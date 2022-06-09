 Лимбургский собор - самый красивый храм Гессена | Информация о Германии и советы туристам | DW | 14.06.2022

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По Германии

Лимбургский собор - самый красивый храм Гессена

Жители Гессена считают Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли. Изображение этого храма даже украшало очень крупную немецкую банкноту.

Лимбургский собор

Лимбургский собор и исторический центр города, расположенного на реке Лан

У вас случайно не завалялась где-нибудь старая купюра в 1000 немецких марок образца 1964 года? Чтобы своими глазами увидеть изображенную на ней церковь, нужно совершить путешествие на поезде или на машине между Франкфуртом и Кельном, отправиться в гессенский город Лимбург на реке Лан. 

Освящение церкви в нынешнем виде состоялось в 1235 году. Дата начала строительства точно не известна. Ученые называют 1180-1190 годы. Воздвигли храм на месте более старой церкви, принадлежавшей мужскому монастырю, основанному здесь еще в 910 году. Письменное упоминание о нем содержится в дарственной грамоте императора Оттона Великого.

Вид на Лимбургский собор со Старого моста через Лан

Вид на Лимбургский собор со Старого моста через Лан со скульптурным изображением святого Иоанна Непомука

1000 немецких марок образца 1964 года

Лимбургский собор на банкноте в 1000 немецких марок образца 1964 года

Лимбургский собор

Западный фасад Лимбургского собора

Западный фасад Лимбургского собора

Скульптурные изображения на западном фасаде Лимбургского собора

Лимбургский собор

Элементы оформления фасада и алтарная часть собора в Лимбурге

Лимбургский собор

Лимбургский собор с восточной стороны

Эпохи и стили

Храм в Лимбурге считается одним из совершеннейших примеров архитектуры позднего романского стиля в Германии. Одновременно здесь можно найти следы пришедшей ему на смену ранней готики. После грабежей и вандализма времен Тридцатилетней войны внутреннее убранство выполнили в барочном стиле, но сейчас о нем напоминают лишь отдельные элементы. Все остальное возвращено в первоначальный вид.

Семь башен Лимбургского собора символизирует семь таинств католической церкви: крещение, миропомазание, евхаристия, покаяние, елеосвящение, священство и венчание.

Пять уровней западного фасада  украшают статуи, фигуры, резные орнаменты и колонны разной формы. Лев - аллегорический символ апостола Марка, телец - Луки. Где-то рядом с ними - средневековый мастер-зодчий, руководивший строительством этого храма.

Монастырская и приходская церковь

Особое почетное место внутри храма занимает гробница графа Конрада Курцбольда (Konrad Kurzbold), 885-948 гг., ныне находящаяся в северном поперечном нефе. Именно благодаря его стараниям над рекой Лан была основана монашеская обитель. 

Заложенная в качестве монастырской церкви, позже она получила дополнительную функцию - приходского храма. Святые братья и местные жители проводили свои службы в разных его частях, отделенных друг от друга резной перегородкой. С ростом количества прихожан внутреннее деление храмового пространства несколько раз меняли.

Готические своды внутри Лимбургского собора

Готические своды внутри Лимбургского собора

Центральный неф собора в Лимбурге

Центральный неф собора в Лимбурге

Гробница графа Конрада Курцбольда

Гробница графа Конрада Курцбольда

Лимбургский собор

Скульптурное изображение Пресвятой Богородицы с младенцем Иисусом Христом

Лимбургский собор

Центральный купол и фрески

В 1803 году во время секуляризации монастырь распустили, а его имущество перешло во владение герцогства Нассау со столицами в Висбадене и Вайльбурге. Просуществовало оно всего шесть десятилетий, но оставило след в истории. Территории, когда-то ему принадлежавшие, до сих пор неофициально называются Нассаускими землями, хотя административно принадлежат разным регионам.

Кафедральный собор

В 1827 году по настоянию герцогства Нассау на его территории было создано новое католическое епископство (Bistum Limburg) с центром в Лимбурге, включавшее, в частности, Франкфурт-на-Майне. Большая монастырская церковь, посвященная Святому Георгию, получила статус кафедрального собора и сохраняет его до сих пор.

Фрески в Лимбургском соборе

Еще две фрески в Лимбургском соборе. На первой - Иисус вручает Ключи Царства Небесного апостолу Петру, на второй - святой Христофор с младенцем Иисусом

Лимбургский собор

Мраморный алтарь Богородицы 1743 года и фреска со сценой Голгофы над этим алтарем

Лимбургский собор

Изображение Франциска Ассизского в Лимбургском соборе

Лимбургский собор

Лимбургский собор в вечернее время

В конце XIX века в соборе начались первые обширные реставрационные работы с целью восстановить фрески и другие элементы романского и готического периодов. Например - позднеготическую фреску с Родословием Иисуса (Ahnenreihe Jesu). В южном поперечном нефе изображена сцена передачи ключей от рая святому апостолу Петру. В другой части храма - покровитель путников святой Христофор с младенцем Иисусом на плечах.

Самая красивая церковь в Гессене

В 2011 году земельная телерадиокомпания Hessischer Rundfunk (HR) провела опрос среди своих слушателей и зрителей, которых попросили назвать самую красивую церковь в Гессене. По итогам голосования Лимбургский собор занял первое место. На втором месте оказался самый маленький храм в этой немецкой земле - фахверковая церковь в Хацфельде-Линденхофе, на третьем - Кафедральный собор Святого Сальватора в городе Фульда.

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Ссылки в интернете

www.dom.bistumlimburg.de

Сайт Лимбургского собора

Аудио- и видеофайлы по теме

Ахенский собор  

Соборная гора в Эрфурте  

Доберанская монастырская церковь  

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