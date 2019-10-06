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Достопримечательности Нюрнберга
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Нюрнберг - город в Баварии.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"
Свиные рульки и жареные колбаски попали в "Атлас вкуса"
Традиционные немецкие рестораны из Мюнхена, Нюрнберга и Кельна попали в международный "Атлас вкуса".
Туризм
12.07.2023
12 июля 2023 г.
Филателистический путеводитель по Германии
Филателистический путеводитель по Германии
Немецкие достопримечательности на почтовых марках - от Нюрнберга до Регенсбурга и Бад-Мускау. | 22 фотографии
Туризм
27.12.2022
27 декабря 2022 г.
Самые денежные места в Германии
Самые денежные места в Германии
Какие достопримечательности, кто и почему были изображены на немецких марках? | 25 фотографий
Туризм
12.11.2022
12 ноября 2022 г.
В Германии начались испытания электрического мусоровоза
В Германии начались испытания электрического мусоровоза
Такой электрический мусоровоз в ближайшие недели будет проходить испытания в Нюрнберге.
Автомобили и транспорт
23.03.2021
23 марта 2021 г.
Нелегальные трассы для горных велосипедов
Нелегальные трассы для горных велосипедов
Более чем 12 миллионов жителей Германии являются владельцами горных велосипедах.
Туризм
26.07.2020
26 июля 2020 г.
Самый старый глобус в мире - без Америки
Самый старый глобус в мире - без Америки
6 октября исполняется 560 лет со дня рождения Мартина Бехайма - создателя старейшего глобуса Земли.
Туризм
06.10.2019
6 октября 2019 г.
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