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Фото: Peter Schickert/picture alliance
Достопримечательности Бремена
Вольный ганзейский город Бремен - один из трех немецких городов со статусом федеральной земли.
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Контекст
В какие города стоит съездить в Германии?
В какие города стоит съездить в Германии?
В число рекомендаций для коротких бюджетных поездок по Германии вошли Регенсбург, Эрфурт и Лейпциг.
Туризм
21.03.2024
21 марта 2024 г.
Что посмотреть в Бремене?
Что посмотреть в Бремене?
Бременские музыканты, рыцарь Роланд и другие достопримечательности Бремена и Бремерхафена.
Туризм
18.09.2022
18 сентября 2022 г.
Немецкая дорога сказок
Немецкая дорога сказок
Самый сказочный туристический маршрут Германии посвящен братьям Гримм. | 14 фотографий
Туризм
07.08.2022
7 августа 2022 г.
Мамонтово дерево стало памятником природы
Мамонтово дерево стало памятником природы
В немецком списке Дендрологических памятников природы появилось двенадцатое дерево.
Туризм
19.02.2022
19 февраля 2022 г.
Зачем популярному ютуберу такой маленький дом?
Зачем популярному ютуберу такой маленький дом?
Самый старый крошечный жилой домик Германии находится в Бремене и сейчас сменил владельца.
Туризм
15.01.2021
15 января 2021 г.
В Германии продают крошечный жилой дом
В Германии продают крошечный жилой дом
Самый маленький дом Бремена выставлен на продажу за 77777 евро.
Туризм
04.11.2020
4 ноября 2020 г.
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