнаваемые архитектурные памятники Франкфурта-на-Майне. Среди них - дома на площади Рёмерберг, церковь Святого Павла, в которой в 1848-1849 годах заседали делегаты первого германского парламента, а также пешеходный Железный мостик через Майн, построенный в 1869 году на средства жителей города.

Нюрнберг - 500 DM

Старый город и замок Кайзербург в Нюрнберге Фото: picture-alliance/dpa/D. Karmann

500 марок 1992 года Фото: Gemeinfrei

Из Франкфурта-на-Майне, взглянув на следующую купюру, отправимся в другой древний немецкий город - Нюрнберг. В 1647 году здесь родилась немецкая художница, гравер и энтомолог Мария Сибилла Мериан, прославившаяся своими совершенными рисунками и картинами, изображающими растения и животных. На фотографии - императорский замок Кайзербург на фоне ночного неба.

Замок и другие достопримечательности Нюрнберга помещены на лицевой стороне купюры в 500 немецких марок выпуска 1992 года рядом с портретом Марии Сибиллы Мериан. Отметим также, что она была дочерью знаменитого швейцарского художника и гравера Маттеуса Мериана Старшего, оставившего нам гравюры с видами многих средневековых немецких городов.

Старая библиотека в Берлине - 1000

Здание Государственной библиотеки на площади Бебеля Фото: picture-alliance/blickwinkel/Haddenhorst

1000 марок образца 1992 года Фото: Gemeinfrei

Завершим путешествие в немецкой столице. От Бранденбургских ворот, помещенных на 5-марочной банкноте, до этого места - минут десять пешком по бульвару Унтер-ден-Линден. На снимке изображена Старая библиотека, ранее - Королевская библиотека. С 1840 года в этом здании работали братья Якоб и Вильгельм Гримм - не только записавшие много народных сказок, но и начавшие составление "Немецкого словаря".

Изображение этого словаря и фасад Старой библиотеки украшают оборотную сторону банкноты в 1000 марок 1992 года выпуска. Портрет братьев находится на лицевой стороне вместе с изображениями исторических зданий Касселя, где они учились в гимназии.