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Нюрнберг
Фото: picture alliance/Geisler-Fotopress

Достопримечательности Нюрнберга

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Нюрнберг - город в Баварии.

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Контекст

"Братвурстхойсле" (Bratwursthäusle) в Нюрнберге. Автор: Ханс Лиска-Шеслиц (Hans Liska-Scheßlitz)

Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"

Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"

Традиционные немецкие рестораны из Мюнхена, Нюрнберга и Кельна попали в международный "Атлас вкуса".
Туризм12 июля 2023 г.
Конверт и марка 1971 года

Филателистический путеводитель по Германии

Филателистический путеводитель по Германии

Немецкие достопримечательности на почтовых марках - от Нюрнберга до Регенсбурга и Бад-Мускау. | 22 фотографии
Туризм27 декабря 2022 г.
Замок Эльц

Самые денежные места в Германии

Самые денежные места в Германии

Какие достопримечательности, кто и почему были изображены на немецких марках? | 25 фотографий
Туризм12 ноября 2022 г.
Электрический мусоровоз в Нюрнберге

В Германии начались испытания электрического мусоровоза

В Германии начались испытания электрического мусоровоза

Такой электрический мусоровоз в ближайшие недели будет проходить испытания в Нюрнберге.
Автомобили и транспорт23 марта 2021 г.
Лесопарк Райхсвальд

Нелегальные трассы для горных велосипедов

Нелегальные трассы для горных велосипедов

Более чем 12 миллионов жителей Германии являются владельцами горных велосипедах.
Туризм26 июля 2020 г.
Глобус Мартина Бехайма, Германский национальный музей (Нюрнберг)

Самый старый глобус в мире - без Америки

Самый старый глобус в мире - без Америки

6 октября исполняется 560 лет со дня рождения Мартина Бехайма - создателя старейшего глобуса Земли.
Туризм6 октября 2019 г.
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