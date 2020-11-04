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Бременские музыканты
Фото: Peter Schickert/picture alliance

Достопримечательности Бремена

Вольный ганзейский город Бремен - один из трех немецких городов со статусом федеральной земли.

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Контекст

Исторический центр Нюрнберга

В какие города стоит съездить в Германии?

В какие города стоит съездить в Германии?

В число рекомендаций для коротких бюджетных поездок по Германии вошли Регенсбург, Эрфурт и Лейпциг.
Туризм21 марта 2024 г.
Бремен

Что посмотреть в Бремене?

Что посмотреть в Бремене?

Бременские музыканты, рыцарь Роланд и другие достопримечательности Бремена и Бремерхафена.
Туризм18 сентября 2022 г.
Альсфельд

Немецкая дорога сказок

Немецкая дорога сказок

Самый сказочный туристический маршрут Германии посвящен братьям Гримм. | 14 фотографий
Туризм7 августа 2022 г.
Гигантская секвойя в Бремене

Мамонтово дерево стало памятником природы

Мамонтово дерево стало памятником природы

В немецком списке Дендрологических памятников природы появилось двенадцатое дерево.
Туризм19 февраля 2022 г.
Самый маленький жилой домик в Германии

Зачем популярному ютуберу такой маленький дом?

Зачем популярному ютуберу такой маленький дом?

Самый старый крошечный жилой домик Германии находится в Бремене и сейчас сменил владельца.
Туризм15 января 2021 г.
Крошечный дом в Бремене

В Германии продают крошечный жилой дом

В Германии продают крошечный жилой дом

Самый маленький дом Бремена выставлен на продажу за 77777 евро.
Туризм4 ноября 2020 г.
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