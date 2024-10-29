В Германии выбрали лучший вокзал

В Германии выбрали лучший вокзал29 октября 2024 г.
Самые функциональные и удобные вокзалы Германии находятся в Баутцене (Bautzen), городе в Саксонии, и в Зёрупе (Sörup), общине в земле Шлезвиг-Гольштейн. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщило объединение пассажирских и экологических союзов Allianz pro Schiene. Вот уже 20 лет оно выбирает лучшие вокзалы в стране.
Вокзал-победитель 2024 года в Баутцене десять лет назад собирались закрыть - из-за плохого состояния главного здания пассажирам остался доступен только проход к путям. Но ситуация изменилась, когда на уровне администрации города было принято решение разместить в здании вокзала бюро чиновников, а несколькими годами позже зеленый свет был дан и приходу частного инвестора. Это позволило вдохнуть новую жизнь в оказавшееся в плачевном состоянии здание.
Теперь пассажиры могут здесь не только купить билеты, но и решить бюрократические проблемы, посидеть в кафе и так далее. Вокзал в Баутцене появился еще в 1846 году, но само здание было открыто в 1921-м.
В 2024 году специальной премией был отмечен и вокзал в небольшой общине Шлезвиг-Гольштейна. Вокзал в Зёрупе убедил жюри своей инфраструктурой.
Вокзалы Германии - "жемчужины" и "сокровища"
"Ворота к Балтийскому морю", "жемчужина Севера", просто "сокровище", - этими эпитетами объединение пассажирских и экологических союзов Allianz pro Schiene наградило те или иные немецкие вокзалы. С 2004 года в Германии проводится федеральный конкурс "Лучшие вокзалы года" (Bahnhöfe des Jahres).
Как правило, жюри выбирает два вокзала: победителя в категории крупных городов и среди небольших вокзалов. Но бывают и исключения из правил. Так, в 2022 году "вокзалом года" был признан только один - вокзал Кобурга. А в 2012 и 2013 годах победителями стали сразу по три вокзала.
Лучшие вокзалы Германии с 2004 года
Список вокзалов-победителей всех прошлых конкурсов:
2023
Галле - Главный вокзал (Halle Hbf)
Нордхорн (Nordhorn)
2022
Кобург - вокзал (Bahnhof Coburg)
2021
Котбус - Главный вокзал (Cottbus Hauptbahnhof)
Кюлунгсборн (Ostseebad Kühlungsborn West)
2020
Альтэттинг - вокзал (Bahnhof Altötting)
Роттенбах (Rottenbach)
2019
Бад-Бентхайм - Вокзал (Bahnhof Bad Bentheim)
Куксхафен (Cuxhaven)
2018
Эппштайн - Вокзал (Bahnhof Eppstein)
Винтерберг
2017
Байериш-Айзенштайн (Bayerisch Eisenstein)
Лютерштадт-Виттенберг (Lutherstadt Wittenberg)
2016
Штанхайм - Вокзал (Bahnhof Steinheim)
Штральзунд (Stralsund)
2015
Обстфельдершмиде / Лихтенхайн (Obstfelderschmiede / Lichtenhain)
Марбург (Marburg)
2014
Дрезден - вокзал (Bahnhof Dresden)
Хюнфелд (Hünfeld)
2013
Мурнау - вокзал (Bahnhof Murnau)
Оберурзель (Oberursel)
Геттингер (Göttingen)
2012
Бремен - Главный вокзал (Bremen Hbf)
Бад Шандау (Bad Schandau)
Ашаффенбург (Aschaffenburg)
2011
Лейпциг - Главный вокзал (Leipzig Hbf)
Хальберштадт (Halberstadt)
2010
Дармштадт - Главный вокзал (Darmstadt Hbf)
Баден-Баден (Baden-Baden)
2009
Эрфурт - Главный вокзал (Erfurt Hbf)
Ильцен (Uelzen)
2008
Карлсруэ - Главный вокзал (Karlsruhe Hbf)
Шверин - Главный вокзал (Schwerin Hbf)
2007
Берлин - Главный вокзал (Berlin Hbf)
Ландсберг (Landsberg am Lech)
2006
Гамбург Даммтор (Hamburg Dammtor)
Оберстдорф (Oberstdorf)
2005
Мангейм - Главный вокзал (Mannheim Hbf)
Веймар (Weimar)
2004
Ганновер - Главный вокзал (Hannover Hbf)
Люббен (Lübben)