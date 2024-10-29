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В Германии выбрали лучший вокзал

Марина Борисова
29 октября 2024 г.

В Германии вот уже 20 лет каждый год выбирают лучший вокзал. В 2024 году им стал один из вокзалов в Саксонии. Еще несколько лет назад его собирались закрыть.

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Вокзал Баутцена
Вокзал Баутцена - "вокзал 2024 года"Фото: Thomas Robbin/imageBROKER/picture alliance

Самые функциональные и удобные вокзалы Германии находятся в Баутцене (Bautzen), городе в Саксонии, и в Зёрупе (Sörup), общине в земле Шлезвиг-Гольштейн. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщило объединение пассажирских и экологических союзов Allianz pro Schiene. Вот уже 20 лет оно выбирает лучшие вокзалы в стране.

Вокзал-победитель 2024 года в Баутцене десять лет назад собирались закрыть - из-за плохого состояния главного здания пассажирам остался доступен только проход к путям. Но ситуация изменилась, когда на уровне администрации города было принято решение разместить в здании вокзала бюро чиновников, а несколькими годами позже зеленый свет был дан и приходу частного инвестора. Это позволило вдохнуть новую жизнь в оказавшееся в плачевном состоянии здание.

Теперь пассажиры могут здесь не только купить билеты, но и решить бюрократические проблемы, посидеть в кафе и так далее. Вокзал в Баутцене появился еще в 1846 году, но само здание было открыто в 1921-м. 

В 2024 году специальной премией был отмечен и вокзал в небольшой общине Шлезвиг-Гольштейна. Вокзал в Зёрупе убедил жюри своей инфраструктурой.

Вокзалы Германии - "жемчужины" и "сокровища"

"Ворота к Балтийскому морю", "жемчужина Севера", просто "сокровище", - этими эпитетами объединение пассажирских и экологических союзов Allianz pro Schiene наградило те или иные немецкие вокзалы. С 2004 года в Германии проводится федеральный конкурс "Лучшие вокзалы года" (Bahnhöfe des Jahres).

Вокзал Бад-Бентхайма
Вокзал-победитель 2019 года - вокзал Бад-БентхаймаФото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Как правило, жюри выбирает два вокзала: победителя в категории крупных городов и среди небольших вокзалов. Но бывают и исключения из правил. Так, в 2022 году "вокзалом года" был признан только один - вокзал Кобурга. А в 2012 и 2013 годах победителями стали сразу по три вокзала.

Лучшие вокзалы Германии с 2004 года

Список вокзалов-победителей всех прошлых конкурсов:

2023

Галле - Главный вокзал (Halle Hbf) 
Нордхорн (Nordhorn) 

2022

Кобург - вокзал (Bahnhof Coburg)

2021

Котбус - Главный вокзал (Cottbus Hauptbahnhof)
Кюлунгсборн (Ostseebad Kühlungsborn West) 

2020

Альтэттинг - вокзал (Bahnhof Altötting)
Роттенбах (Rottenbach)

2019

Бад-Бентхайм - Вокзал (Bahnhof Bad Bentheim)
Куксхафен (Cuxhaven)

2018

Эппштайн - Вокзал (Bahnhof Eppstein)
Винтерберг

2017

Байериш-Айзенштайн (Bayerisch Eisenstein)
Лютерштадт-Виттенберг (Lutherstadt Wittenberg)

2016

Штанхайм - Вокзал (Bahnhof Steinheim)
Штральзунд (Stralsund)

2015

Обстфельдершмиде / Лихтенхайн (Obstfelderschmiede / Lichtenhain)
Марбург (Marburg)

2014

Дрезден - вокзал (Bahnhof Dresden)
Хюнфелд (Hünfeld)

2013

Мурнау - вокзал (Bahnhof Murnau)
Оберурзель (Oberursel)
Геттингер (Göttingen)

2012

Бремен - Главный вокзал (Bremen Hbf)
Бад Шандау (Bad Schandau)
Ашаффенбург (Aschaffenburg)

2011

Лейпциг - Главный вокзал (Leipzig Hbf)
Хальберштадт (Halberstadt)

2010

Дармштадт - Главный вокзал (Darmstadt Hbf)
Баден-Баден (Baden-Baden)

2009

Эрфурт - Главный вокзал (Erfurt Hbf)
Ильцен (Uelzen)

2008

Карлсруэ - Главный вокзал (Karlsruhe Hbf)
Шверин - Главный вокзал (Schwerin Hbf)

2007

Берлин - Главный вокзал (Berlin Hbf)
Ландсберг (Landsberg am Lech)

2006

Гамбург Даммтор (Hamburg Dammtor)
Оберстдорф (Oberstdorf)

2005

Мангейм - Главный вокзал (Mannheim Hbf)
Веймар (Weimar)

2004

Ганновер - Главный вокзал (Hannover Hbf)
Люббен (Lübben)

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