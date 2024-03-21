В какие города стоит съездить в Германии?

Для составления рейтинга было учтено два десятка факторов. В первую тройку рекомендаций для коротких бюджетных поездок по Германии в 2024 году вошли Регенсбург, Эрфурт и Лейпциг.

Отпуск в своей стране или вообще по месту жительства под своей крышей в своих четырех стенах - тренд не новый. Для него даже придуман английский термин - стейкейшн (staycation - от to stay и vacation). Немцы охотно путешествовали по своей стране задолго до появления названия для этого туристического тренда и продолжают этим заниматься - даже те, кто такого слова ни разу не слышал.

Одним из видов отпуска дома являются поездки по разным городам или туристическим маршрутам. Последних в Германии проложено огромное множество. Среди городов тоже есть свои явные и тайные фавориты. Платежная компания SumUp в начале 2024 года провела исследование, чтобы выяснить, какие немецкие города являются самыми привлекательными для поездок на пару дней в выходные, праздники и так далее.

15 самых привлекательных городов для экономных туристов

Чтобы составить список, было учтено почти два десятка факторов - от среднего чека в ресторанах, стоимости пива и билетов в кинотеатры, количества музеев и прочих достопримечательностей и вплоть до индекса безопасности, числа отелей, возможностей для шопинга и площади зеленых насаждений.

Какие пятнадцать городов вошли в финальный рейтинг, смотрите в фотогалерее DW:

Тематические страницы, туристические досье и другие публикации DW, посвященные немецким городам, вошедшим в рейтинг:

• Регенсбург • Эрфурт • Лейпциг

• Дрезден • Ганновер • Франкфурт

• Кельн • Дуйсбург • Шверин

• Нюрнберг • Бремен • Фрайбург

• Штутгарт • Дюссельдорф • Любек