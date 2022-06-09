Лимбургский собор - самый красивый храм Гессена

У вас случайно не завалялась где-нибудь старая купюра в 1000 немецких марок образца 1964 года? Чтобы своими глазами увидеть изображенную на ней церковь, нужно совершить путешествие на поезде или на машине между Франкфуртом и Кельном, отправиться в гессенский город Лимбург на реке Лан.

Освящение церкви в нынешнем виде состоялось в 1235 году. Дата начала строительства точно не известна. Ученые называют 1180-1190 годы. Воздвигли храм на месте более старой церкви, принадлежавшей мужскому монастырю, основанному здесь еще в 910 году. Письменное упоминание о нем содержится в дарственной грамоте императора Оттона Великого.

Вид на Лимбургский собор со Старого моста через Лан со скульптурным изображением святого Иоанна Непомука

Лимбургский собор на банкноте в 1000 немецких марок образца 1964 года

Западный фасад Лимбургского собора

Скульптурные изображения на западном фасаде Лимбургского собора

Элементы оформления фасада и алтарная часть собора в Лимбурге

Лимбургский собор с восточной стороны

Эпохи и стили

Храм в Лимбурге считается одним из совершеннейших примеров архитектуры позднего романского стиля в Германии. Одновременно здесь можно найти следы пришедшей ему на смену ранней готики. После грабежей и вандализма времен Тридцатилетней войны внутреннее убранство выполнили в барочном стиле, но сейчас о нем напоминают лишь отдельные элементы. Все остальное возвращено в первоначальный вид.

Семь башен Лимбургского собора символизирует семь таинств католической церкви: крещение, миропомазание, евхаристия, покаяние, елеосвящение, священство и венчание.

Пять уровней западного фасада украшают статуи, фигуры, резные орнаменты и колонны разной формы. Лев - аллегорический символ апостола Марка, телец - Луки. Где-то рядом с ними - средневековый мастер-зодчий, руководивший строительством этого храма.

Монастырская и приходская церковь

Особое почетное место внутри храма занимает гробница графа Конрада Курцбольда (Konrad Kurzbold), 885-948 гг., ныне находящаяся в северном поперечном нефе. Именно благодаря его стараниям над рекой Лан была основана монашеская обитель.

Заложенная в качестве монастырской церкви, позже она получила дополнительную функцию - приходского храма. Святые братья и местные жители проводили свои службы в разных его частях, отделенных друг от друга резной перегородкой. С ростом количества прихожан внутреннее деление храмового пространства несколько раз меняли.

Готические своды внутри Лимбургского собора

Центральный неф собора в Лимбурге

Гробница графа Конрада Курцбольда

Скульптурное изображение Пресвятой Богородицы с младенцем Иисусом Христом

Центральный купол и фрески

В 1803 году во время секуляризации монастырь распустили, а его имущество перешло во владение герцогства Нассау со столицами в Висбадене и Вайльбурге. Просуществовало оно всего шесть десятилетий, но оставило след в истории. Территории, когда-то ему принадлежавшие, до сих пор неофициально называются Нассаускими землями, хотя административно принадлежат разным регионам.

Кафедральный собор

В 1827 году по настоянию герцогства Нассау на его территории было создано новое католическое епископство (Bistum Limburg) с центром в Лимбурге, включавшее, в частности, Франкфурт-на-Майне. Большая монастырская церковь, посвященная Святому Георгию, получила статус кафедрального собора и сохраняет его до сих пор.

Еще две фрески в Лимбургском соборе. На первой - Иисус вручает Ключи Царства Небесного апостолу Петру, на второй - святой Христофор с младенцем Иисусом

Мраморный алтарь Богородицы 1743 года и фреска со сценой Голгофы над этим алтарем

Изображение Франциска Ассизского в Лимбургском соборе

Лимбургский собор в вечернее время

В конце XIX века в соборе начались первые обширные реставрационные работы с целью восстановить фрески и другие элементы романского и готического периодов. Например - позднеготическую фреску с Родословием Иисуса (Ahnenreihe Jesu). В южном поперечном нефе изображена сцена передачи ключей от рая святому апостолу Петру. В другой части храма - покровитель путников святой Христофор с младенцем Иисусом на плечах.

Самая красивая церковь в Гессене

В 2011 году земельная телерадиокомпания Hessischer Rundfunk (HR) провела опрос среди своих слушателей и зрителей, которых попросили назвать самую красивую церковь в Гессене. По итогам голосования Лимбургский собор занял первое место. На втором месте оказался самый маленький храм в этой немецкой земле - фахверковая церковь в Хацфельде-Линденхофе, на третьем - Кафедральный собор Святого Сальватора в городе Фульда.