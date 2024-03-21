В какие города стоит съездить в Германии?21 марта 2024 г.
Отпуск в своей стране или вообще по месту жительства под своей крышей в своих четырех стенах - тренд не новый. Для него даже придуман английский термин - стейкейшн (staycation - от to stay и vacation). Немцы охотно путешествовали по своей стране задолго до появления названия для этого туристического тренда и продолжают этим заниматься - даже те, кто такого слова ни разу не слышал.
Одним из видов отпуска дома являются поездки по разным городам или туристическим маршрутам. Последних в Германии проложено огромное множество. Среди городов тоже есть свои явные и тайные фавориты. Платежная компания SumUp в начале 2024 года провела исследование, чтобы выяснить, какие немецкие города являются самыми привлекательными для поездок на пару дней в выходные, праздники и так далее.
15 самых привлекательных городов для экономных туристов
Чтобы составить список, было учтено почти два десятка факторов - от среднего чека в ресторанах, стоимости пива и билетов в кинотеатры, количества музеев и прочих достопримечательностей и вплоть до индекса безопасности, числа отелей, возможностей для шопинга и площади зеленых насаждений.
Какие пятнадцать городов вошли в финальный рейтинг, смотрите в фотогалерее DW:
Тематические страницы, туристические досье и другие публикации DW, посвященные немецким городам, вошедшим в рейтинг:
• Регенсбург • Эрфурт • Лейпциг
• Дрезден • Ганновер • Франкфурт
• Кельн • Дуйсбург • Шверин
• Нюрнберг • Бремен • Фрайбург
• Штутгарт • Дюссельдорф • Любек